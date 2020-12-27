Apple Glass ile ilgili yeni bir patent ortaya çıktı!

Uzun yıllardır artırılmış gerçeklik alanında çalışmalar yapan Apple, buradan elde ettiği bilgi birikimini giyilebilir ürünlerde kullanmayı planlıyor. Markanın bu amaçla geliştirdiği tahmin edilen Apple Glass projesi, yeni patent başvurusu sayesinde bir kez daha ortaya çıktı!

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Apple Glass, dikkat çekici bir özelliğe sahip olabilir!

Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne bu ay yaptığı patent başvurusu, markanın akıllı gözlük modeliyle ilgili yeni bilgiler veriyor. “Yerelleştirilmiş Optik Ayarlara Sahip Görüntüleme Sistemi” olarak ifade edilen patent, artırılmış gerçeklik algoritmasına dayanıyor. Buna göre, artırılmış gerçeklik yardımıyla oluşturulan görüntünün parlaklık ayarı ortam ışığı ile otomatik olarak eşitlenecek. Böylece sanal nesnenin mümkün olan en gerçekçi şekilde görünmesi sağlanıyor.

Görünüşe göre artırılmış gerçekliği her noktada kullanacak olan Apple Glass, donanım tarafında da optik bileşenlerle donatılacak. Bu da miyop gibi görme kusurlarında numaralı gözlük gibi kullanım imkanı sağlayabilecek. Öte yandan, bütün bunları gerçekleştirmek için gözlüğün merkezinde 5 nm üretim tekniğine sahip bir işlemci ve watchOS işletim sisteminin yer alacağı belirtiliyor.

Apple Glass, bazı analistlerin tahminine göre en erken 2023 yılında satışa hazır hale gelecek. Dolayısıyla akıllı gözlüğün önünde daha uzun bir yol olduğunu söylemek mümkün. Son olarak akıllı gözlüklerin çıkışıyla beraber akıllı telefonlara olan ihtiyacın zamanla azalmasının beklendiğini de belirtelim.