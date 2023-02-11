Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında iletişimin önemi bir kez daha gündeme geldi. Türk Telekom bu süreçte yaptığı atılımlar ile bölgedekilere elinden geldiğince yardımcı oluyor. Bugün ise Türk Telekom’dan beklenen açıklama geldi.

Türk Telekom yaptığı açıklamada; “Bu zor günlerde Türk Telekom olarak siz değerli müşterilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Deprem bölgesindeki müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma ve iptal talepleri karşılanacaktır.” ifadelerine yer verdi.