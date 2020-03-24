İnternet
6G Zirvesi’nin ikincisi internet üzerinden yapıldı!
6G teknoloji zirvesi ikincisi internet üzerinden yapılacak. 5G teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde 6G’nin temellerini atmak isteyen şirketler, yeni nesil iletişimin 2030 yılında standartlaşacağını da bildirdiler.
İlginizi çekebilir: ZTE, 5G destekli Axon 11’i tanıttı!
ZTE’nin yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri sorumlusu Dr. Fang Min, “iletişim teknolojilerinin gelişimi” hakkındaki konuşmalarında, 5G’nin ardından gelecek standartın 2030 yılında yaygınlaşmaya başlayacağını belirtiyor.
Ayrıca 6G ağlarının, fiziksel ve dijital dünyaya entegre hale geleceğini, yeni dönemle birlikte daha talepkar performans alabileceğimizi söyledi. Alınan değerlerin 1 Tbps’ye ulaşacağını, 20 Gbps kullanıcı veri rakamlarına ulaşmak istendiğini aktardı.
Bununla birlikte 5G ve 6G arasında geçen gelişim süreci boyunca da 100 Gbps / m3 servis veri kapasitelerine ulaşılması gerektiği açıklandı. Böylelikle şirketler 5G’yi olduğu gibi bırakmayıp 6G’ye evrilmesi sağlanacak.
İletişim teknolojileri daha akıllı olacak!
ZTE’nin 6G araştırma takımı, 6G ağ yapısının temelinde akıllı radyo, akıllı kapsama ve akıllı gelişiminin yer alacağına inandıklarını dile getirdi. Üç boyutlu iletişim, akıllı MIMO, talep üzerine topoloji, talep üzerine AI ve yeni görsel iletişimde temellerin atılması sağlanacak. Son olarak ZTE, gelişen teknoloji ve uygulama senaryolarıyla ilgili çeşitli örnekler verdi.
Zirve, geliştirilmiş çoklu kullanıcı paylaşım erişimi (eMUSA), akıllı yansıtıcı anten dizisi ve servis yapısı üzerine kurulan kablosuz mimarisi üzerine gerçekleşti. ZTE’ye göre 2020 – 2023 yılları 6G iletişim teknolojisi için araştırma penceresi olacak.
Şirket; 3G,4G,5G teknolojilerinin uzun vadedeki gelişimiyle birlikte ticari ağ birikimi oluşturduğunu, 5G ve 6G ağlarının uzun vadeli gelişimine yeni üniversite kaynaklı araştırmalarla iş birliğine gidileceğini vurguladı.
Yeni teknolojinin neler sunacağı hakkında konuşmak için henüz erken olabilir ama 6G’nin neler sunabileceğiyle ilgili konuşmak günümüz için en önemli konulardan biri. Teknoloji gelişiyor, insanlık teknolojiye daha fazla adapte olmaya başlıyor. Ağ üzerindeki trafik arttıkça kullanıcılara sunulaan yatırımlar da artıyor.
Haber
Facebook ve Disney+, Avrupa’da yayın kalitelerini düşürüyor!
Facebook ve Disney, Avrupa‘da yayın kalitelerini düşürüyor. Corona virüs sebebiyle çoğu insanın evlerinde kaldığı Avrupa’da, internet yoğunluğunu azaltmak için böyle bir yol izleniyor.
İlginizi çekebilir; Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Amaç internette hızını engellememek!
Corona virüsü etkisini tüm hızıyla hissettirmeye devam ediyor. An itibariyle merkez üssü Avrupa olan salgın, kullanıcıları internet yönünden de etkiliyor. Avrupa genelinde sokağa çıkma yasaklarının gerçekleştiği şu günlerde interneti aktif olarak kullanan insan sayısı da arttı. Evden çalışan insanların da bununla birlikte artmasıyla internet kullanımında ki yoğunluk, sorunlara gebe olma ihtimalini arttırdı. Avrupa Birliği de bu konu ile alakalı olarak, Avrupa sınırları içerisinde hizmet veren servislerin yayın kalitelerini düşürmelerini rica etti. Geçtiğimiz günler de Netflix ve YouTube bu teklife onay vererek yayın kalitelerini düşürdüler. Bu iki servisin ardından Facebook ve Disney‘de hizmet verdikleri servisler olan, Instagram, Facebook ve Disney+‘ın yayın kalitelerini düşürme kararı aldılar. Reuters‘in yaptığı haber de iki firmanın yayın kalitelerini düşürerek sunucu yoğunluklarını düşürmeyi planladıkları belirtildi. Facebook‘un aksine Avrupa geneline yayılmayan Disney+, Fransa hariç bütün Avrupa‘da bugün (24 Mart) yayın hayatına başlaması gerekiyordu. Uyarıları dikkate alan Disney de, Disney+‘ın düşük kalitede yayın hayatına başlayacağını belirtti.
