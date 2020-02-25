Akıllı Telefonlar
6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!
Samsung‘un bugün yaptığı lansman ile birlikte M serisinin 2020 yılındaki yeni üyelerinden Galaxy M31 tanıtıldı. Yeni 4’lü arka kamera sistemi ile serinin diğer modellerinden makyajlanmış olarak ayrılan telefon, ilk olarak M30s ile gelen 6000 mAh değerindeki devasa bataryasını ise hala koruyor. Serinin yeni telefonu başka ne gibi özellikler taşıyor? Gelin hep birlikte teknik detaylarına inelim.
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Samsung Galaxy M31, 19.5:9 en boy oranıyla birlikte 6.4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2340 Full HD+ çözünürlüğünde bir Super Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu çözünürlük sayesinde ekranda 411 ppi değerinde bir piksel yoğunluğuna ulaşılmış. Telefonun arkası ve çerçevesi, polikarbonat adı verilen bir plastik malzeme ile kaplanmış. Ön tarafta ise yine damla çentik formda 32 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Telefon işlemci tarafından gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611‘den alıyor. Grafik performansı ise Mali-G72 ile destekleniyor. Modelde LPDDR4 teknolojisi ile üretilen 6 GB RAM bulunuyor. Depolama alanında ise bizi UFS 2.1 destekli 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek karşılıyor. Ayrıca 512 GB‘a kadar destekli Micro SD yuvası da bulunuyor.
Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi, 6000 mAh değerinde devasa bir batarya, 15W hızlı şarj, FM radyo, USB Type-C ve Bluetooth 5 gibi diğer teknik özellikler ise telefonun bünyesinde yer alıyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip Samsung Galaxy M31, kutusundan Android 10 One UI 2.0 işletim sistemiyle çıkacak.
Samsung Galaxy M31, 4’lü kamera sistemi ile selefi modellerinden farklılık gösteriyor
Telefon, 2019’da çıkan serinin diğer modellerinden 4’lü arka kamerası ile farklılık gösteriyor.
- Geniş açılı ana kamera: 64 MP çözünürlük, f/1.8 diyafram, Samsung GW1 sensör
- Ultra geniş açılı kamera: 8 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram
- Makro kamera: 5 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram
- Derinlik kamerası: 5 MP çözünürlük, f/2.4 diyafram
Arka kamera ile 2160p@30fps ve 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı yapılabiliyor. Ayrıca LED flaş, panorama ve HDR gibi özellikler de destekleniyor.
Telefonun ön tarafında damla çentik formda bir selfie kamerasına yer verilmiş.
- Ön kamera (selfie): 32 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram, Sony IM616 sensor
HDR desteği bulunan ön kamera ile 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı da yapılabiliyor.
Samsung Galaxy M31, 5 Mart‘ta Hindistan‘da resmi olarak satışa sunulacak. Şirket yaptığı tanıtımda telefonun Hindistan pazarındaki satış fiyatlarını şu şekilde açıkladı:
- 6 GB RAM + 64 GB Depolama: 14.999 Rupi (yaklaşık 210 dolar)
- 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 15.999 Rupi (yaklaşık 225 dolar)
Telefonun 2020 yılının ilerleyen günlerinde hem Avrupa hem de Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 6i, görüntü ve özellikleri sızdırıldı!
Fiyatına göre yüksek performanslı ürünleri ile dikkat çeken Çin’li marka Realme, 6 Ocak’ta tanıttığı Realme 5i modelinin hemen ardından Realme 6i modeli için çalışmalara başlamış. FCC (Federal iletişim komisyonu) tarafından sertifikasyon sürecinde olan modelin görüntü ve özellikleri sızdı.
Realme 6i, sızdırılan özellikleri neler?
Here's your realme 6i via @FCC (1/2)
48MP Quad Camera setup
Waterdrop notch
5000mAh battery with new 18W charger
microUSB port
195 gms
164.4 x 75.4 x 9.0 mm pic.twitter.com/03HYE8W0T9
— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 24, 2020
RMX 2040 model numarasına sahip olan telefon 5000 mAh batarya ile gelecek. Şarj cihazının görüntüsü de sızan cihaz, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bir önceki model olan Realme 5i de aynı batarya kapasitesine sahipti ancak yalnızca 10W şarj teknolojisine destek veriyordu. Yeni cihaz da maalesef eskisinde olduğu gibi mikroUSB bağlantı teknolojisine sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ise hala cihaz üzerindeki yerini koruyor.
Sızan görüntülere göre cihazın dörtlü kamera modülü 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Maalsef görüntülerde kamera modülünde bulunan diğer iki sensör hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sensörlerin boyutlarına bakarak bir tahminde bulunacak olursak, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörü olmaları muhtemel görünüyor. Özçekim kamerası ise bir önceki modelde olduğu gibi damla çentik içine konumlandırılmış durumda.
