Haber
VLC 4.0 bu yıl içerisinde yeni ara yüzü ile geliyor
VLC medya oynatıcı yakında gelecek 4.0 versiyonuyla kullanıcılara değişiklikler vadediyor. VLC 4.0 ile yapımcı, tamamen yeni ara yüzün yanı sıra çevrim içi içerikler oynatmak için eklentiler de yayınlayacak. Bu içerikler sayesinde popüler medya oynatıcı yerel video oynatmanın ötesine geçecek.
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VLC 4.0 ile yeni ara yüz, Moviepedia, uygulama içi reklam gösterimi geliyor
VLC media player, 20 yılını doldurdu ve kullanıcılar oynatıcıyı 3,5 milyardan fazla kez indirdiler. Oynatıcı, alternatifleri arasında en popülerlerinden biri. VLC, VideoLAN adında, Paris’te kurulu kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından geliştiriliyor. VideoLAN Başkanı Jean-Baptiste Kempf röportajında: “Ara yüzü biraz daha modern hale getirdik. VideoLAN, VLC‘den para kazanmanın yollarını aramadı. Ancak bazı finansman veya gelir kaynakları proje için uzun vedeli destek sağlamaya yardımcı olabilir. Bu amaçla oynatıcıda Plex benzeri reklam destekli ücretsiz video içerikleri üzerinde çalışıyoruz,” dedi. Güncellemeyle birlikte VLC, AV1 ve AV2 kodeklerini de destekleyecek. VideoLAN ayrıca WebAssembly ve JavaScript kullanarak oynatıcıyı Web üzerinde de çalışır hale getirmeye çalışıyor.
Yapımcının bir de “Moviepedia” projesi var. Bu kullanıcılar tarafından düzenlenebilen IMDB benzeri bir film veri tabanı oluşturma projesi.
VideoLAN‘ın 2019 yılında yapmayı düşündüğü değişiklikleri gösterdiği bir sunumu var. Yazıda kullanılan görseller de bu sunuma ait. VLC 4.0 sürümünün ve Moviepedia’nın tam olarak hangi tarihte çıkacağı belli değil. Ancak bu yılın 2. Çeyreğinde çıkacağı yönünde iddialar mevcut.
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Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
İşletim Sistemleri
AMD daha fazla Linux mühendisi işe alacak
İşlemci devi AMD, Linux ile alakalı birkaç iş ilanı paylaştı. Firma görünüşe göre açık kaynaklı yazılım için desteğini geliştirmek istiyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.
Firmanın bu alanda kat ettiği mesafe firmayı bu konuda daha da ileri gitmeye itmişe benziyor. Aynı zamanda Linux kullanıcıları tarafından parçalarının sisteme olan uyumuyla alakalı aldıkları destek de kayda değer. Bu gibi gelişmelerin ardından firma şimdi AMD parçalarının Linux üzerindeki kullanımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyor gibi. Öyle ki ana sistemin yanında popüler işletim sistemleriyle alakalı çalışacak mühendisler arıyor.
Yapılan paylaşımda farklı türden görevler ve tecrübe gereksinimleri yer alıyor. Alışılageldik Linux ve sistem mühendislerinin yanı sıra firma; yazılımı ve sanallaştırmaları kontrol edecek bir yönetici de arıyor. Ayrıca OEM işbirlikçileri ve farklı Linux dağıtımlarıyla AMD donanım uyumu için görüşmeler yapacak birisi de arananlar arasında. Dolayısıyla AMD’nin Linux ile alakalı planlarını genişlettiğini daha da rahat söyleyebiliriz gibi duruyor.
İş ilanlarının ardından Phoronix, firmaya yeni bir Linux organizasyonu olup olmadığını da sordu. Bununla alakalı gelen cevap olumsuz olsa da AMD; bu hamlenin firmanın olağan büyümesinin bir parçası olduğunun da altını çiziyor.
Rekabetin işlemci tarafında Intel ise daha çok son zamanlarda çiplerinde gördüğümüz indirimlerle öne çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 parçalarına ayırıldı
Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11, parçalarına ayırdı. YouTuber JerryRigEverything, telefonun içini açtı. Özellikle işlemci için geliştirilen soğutma sistemi, oldukça etkileyici.
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En büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Redmi ve Poco isimli alt markalarıyla uygun fiyatlı ürünler piyasaya süren Çinli akıllı telefon üreticisi, Mi markasıyla da amiral gemisi telefonlar çıkarıyor. Bu markanın son mucizesi ise, teknoloji severlerin hayallerini süsleyen Xiaomi Mİ 11. Telefon her anlamda premium bir ürün olarak karşımıza çıkıyor, etkileyici teknik özellikleri ve tasarımıyla büyülüyor. Mühendislik anlamında da sanat eseri denilebilecek boyutta olan akıllı telefonlar, iç dizaynlarıyla da kullanıcıların ilgisini çekmekte. isimli YouTuber, merak eden kullanıcılar için telefonun içini açtı ve inceledi. işte tüm detaylar;
YouTuber JerryRigEverything Xiaomi Mi 11 modelini parçalarına ayırdı
Telefonun parçalarına ayırma sürecinde ilk olarak karşımıza arka kapağı çıkıyor. Cam olan bu kısım herhangi bir kablo ile telefona bağlı değil. Bu durum olası kırılmalarda tamir sürecini kolaylaştırıp, ucuzlamasına neden oluyor. Ardından ise bataryaya bağlı kablosuz şarj bobini. Bobin, telefona 50 W kablosuz şarj sağlıyor. Videoda telefonun bataryası da ortaya çıkıyor. Değiştirmesi oldukça kolay olan batarya, altına yerleştirilmiş bantlar sayesinde sorunsuz yerinden çıkıyor. Tek bir ünite gibi görünse bile, telefon aslında iki bataryaya sahip. Bu sayede telefon, aynı anda iki bataryayı şarj ederek kablolu ve kablosuz olarak inanılmaz bir hızda şarj oluyor. Diğer bir dikkat çeken detay ise telefonun soğutma sistemi. Oldukça fazla bakır kullanan telefon bu sayede Qualcomm Snapdragon888 işlemciyi ve 108 MP’lik kamerayı ısınmaktan kurtarıyor. Telefon aynı zamanda, buhar odası (vapor chamber) denilen bir sıvı soğutma sistemine de sahip. Oldukça ilginç özelliklere sahip telefonun, içinin açılma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Yazan: Kusadasi, 1 gün önce
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Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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Yazan: Rithalstt, 2 gün önce
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Yazan: mehmett, 2 gün önce
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Yazan: SerhatGUNEY, 2 gün önce
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
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