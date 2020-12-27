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Apple Glass ile ilgili yeni bir patent ortaya çıktı!
Uzun yıllardır artırılmış gerçeklik alanında çalışmalar yapan Apple, buradan elde ettiği bilgi birikimini giyilebilir ürünlerde kullanmayı planlıyor. Markanın bu amaçla geliştirdiği tahmin edilen Apple Glass projesi, yeni patent başvurusu sayesinde bir kez daha ortaya çıktı!
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Apple Glass, dikkat çekici bir özelliğe sahip olabilir!
Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne bu ay yaptığı patent başvurusu, markanın akıllı gözlük modeliyle ilgili yeni bilgiler veriyor. “Yerelleştirilmiş Optik Ayarlara Sahip Görüntüleme Sistemi” olarak ifade edilen patent, artırılmış gerçeklik algoritmasına dayanıyor. Buna göre, artırılmış gerçeklik yardımıyla oluşturulan görüntünün parlaklık ayarı ortam ışığı ile otomatik olarak eşitlenecek. Böylece sanal nesnenin mümkün olan en gerçekçi şekilde görünmesi sağlanıyor.
Görünüşe göre artırılmış gerçekliği her noktada kullanacak olan Apple Glass, donanım tarafında da optik bileşenlerle donatılacak. Bu da miyop gibi görme kusurlarında numaralı gözlük gibi kullanım imkanı sağlayabilecek. Öte yandan, bütün bunları gerçekleştirmek için gözlüğün merkezinde 5 nm üretim tekniğine sahip bir işlemci ve watchOS işletim sisteminin yer alacağı belirtiliyor.
Apple Glass, bazı analistlerin tahminine göre en erken 2023 yılında satışa hazır hale gelecek. Dolayısıyla akıllı gözlüğün önünde daha uzun bir yol olduğunu söylemek mümkün. Son olarak akıllı gözlüklerin çıkışıyla beraber akıllı telefonlara olan ihtiyacın zamanla azalmasının beklendiğini de belirtelim.
Aksesuar
iPhone 12 için en kullanışlı MagSafe aksesuarı piyasaya sürüldü!
Üçüncü parti aksesuar üreticilerinden biri olan Charge Fast markası, iPhone 12 için ilk MagSafe taşınabilir manyetik şarj cihazını piyasaya sürdü.
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MagSafe’in en kullanışlı hali!
Üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için yeni MagSafe aksesuarları oluşturması sabırsızlıkla bekleniyordu. Geçtiğimiz ay bununla ilgili, MagSafe pil paketi fikirlerinin ayrıntılarını içeren bir konsept de paylaşılmıştı. Şimdi ise gerçek ürünlerin hayata geçtiğini görmeye başlıyoruz.
Charge Fast’in MagSafe taşınabilir manyetik şarj cihazı, herhangi bir iPhone 12’ye kablosuz 15W , kablo ile bağlandığında ise 20W şarj etme imkanı sağlayacak bir ürün olarak tanıtıldı. Ürünün kendisi ise USB-C ile şarj oluyor.
Ürün, MagSafe özellikli Apple Deri Cüzdan’a çok benzer bir şekilde, iPhone 12’nin arkasına ve hatta iPhone 12 MagSafe özellikli kılıfın üstüne bile takılabiliyor. Piyasaya mavi,yeşil ve gri olmak üzere üç renkte sunulan cihaz tasarımı açıkça çelik bir bagaj çantasına benziyor ve oldukça kaygan görünüyor.
İlerleyen zamanda bunun gibi daha fazla MagSafe özellikli pil aksesuarının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii bu özel pilin Apple onaylı olmadığını da unutmamak gerek. Yani ürünün uzun süreli kullanımı pil ömrünüzü etkileyebilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu şu an için piyasada bulunabilen ilk MagSafe özellikli taşınabilir manyetik şarj cihazı. Ürün, Charge Fast’in web sitesinde 89,99 ABD doları fiyat etiketiyle satılıyor, ancak şu anda 54,99 ABD dolarından satışa sunulmuş durumda.
Aksesuar
Galaxy Watch Active 2 yeni renk seçeneğiyle sahalara geri dönüyor
Samsung’un eski akıllı saat modellerinden Samsung Galaxy Watch Active 2, önümüzdeki yıl yepyeni rengiyle tüketicilerin huzuruna bir kez daha çıkacak. Galaxy S21 serisini de kapsayan Samsung UNPACKED etkinliğinde karşımıza çıkacak olan saat, teknik özellikler bakımındansa herhangi bir değişikliğe sahip olmayacak.
