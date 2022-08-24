Apple bugün, 7 Eylül Çarşamba günü Türkie saatiyle 20:00’de özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, California, Cupertino’daki Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre’da gerçekleşecek ve Apple’ın kampüsüne davet edilen medya üyelerinin yüz yüze bir etkinliği olacak.

BREAKING: Apple has sent out invites for an IN-PERSON event at Apple Park on September 7 🚨 The iPhone 14 and Apple Watch Series 8 will be announced 😳 pic.twitter.com/BvVEkQaJMF — AppleTrack (@appltrack) August 24, 2022

Eylül etkinliği yeni iPhone 14 modellerine odaklanacak ve 6.1 inç ‌iPhone 14‌, 6.7 inç iPhone Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç ‌iPhone 14 Pro‌ Max bekleniyor. Bu yıl 5.4 inç ‌iPhone‌ “mini” olmayacak, Apple bunun yerine daha büyük cihazları tercih edecek.

Standart ‌iPhone 14‌ modellerine büyük bir değişiklik gelmezken, ‌iPhone 14 Pro‌ modellerinde çentik, bir A16 çip, yeni bir 48 megapiksel kamera ve diğerinin yerini alan hap şeklinde bir oyuk ve delikli bir oyuk yer alacak.

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‌iPhone 14‌ modelleri yine bir A15 yongası kullanacak ve aynı etkileyici kamera teknolojisini almayacak, ancak yeni renklere, güncellenmiş Ultra Geniş lense, daha hızlı 5G’ye ve WiFi 6E yer alacak.

İçindekiler Diğer tanıtılacak ürünler

Diğer tanıtılacak ürünler

Apple, yeni ‌iPhone‌ modelleriyle birlikte güncellenmiş Apple Saatleri üzerinde çalışıyor. Güncellenmiş bir düşük güç modu, daha uzun pil ömrü, sıcaklık algılama, bir S8 yongası ve araba kazası algılama gibi diğer olası özelliklere sahip olabilecek.

Apple ayrıca yeni bir tasarıma, daha büyük bir boyuta ve çok daha dayanıklı bir ekran ve yapıya sahip olacak bir üst seviye “Apple Watch Pro” ile çıkıyor.

Ayrıca ikinci nesil AirPods Pro, yeni bir 10. nesil iPad, yenilenmiş bir iPad Pro, bir Apple silikon Mac Pro ve daha fazlasını bekleniyor.

Apple, sonbahar etkinliğini web sitesinde, YouTube’da ve ‌Apple TV‌ uygulaması aracılığıyla Apple TV’de canlı olarak yayınlayacak.