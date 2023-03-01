Kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren Çinli otomotiv devi BYD (Build Your Dreams), Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın Türkiye distribütörlüğünü halihazırda Lexus ve Toyota’nın distribitörlüğünü yapan ALJ Türkiye üstlendi!

“Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz”

ALJ Türkiye ile sağlanan anlaşmanın ardından iki şirketin temsilcileri de oldukça kayda değer açıklamalarda bulundu. BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı olarak görev yapan Michael Shu, BYD’nin geniş ürün yelpazesini Türk tüketicilerinin sunmaktan memnun olduklarını söyledi

Açıklamasında, “Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve BYD modellerini ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullanan Shu, bu açıklamasıyla Türkiye’deki otomobil pazarının geleceğine vurgu yaptı.

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, “ALJ Türkiye olarak dünyanın BYD’nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz.” dedi.

Artan fiyatlara rağmen talep patlaması yaşayan Türk otomobil pazarına güçlü bir giriş yapan BYD’nin elektrikli otomobilleri şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. Eğer BYD’nin elektrikli otomobilleri fiyat avantajına sahip olursa, diğer üreticileri zor günler bekleyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce BYD’nin de oyuna dahil olması ülkemizde araba fiyatlarını etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!