800 bin TL fiyatlı saf altın AirPods Max tanıtıldı!

iPhone telefonlarının ayarlar kısmında biraz saklı bir şekilde duran Ses Tanıma özelliği oldukça kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Etraftaki sesleri algılayıp kullanıcıya ekran üzerinden bir mesaj gösteren özellik, belirli durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlayabiliyor.

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Bu işlevle birlikte iPhone cihazınız, etrafınızdaki sesleri duyup size bildiri olarak iletiyor. Özellikle duyma sorunları yaşayan insanlara oldukça yararlı olan özellik; aynı zamanda örneğin kulağınızda kulaklık takılı olması ve seslere erişiminizin olmaması durumlarında da fayda sağlıyor.

Ayarlar içerisinde biraz saklanmış bir durumda olan bu özelliğe iPhone Erişilebilirlik ayarları üzerinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Böylelikle üzerinde kişiselleştirmeler de yapabileceğiniz özelliği bir dakikadan az bir sürede aktifleştirebiliyorsunuz. Özelliğin daha çok günlük kullanım için olduğu ve sitesinde de belirtildiği gibi riskli ortamlarda veya yol bulmak için kullanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. İşlevi aktifleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin

bölümüne gidin Erişilebilirlik kısmına gelin

kısmına gelin Ses Tanıma bölümüne gidin

bölümüne gidin Ses Tanıma’yı aktifleştirin

aktifleştirin Ardından Sesler kısmına dokunun

kısmına dokunun Sonrasında ise iPhone cihazınızın tanımasını istediğiniz sesleri açabilirsiniz

Menü üzerinde oldukça fazla seçenek bulunuyor. Ateş, duman, su sesi, kapı çalışı, alarmlar, farklı hayvanlar, ev içerisindeki çeşitli eşyalar, bebek ağlaması sesleri gibi birçok seçenek mevcut. İstenilen seçenekler ayarlandıktan sonra ise aktifleştirilen sesler telefonunuz tarafından duyulduğunda size bildirim gelecektir.