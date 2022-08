Apple bugün, 7 Eylül Çarşamba günü Türkie saatiyle 20:00’de özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, California, Cupertino’daki Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre’da gerçekleşecek ve Apple’ın kampüsüne davet edilen medya üyelerinin yüz yüze bir etkinliği olacak.

BREAKING: Apple has sent out invites for an IN-PERSON event at Apple Park on September 7 🚨

The iPhone 14 and Apple Watch Series 8 will be announced 😳 pic.twitter.com/BvVEkQaJMF

— AppleTrack (@appltrack) August 24, 2022