Ülkemizde bulunan perakende market zincirlerinde satışa sunulan elektronik ürünlerine olan ilgi her geçen gün daha fazla artıyor. Dolayısıyla şirketler her hafta karşımıza farklı bir ürünle çıkageliyorlar. Bu konudaki en ünlü zincir marketlerden biri ise tabii ki A101. Öyle ki ünlü perakende şirketi geçtiğimiz günlerde çekme karavan satışıyla gündeme gelmişti. Hatta yine geçmişte tekne satışıyla da ağızımızı açık bırakmıştı. Şimdi ise markanın yeni afişinde bir elektrikli otomobil olduğu ortaya çıktı.

A101, Elektrikli Araç Satışına Başladı

Kurulduğu ilk yılların hemen ardından ufak teknolojik ürünleri kataloğuna ekleyerek pazara giriş yapan A101, geldiğimiz noktada otomobil satacak kadar elektronik piyasasında büyüdü. Şirket 9 Mart Perşembe günü satışa sunacağı Volta markasının EV1 isimli elektrikli otomobilini kataloğuna ekledi. Afişte yazan fiyat etiketine göre şirket yeni elektrikli aracı 119.990 TL karşılığında marketin resmi web sitesi üzerinden satın alınabilecek.

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Volta EV1 Özellikleri

Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç Azami Hız: 45 KM/H

45 KM/H Motor Gücü: 2.0 KW

2.0 KW Motor Torku: 4.5 NM

4.5 NM Uzunluk: 2300 MM

2300 MM Genişlik: 1090 MM

1090 MM Yükseklik: 1645 MM

1645 MM Kütle: 415 KG

415 KG Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG

163 KG Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

15% Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA

VRLA JEL BATARYA Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH

72V 58 AH Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A

72-89V 8.0 ± 0.2A Şarj Süresi: 7-8 H

7-8 H Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR

DİFERANSİYEL MOTOR Enerji Tüketimi: 68 WH/KM

68 WH/KM Menzil: 63 KM

63 KM Ön Fren: DİSK

DİSK Arka Fren: DİSK

DİSK Ön Tekerlekler: 125/65-12

125/65-12 Arka Tekerlekler: 125/65-12

125/65-12 Oturma Konumu Sayısı: 2

2 Euro Seviyesi: Euro 5

A101 Marketlerde Satılan İlk Otomobil Değil

Bugün çıkan haberlerden sonra ünlü şirketin sattığı ilk otomobilin Volta EV1 olmadığı öğrenildi. Market zincirinin daha öncesinde internet sitesinden başka bir ilan daha verdiği ortaya çıktı.

Bundan tam 4 yıl önce şirketin, Kral Motor’un Grande-5 ve Grande-6 isimli elektrikli araçlarını satışa sunduğu gün yüzüne çıktı. Söz konusu kataloglarda araçların 16 bin 499 TL üzerinden satışa konulduğu da görüntülendi.