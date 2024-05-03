Teknolojik ürünlerin ülkemizde sürekli zamlanması perakende alışveriş şirketlerini harekete geçirdi. Bu kapsamda A101 bugünden itibaren iPhone 15 modelini uygun fiyata satacağını açıkladı. Apple’ın resmi satış fiyatı 62.999 TL olan 256 GB iPhone 15 modeli A101’de neredeyse 10.000 TL indirim ile 53.499 TL’ye satılacak. Şu sıralar iPhone almak istiyorsanız bu indirimi mutlaka değerlendirin. Çünkü yükselen kurlardan dolayı Apple bir zam daha yapacak gibi görünüyor.

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Ayrıca A101’de Galaxy Z Fold 3 modeli 31.999 TL‘den, Galaxy A54 modeli ise 15.799 TL‘den satılacak. Oyuncuları da düşünen firma Xbox Series S konsolunu 15.499 TL‘den satışa sunacak. Günümüzde olmazsa olmazlardan olan akıllı bileklik de bu kampanyadan nasibini alıyor. Xiaomi Smart Band 7 Pro modeli 1.499 TL‘den mağazalardaki yerini alacak.