A Way Out geliştiricisi Josef Fares Xbox cephesini topa tuttu!

Google Stadia, yakın zamanda birinci parti oyun stüdyolarını kapatması haberiyle gündeme gelmişti. Google’ın bu hareketi akıllara acaba Stadia projesi son mu buluyor sorusunu getirdi. Ancak Google’dan Stadia projesini canlandırmak için bir hamle geldi. 2021 yılı içerisinde platforma 100’den fazla oyun gelecek. İnternet devi, daha önce 400’den fazla oyunu izlediklerini duyurmuştu.

Google Stadia, şuan NVIDIA’nın platformu GeForce Now’ın gerisinde

Google, Stadia platformunu Kasım 2019’da büyük umutlarla başlattı. Ama proje, oyun severlerin beğenisini kazanamadı. Stadia üyelerinden aylık abonelik ücreti talep ediyor. Bunun yanında abonelerin oyunları platform üzerinden ayrıca satın almaları gerekiyor. Oysaki Stadia’dan sonra NVIDIA’nın kurduğu GeForce Now, kullanıcılardan sadece aylık abonelik ücreti talep ediyor. Oyun severler GeForce Now üyeliği üzerinden Steam kütüphanelerine erişebiliyorlar.

Google, bu oyunlardan 9 tanesini açıkladı. İlk aşamada, 23 Şubat’ta WayForward’ın sevilen serisi Shantae’den iki oyun geliyor. Bunlar: Serinin ikinci oyunu “Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut” ve dördüncü oyunu “Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – Director’s Cut”.

Mart ayında 3 oyun daha geliyor. Bunlardan ilki “It Came from Space and Ate Our Brains”. Oyunda en fazla 4 kişiyle birlikte uzaylılarla savaşılıyor. Diğerleri ise sırasıyla 17 ve 26 Mart’ta gelecek olan FIFA 21 ve Kaze and the Wild Masks.

23 Nisan’da ise Jakuza serisinin “Judgment” oyunu platforma katılacak.

Diğer oyunlardan “Killer Queen Black”, çok oyunculu bir aksiyon-strateji-platform oyunu. Street Power Football, arcade tarzda bir futbol oyunu. Son olarak Hellpoint ise eski bir uzay istasyonunda geçen aksiyon RPG oyunu.

GeForce Now oyuncuların gözünde daha önde. Ancak Google‘ın bu hamlesi düşüşte olan Stadia platformunu kurtarmaya yetecek mi? zamanla ortaya çıkacak

