6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung‘un bugün yaptığı lansman ile birlikte M serisinin 2020 yılındaki yeni üyelerinden Galaxy M31 tanıtıldı. Yeni 4’lü arka kamera sistemi ile serinin diğer modellerinden makyajlanmış olarak ayrılan telefon, ilk olarak M30s ile gelen 6000 mAh değerindeki devasa bataryasını ise hala koruyor. Serinin yeni telefonu başka ne gibi özellikler taşıyor? Gelin hep birlikte teknik detaylarına inelim.

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Samsung Galaxy M31, 19.5:9 en boy oranıyla birlikte 6.4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2340 Full HD+ çözünürlüğünde bir Super Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu çözünürlük sayesinde ekranda 411 ppi değerinde bir piksel yoğunluğuna ulaşılmış. Telefonun arkası ve çerçevesi, polikarbonat adı verilen bir plastik malzeme ile kaplanmış. Ön tarafta ise yine damla çentik formda 32 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Telefon işlemci tarafından gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611‘den alıyor. Grafik performansı ise Mali-G72 ile destekleniyor. Modelde LPDDR4 teknolojisi ile üretilen 6 GB RAM bulunuyor. Depolama alanında ise bizi UFS 2.1 destekli 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek karşılıyor. Ayrıca 512 GB‘a kadar destekli Micro SD yuvası da bulunuyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi, 6000 mAh değerinde devasa bir batarya, 15W hızlı şarj, FM radyo, USB Type-C ve Bluetooth 5 gibi diğer teknik özellikler ise telefonun bünyesinde yer alıyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip Samsung Galaxy M31, kutusundan Android 10 One UI 2.0 işletim sistemiyle çıkacak.

Samsung Galaxy M31, 4’lü kamera sistemi ile selefi modellerinden farklılık gösteriyor

Telefon, 2019’da çıkan serinin diğer modellerinden 4’lü arka kamerası ile farklılık gösteriyor.

Geniş açılı ana kamera : 64 MP çözünürlük, f/1.8 diyafram, Samsung GW1 sensör

: 64 MP çözünürlük, f/1.8 diyafram, Samsung GW1 sensör Ultra geniş açılı kamera : 8 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram

: 8 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram Makro kamera : 5 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram

: 5 MP çözünürlük, f/2.2 diyafram Derinlik kamerası: 5 MP çözünürlük, f/2.4 diyafram

Arka kamera ile 2160p@30fps ve 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı yapılabiliyor. Ayrıca LED flaş, panorama ve HDR gibi özellikler de destekleniyor.

Telefonun ön tarafında damla çentik formda bir selfie kamerasına yer verilmiş.

Ön kamera (selfie): 32 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram, Sony IM616 sensor

HDR desteği bulunan ön kamera ile 1080p@30fps çözünürlüğünde video kaydı da yapılabiliyor.

Samsung Galaxy M31, 5 Mart‘ta Hindistan‘da resmi olarak satışa sunulacak. Şirket yaptığı tanıtımda telefonun Hindistan pazarındaki satış fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

6 GB RAM + 64 GB Depolama: 14.999 Rupi (yaklaşık 210 dolar)

(yaklaşık 210 dolar) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 15.999 Rupi (yaklaşık 225 dolar)

Telefonun 2020 yılının ilerleyen günlerinde hem Avrupa hem de Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.