An itibariyle, Amazon Prime Video, Apple TV+, YouTube, Netflix, Instagram, Facebook ve Disney+ yayın kalitelerini düşürme kararı aldılar. Avrupa Birliği‘nin de isteği ile atılan bu adımlar sayesinde sunucu yoğunluklarının %25 oranda azaltılabileceği konuşuluyor. Evden çalışan insanların en çok ihtiyacı olan internet, ülkemizde olduğu gibi tüm dünya genelinde en yoğun zamanlarını yaşayacak gibi duruyor.
İnternet
Amazon, bazı ürünlerin satışını İtalya ve Fransa’da durdurdu!
Amazon, zorunlu olmayan ürünlerinin satışına İtalya ve Fransa için durdurma kararı aldı. Kararla birlikte online tedariğin de güçleşmeye başladığı anlaşılmış oldu.
İlginizi çekebilir: Amazon, MWC 2020’ye katılmayacağını açıklayan şirketler arasına katıldı
COVID-19 tarafından hedef alınan kötü durumdaki ülkeler, öncelikli olarak daha fazla acil önlemler alma yoluna gittiler. Bizler, sadece Koronavirüs’e karşın en etki yöntem olarak evde kalıyoruz. Fakat bu durum ekonomi başta olmak üzere, birçok sektörde eşi görülmemiş etkiler yarattı.
Bunlardan en önemlisi de çevrim içi alışverişimizi gerçekleştirdiğimiz lojistik sektörü. Birçok insanın apartmanlarında kendilerini izole etmeleriyle birlikte, Amazon’un sipariş akışı da bu durumdan nasibini almış oldu. Evde kalan insanların ihtiyaçları da artmaya başladı.
İnsanlar, her ne kadar ülkemizde bu kadar Amazon’a talep olmasa da Avrupa’da hesaplı alışveriş imkanı sunan siteden; market, sağlık bebe ürünleri gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
Yüksek alışveriş oranlarına sahip Fransa ve Almanya için firma yaptığı duyuruda zorunlu olmayan ürünleri şu an için tedarik edemediklerini duyurdu. Amazon ayrıca, insanların ihtiyaç duydukları ürünleri ulaştırmak için bu kararı aldıklarını belirtti.
Reuters’in Amazon’a yönelttiği sorulara şirket aşağıdaki şekilde cevap verdi;
Geçiçi olarak Amazon.fr ve Amazon.it adreslerinden alışveriş yapan kullanıcılara ihtiyaç dahili dışındaki ürünlerin gönderimini durduruyoruz. Merkezimiz, müşterilerin ihtiyaçları olan malzemeleri edinme ve gönderme işlemlerine şu an için odaklanıyor. Şirket; bebek ürünleri, sağlık ve ev ihtiyaçları gibi temel gereksinimleri dikkate alacak.”
Müşteriler, etkili alanlar için Amazon içerisinde yer alan üçüncü parti satıcılardan alışverişlerine devam edebilecekler. Fakat kargo tarafında Amazon bu firmalara ek destek sağlayamayacak. Şirket ayrıca siparişleri için olağan süreden daha fazla bekleyebilecekleri konusunda da müşterilerini uyardı.
Maalesef ki bu durum Amazon gibi büyük bir şirketi için diğer ülkelerde de benzer durumlar yaşayabileceği anlamına gelir. Dünya üzerinde geniş bir satış ağına sahip şirket Amerika ve Avrupa’nın tamamında aynı işlemi uygulayabilir. Ülkemizde de satış yapan şirketin, salgınla başa çıkmak için çok çalıştıkları da açıkçası ortada gözüküyor.
Genel
EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak EBA TV için yayın programını açıkladı. 23 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim başlıyor.
COVID-2019 salgını nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin önümüzdeki hafta okula gitmek yerine evlerinde, uzaktan eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. MEB, Eğitim Bilişim Ağı aracılığıyla verilecek eğitimlerde TRT ile iş birliği doğrultusunda TV üzerinden de yayın yapacak.
İlginizi çekebilir: Corona virüsü yüzünden NBA 2K20 bozuldu!
İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, ‘Yetiştirme Programı’ kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.
Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve Ortaokul’da sabah saat 09.00′da başlayıp 13.30‘a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
EBA TV’nin lise yayınları ise sabah 09.00′da başlayıp 14.30‘a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV uydu frekansları ve kanal sıralamaları belli oldu
Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim için ders programının yanında uydu frekansları ve kanal sıralamaları da belli oldu. Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart ve Digiturk üzerinden de bu kanallar yayın yapacak. Paylaştığımız görsele göre televizyonunuzda ayarlama yapabilir, ders yayınlarını izleyebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, paylaşılan ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edileceği tahmin ediliyor. Umarız en kısa sürede söz konusu salgın biter ve bütün öğrencilerimiz okullarına döner.