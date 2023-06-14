WWDC 2023 sona erdiğine göre artık tüm dikkatler bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone’lara çevrilmiş durumda.

Apple, iPhone 14 Pro serisine 48MP kamera getirdikten sonra, güçlü kamera sistemini tüm iPhone 15 ailesine genişletmek istiyor.

iPhone 15 kamerasını çevreleyen en son söylenti ITHome’dan, Sony’nin daha zorlu siparişlerin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için TSMC’ye ulaştığına dair daha geniş bir rapordan geliyor. Özellikle, “üretim kapasitesinin yetersizliği” nedeniyle Sony, diğer ihtiyaçlarının yanı sıra kamera üniteleri için renkli filtre filmini işlemek üzere TSMC’ye ulaştı.

İlginizi çekebilir: Apple Çin’i Saf Dışı Bırakmak için Yüzünü Hindistan’a Döndü

Raporda, Apple’ın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile tanıttığı 48MP kameraya sahip daha fazla Apple akıllı telefonu nedeniyle Sony’nin 2023’te baskı hissetmesinin nedenlerinden birinin Apple olduğu söyleniyor. Söylentiye göre Apple, sadece Pro markalı modeller yerine tüm iPhone 15 serisi için 48MP kamera kurulumuna “tam yükseltme” yapacak.

Bu değişiklikle birlikte donanıma olan talep arttı ve bu da Sony’yi zorluyor. Rapor, Sony’nin geçen yıl TSMC gibi diğer şirketlere verdiği siparişlerin ardından yakın gelecekte arka uç sürecini daha da genişletebileceğini söylüyor.

Sony’nin üretim kaygıları yaşamasının nedenlerinden biri, çift katmandan üç katmana geçen kamera kurulumunun daha karmaşık olması. Sony’nin en yeni CMOS sensörleri, fotodiyotları ve amplifikatör devrelerini istifleyen istifleme teknolojisine dayanıyor.

Bu üretim süreci, Sony’nin kameralarının hassasiyet ve sinyal-gürültü oranlarından yararlandığı, yani fotoğrafların daha az görüntü paraziti içerdiği anlamına geliyor.

TSMC’nin fotodiyotlar ve mantık katmanları gibi üretim unsurlarıyla ilgileneceği bildiriliyor. Bu arada Sony, arka uç üretimi için Tongxin Electronics ve Caiyu gibi şirketlere güvenecek.

Apple’ın iPhone 15 serisinde yer alacak kamera sistemleri için tedarik kısıtlamaları ilk kez ortaya çıkmıyor. Mayıs 2023’te, bu özel kamera sistemi iPhone 15’in üretim gecikmeleriyle karşılaşmasının bir nedeni olarak gösterilmişti.