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Galaxy Note 20 serisiyle birlikte yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3’ü tanıtan Samsung, eski akıllı saatlerinden vazgeçmemiş gibi görünüyor. Zira şirketin, 2019’da tanıttığı Galaxy Watch Active 2’yi yepyeni bir renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına yeniden çıkaracağı ortaya çıktı. Bununla birlikteyse Galaxy Watch Active 2’nin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.
Samsung Galaxy Watch Active2, Rose Gold renk seçeneği ile 2021 yılında yeniden piyasaya sürülecek. Samsung’la ilgili yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen Evan Blass’ın paylaşımına göre, şirket Galaxy Watch Active 2’nin teknik özelliklerindeyse hiçbir değişikliğe gitmeyecek. Konuyla alakalı olarak Evan Blass, Rose Gold renkli Galaxy Watch Active 2’nin tüm çıplaklığıyla göründüğü fotoğrafları da paylaştı.
Galaxy Watch Active 2 Rose Gold rengi böyle görünüyor
Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Watch Active 2’nin hâlihazırda Türkiye’de Under Armour Mat Siyah, Mat Gümüş, Mat Altın, Mat Siyah renk seçenekleri ve beraberinde göreceli olarak aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç farklı renkten oluşan kayışları bulunuyor. 2021 yılında çıkacak Rose Gold renk seçeneği ise işte bu renklerin arasında kendisini tüm şıklığıyla ayrı bir konumda tutacak.
Galaxy Watch Active2, Rose Gold seçeneğine ek olarak bir de tüketicilere pembe altın renkli metal kasa ile tümleşik mor renkli bir kordon sunacak gibi duruyor. Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüyle birlikte kendisini net bir şekilde belli eden bu renk kombinasyonlarının, Galaxy S21+’ın birkaç gün önce sızdırılan Phantom Violet rengine sahip varyantıyla birebir aynı olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
Galaxy Watch Active 2’nin teknik özellikleri
Samsung Galaxy Watch Active 2, sahiplerine Süper AMOLED panelle desteklenen kapasitif bir dokunmatik ekran sunuyor. Tamı tamına 16 milyon renk gamına sahip olan bu panelin, yaptığımız incelemelerden de yola çıkarak bir akıllı saatten beklenen ekran performansını hayli hayli verebildiğini belirtmek istiyorum.
Galaxy Watch Active 2, gücünü ise Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesinde kullanmaya başladığı 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Exynos 9110 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.
Samsung Galaxy Watch Active2 incelemesi
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Realme CEO’su, Buds Air Pro Master Edition kulaklığını açıkladı
Realme Buds Air Pro kulaklığı, markanın aktif ses engelleme özelliğine sahip ilk TWS kulaklığı olarak karşımıza çıkıyordu. Aynı zamanda uzun batarya ömrü, güçlü sesi ve fiyatıyla da benzerlerinin yanında önemli bir seçenek sunuyordu.
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Realme Buds Air Pro Master Edition, bu sefer gri ile geliyor
Başlangıçta Siyah ve Beyaz renkleriyle gelen kulaklık, şimdi ise Gri rengi ve Realme Buds Air Pro Master Edition ismiyle sunulacak. Kulaklığın bu yeni versiyonunu Twitter üzerinden bir tanıtım videosuyla birlikte açıklayan kişi ise şirketin CEO’su Madhav Sheth. Cihazlar yine canlı yayın sayfasından da görülebilir haldeler.
Şirketin Avrupa ve Hindistan CEO’su olan Sheth, oldukça güzel görünen bu yeni versiyonun aynı zamanda Jose Levy tarafından tasarlandığını ve kulaklıkların tasarımında uzay kapsüllerinden esinlenildiğini de not olarak düşüyor. Aynı kişinin Buds Q versiyonu dizaynının da arkasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Kulaklığın kendisi gibi kutusu da parlak gri renginde olacakken, tanıtımda da görülebileceği gibi kulaklık uçlarındaki plastik siyah olarak devam ediyor. Ancak kulaklık lastiği genelde kulağın içerisinde yer aldığı için bunun çok da büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz.
Buds Air Pro kulaklıklarının Master Edition sürümünün, yine bu ayın başlarında Sheth tarafından tanıtılan ve yarın kullanıcıyla buluşacak olan Realme Watch S Pro akıllı saati ile beraber piyasaya çıkması bekleniyor.
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