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Cihaza gücünü verecek olan platform hakkında ise bir bilgi bulunmazken, Realme 6i’nin yazılım tarafında Android 10 temelinde ColorOS 7.0 arayüzü ile piyasaya çıkması bekleniyor.
Realme 6i’nin ölçülerine bakacak olursak model 164.4 x 75.0 x 9.0 mm ölçüleri ile birlikte 195 gram ağırlığa sahip. Cihazın ekranına ait net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yeni modelin, Realme 5i’de olduğu gibi 6.52 inç boyutunda ve 720p+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelmesi ihtimali yüksek görünüyor. Tüm renk seçenekleri belli olmayan cihazın sızan görüntülerinden beyaz renk seçeneğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bağlantı teknolojileri tarafında 4.5 G destekli çift SIM, Wi-Fİ b/g/n (2.4 Ghz) ve Bluetooth 5.0 cihazın sahip olduğu özellikler arasında.
FCC’ye ek olarak Realme 6i, Hindistan, Malezya, Singapur Tayland ve Rusya’da bulunan sertifika kurumlarından da onay alarak bu ülkelerde piyasaya çıkacağını kesinleştirdi. Cihazın ülkemizde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz belli değil. Realme 6i’nin FCC belgelerine link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Honor Magic Earbuds, hibrit gürültü engelleme özelliği ile duyuruldu!
Honor, bugün Magic Earbud‘larını duyurarak gerçek tam kablosuz kulaklık üreticileri kervanına katıldı. Honor‘un bu ürünü, Huawei Freebuds‘ın başka bir versiyonu olan kulaklıklardan değil, tamamen farklı kendine has bir ürün olarak tanıtıldı.
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Honor Magic Earbuds hangi özelliklere sahip?
Magic Earbuds 10 mm‘lik bir sürücüye sahip ve Bluetooth 5.0 üzerinden çalışıyor. Cihaz, A2DP 1.3, HFP 1.6 ve AVRCP 1.5‘i destekliyor. Ayrıca her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığındalar. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlıkta.
Honor‘a göre bu durum dinleme süresini 13 saate çıkarırken, üç buçuk saat kesintisiz müzik çalmasını sağlıyor. Bununla birlikte cihazın geldiği kasanın USB-C konektörü üzerinden şarj edilmesi yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Bu değerler oldukça kulağa hoş geliyor.
Her iki kulaklıkta da arama sırasında gürültü engelleme sağlayan üç mikrofon var, yani birisiyle konuşurken sesinizi filtreler, müzik dinlerken aktif bir gürültü iptali ise bulunmamaktadır. Honor Magic Earbuds ayrıca EMUI 10 ile çalıştırılan cihazlarla hızlı ve anında eşleştirilme gibi birkaç akıllı özelliğe sahip. Kulaklıklar çıkarıldıklarında veya takıldıklarında otomatik olarak şarkıyı oynatabilir veya duraklatabilir. Ancak bu özellik sadece EMUI 10 cihazlarıyla eşleştirildiğinde destekleniyor. Dokunmatik kontroller ise tüm akıllı telefonlarla çalışıyor.
Cihaz nisan ayında 129€ fiyattan resmi olarak piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 lansmanı 3 Mart’ta gerçekleşecek!
Black Shark‘ın bir sonraki oyun telefonu olan Black Shark 3, 3 Mart‘ta geliyor. Şirket ilk 5G özellikli cihazını (Black Shark 3‘ü) piyasaya çıkarmaya hazır görünüyor. Lansman tarihinin kesinleşmesi, sızdırılan özelliklerin yeniden gündeme getirilmesine neden oldu.
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Black Shark 3’ün özellikleri neler olacak?
Telefonun, 16 GB RAM ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip bir QHD ekran ile gelmesi bekleniyor. İşlemci olarak ise Snapdragon 865 SoC ile birlikte gelecek. Ayrıca telefonda 65W değerinde hızlı şarj desteği ile birlikte 5000 mAh büyüklüğünde bir pil görmeyi bekliyoruz. Telefon pil ve şarj konusunda oldukça yenilikçi bir cihaz olacak. Ayrıca Black Shark, 16 GB RAM değeri daha önce telefonlarda görülmemiş bir değer olduğu için bir ilke imza atacak.
Bir süre önce Black Shark, özel bir oyun telefonu üreticisi olduğu için oyun devi olan Tencent ile anlaştı. Black Shark cihazları için yazılım optimizasyonları ile birlikte ortak bir geliştirme yapacaklar. Bu hem firmanın hem de şirketin önemli bir güvenilirlik kazanmasını sağladı.
Black Shark 3‘ün etkinliğinin resmi olarak duyurulduğu yer Weibo‘da yayınlanan bir yazı ile göründü. 3 Mart‘ta gerçekleşecek olan büyük organizasyonda iki şirket arasındaki iş birlikten ilk ürünü göreceğimizi onaylayan görseller paylaşıldı. Ayrıca cihazın ismi Tencent Black Shark 3 olarak duyuruldu.