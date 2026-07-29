Hyundai’nin Türkiye’deki İzmit tesislerinde üreteceği B segmenti tamamen elektrikli yeni hatchback modeli Hyundai Ioniq 3‘ün Avrupa satış fiyatları açıklandı. Modelin Hollanda pazarındaki başlangıç fiyatı 27.995 euro olarak duyuruldu.

Avrupa’nın hızla büyüyen kompakt elektrikli pazarında Volkswagen ID. Polo, Renault 5 E-Tech, Peugeot e-208 ve CUPRA Raval gibi dişli rakiplerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ioniq 3’ün teknik detayları ve donanım yapısı şu şekilde şekillendi:

1. Fiyat ve Donanım Seviyeleri

Ioniq 3, Avrupa pazarında zengin bir donanım yelpazesiyle tüketiciye sunulacak. Model toplamda 6 farklı donanım paketiyle satışa çıkacak:

Select (27.995 Euro – Başlangıç modeli)

Trend

Vision

N Line

Prime

N Line Evo (41.995 Euro – En üst donanım seviyesi)

2. İki Farklı Batarya ve Motor Seçeneği

Kia EV2 ile aynı E-GMP (Electric-Global Modular Platform) mimarisini paylaşan Ioniq 3, aerodinamik gövde yapısıyla iki farklı güç konfigürasyonu sunuyor:

Giriş Seviyesi (Standard Range): Motor Gücü: 147 bg (108 kW) Batarya Kapasitesi: 42.2 kWh Menzil (WLTP): 344 km Hızlanma (0-100 km/s): 9,0 saniye

Uzun Menzil (Long Range): Motor Gücü: 135 bg (99 kW) — Menzil verimliliğini artırmak adına giriş modeline kıyasla daha düşük güçlü bir motor tercih edilmiş. Batarya Kapasitesi: 61 kWh Menzil (WLTP): 496 km



3. Boyutlar, Bagaj Hacmi ve Şarj Performansı

Kompakt Dış Boyutlar, Geniş İç Hacim: 4.155 mm uzunluğa ve 2.680 mm aks mesafesine sahip olan araç, elektrikli mimarinin avantajı sayesinde birçok C segmenti otomobile kafa tutan 441 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor.

DC Hızlı Şarj: 400 voltluk elektrik altyapısına sahip Ioniq 3, DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yaklaşık 29-30 dakikada %10’dan %80 seviyesine ulaştırabiliyor.

Türkiye Satış Tarihi Ne Zaman?

İzmit fabrikasında üretilerek Avrupa’ya ihraç edilecek ve Türkiye’de de satışa sunulacak olan Hyundai Ioniq 3’ün Türkiye fiyatlarının Eylül 2026’da resmi olarak açıklanması bekleniyor.