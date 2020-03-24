6G Zirvesi’nin ikincisi internet üzerinden yapıldı!

Amazon, zorunlu olmayan ürünlerinin satışına İtalya ve Fransa için durdurma kararı aldı. Kararla birlikte online tedariğin de güçleşmeye başladığı anlaşılmış oldu.

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COVID-19 tarafından hedef alınan kötü durumdaki ülkeler, öncelikli olarak daha fazla acil önlemler alma yoluna gittiler. Bizler, sadece Koronavirüs’e karşın en etki yöntem olarak evde kalıyoruz. Fakat bu durum ekonomi başta olmak üzere, birçok sektörde eşi görülmemiş etkiler yarattı.

Bunlardan en önemlisi de çevrim içi alışverişimizi gerçekleştirdiğimiz lojistik sektörü. Birçok insanın apartmanlarında kendilerini izole etmeleriyle birlikte, Amazon’un sipariş akışı da bu durumdan nasibini almış oldu. Evde kalan insanların ihtiyaçları da artmaya başladı.

İnsanlar, her ne kadar ülkemizde bu kadar Amazon’a talep olmasa da Avrupa’da hesaplı alışveriş imkanı sunan siteden; market, sağlık bebe ürünleri gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Yüksek alışveriş oranlarına sahip Fransa ve Almanya için firma yaptığı duyuruda zorunlu olmayan ürünleri şu an için tedarik edemediklerini duyurdu. Amazon ayrıca, insanların ihtiyaç duydukları ürünleri ulaştırmak için bu kararı aldıklarını belirtti.

Reuters’in Amazon’a yönelttiği sorulara şirket aşağıdaki şekilde cevap verdi;

Geçiçi olarak Amazon.fr ve Amazon.it adreslerinden alışveriş yapan kullanıcılara ihtiyaç dahili dışındaki ürünlerin gönderimini durduruyoruz. Merkezimiz, müşterilerin ihtiyaçları olan malzemeleri edinme ve gönderme işlemlerine şu an için odaklanıyor. Şirket; bebek ürünleri, sağlık ve ev ihtiyaçları gibi temel gereksinimleri dikkate alacak.”

Müşteriler, etkili alanlar için Amazon içerisinde yer alan üçüncü parti satıcılardan alışverişlerine devam edebilecekler. Fakat kargo tarafında Amazon bu firmalara ek destek sağlayamayacak. Şirket ayrıca siparişleri için olağan süreden daha fazla bekleyebilecekleri konusunda da müşterilerini uyardı.

Maalesef ki bu durum Amazon gibi büyük bir şirketi için diğer ülkelerde de benzer durumlar yaşayabileceği anlamına gelir. Dünya üzerinde geniş bir satış ağına sahip şirket Amerika ve Avrupa’nın tamamında aynı işlemi uygulayabilir. Ülkemizde de satış yapan şirketin, salgınla başa çıkmak için çok çalıştıkları da açıkçası ortada gözüküyor.