Samsung markasının orta segmente konumlandırdığı yeni telefonu Galaxy A36 modelini bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise hem PUBG Mobile, hem de telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan e-Football 2024 oynuyoruz.

Samsung Galaxy A36 içerisindeki Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisini bu videoda test ediyoruz. Peki siz Samsung Galaxy A36 modelinin oyun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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