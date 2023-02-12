Ülkemizde yaşanan ve tüm dünyada “asrın felaketi” olarak adlandırılan iki büyük deprem, büyük can kayıplarına, ağır yaralanmalara ve onarımı güç hasarlara yol açtı. Sarsıntıların açtığı yararları sarmak isteyen Türkiye’nin en büyük 8 ulusal kanalı depremzedeler için bağış toplamak adına “Türkiye Tek Yürek” isimli ortak bir yayın yapma kararı aldı

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10 ile yayılan yıkım, on binlerce can kaybına ve yüz binlerce yaralanmaya sebep oldu. Söz konusu sarsıntıların yaşandığı ilk saatlerden itibaren bölgede görev yapan ulusal kanallar şimdi de depremlerden zarar gören insanlar için güçlerini birleştiriyor. 8 büyük ulusal kanal tarafından yönetilecek “Türkiye Tek Yürek” adlı canlı yayın projesi, 15 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İçindekiler 8 Ulusal Kanal Deprem Bölgesi İçin Birleşecek

8 Ulusal Kanal Deprem Bölgesi İçin Birleşecek

Söz konusu depremlerden dolayı büyük zarar gören 10 il için ortak bir canlı yayın projesine atılan ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ulusal kanalları gerçekleştirecekleri yayında depremzedeler için bir yardım kampanyası düzenleyecek.

Gerçekleşecek yayında, bu yardım kampanyasına destek olacak ve diğer insanları da bağış yapmaya teşvik edecek sanat, iş ve spor dünyasının ünlü isimlerin bulunması bekleniyor.

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde büyük yıkım ve acılara yol açan depremler için tüm Türkiye’nin tek yürek olması istenen canlı yayın 15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00‘da başlayacak ve mevcut 8 kanal tarafından koordine şekilde yönetilecek. Yayında toplanan bağışların tümü bölgede görev yapan AFAD ve Kızılay’a aktarılacak.