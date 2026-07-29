Samsung’un akıllı telefon deneyimini ve sistem güvenliğini artırmak amacıyla dağıtmaya başladığı Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi, Galaxy S24 ve Galaxy S25 serisi kullanıcıları için beklenmedik sorunları beraberinde getirdi. Güncellemeyi yükleyen çok sayıda Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra ve serinin diğer model sahipleri; forumlarda ve sosyal medyada aşırı ısınma, hızlı pil tüketimi ve şarj hızlarındaki düşüşten şikayet etmeye başladı.

1. Pil Ömrü Belirgin Şekilde Düştü

Güncelleme öncesinde cihazlarının tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkardığını belirten kullanıcılar, Temmuz yaması sonrasında batarya performansının gözle görülür şekilde kötüleştiğini aktarıyor. Şarj seviyesinin arka planda hızlı bir şekilde gerilediği ve standart pil tasarruf modlarının dahi bu durumu engellemeye yetmediği ifade ediliyor.

2. Normal Kullanımda Dahi Aşırı Isınma

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde öne çıkan bir diğer kritik problem ise cihazların sıcaklık değerlerindeki yükseliş. Oyun oynama veya yoğun kamera kullanımı gibi zorlayıcı işlemler yapılmadığı anlarda dahi telefonların normalin çok üzerinde ısındığı vurgulanıyor.

3. Şarj Hızlarında Yavaşlama

Isınma ve hızlı pil tüketiminin yanı sıra, bazı kullanıcılar cihazlarının şarj olma sürelerinin uzadığını bildiriyor. Telefonların prize takılıyken de alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklara ulaştığı ve bu durumun şarj protokollerini etkileyerek hızı düşürdüğü belirtiliyor.

Samsung Cephesinden Açıklama Bekleniyor

Yaşanan bu teknik aksaklıklara ilişkin Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama veya doğrulama yapılmış değil. Ancak şikayetlerin küresel çapta tırmanması sebebiyle, şirketin en geç Ağustos ayında yayınlayacağı bir düzeltme yamasıyla sorunu gidermesi bekleniyor.