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Çıkmadan zam geldi: Galaxy S20 ailesinin fiyat değişimini konuştuk
Galaxy S20 ailesi, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş ve ürünlerin Türkiye fiyatları da açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Samsung, daha telefonlar çıkmadan Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra ve Z Flip modellerinde önemli derecede zam yaptı. Galaxy S20 ve S20 Ultra modellerine 500 TL, Z Flip modeline ise 1000 TL zam geldi. İlginç bir şekilde Galaxy S20 Plus modelinin fiyatı aynı kaldı.
Peki, gelen zam hakkında ne düşünüyoruz? Sebep artan dolar kuru mu yoksa Coronavirüs kaynaklı üretimin sekteye uğraması mı? Tüm bu konuları videomuzda anlatmaya çalıştık.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Pro Max – Sizin Yorumunuz (Erdem Kara)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, iPhone 11 Pro Max kullanan Erdem Kaya konuğumuz oldu. Bakalım Erdem Bey, akıllı telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
iPad Pro 11 – Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)
iPad Pro 11 kullanıcısı olan Berk Mataracı ile Sizin Yorumunuz serimizin çeşitliliği devam ediyor. Profesyonel kullanım için taşınabilirlik açısından en ideal cihazlardan biri olan iPad Pro 11’in detaylarını ve artıları ile eksilerini Berk’ten dinliyoruz.
İyi seyirler…
Sizden Gelenler
Yeni gelecek iPhone’u almak mantıklı mı? Sizden Gelenler #64
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık. Aşağıdan sorulara ve zaman çizelgesine ulaşabilirsiniz.
00:15 Yurt dışına nasıl rahat gidebiliyorsunuz? Yani vizeyi nasıl rahat alabiliyorsunuz? Birde vizeyi 3 aylık mı yoksa daha fazla mı alıyorsunuz? Şimdi Ersin abi istese Parise de, Newyorka da, Moskovoya da ve birçok ülkeye de çok rahat bi şekilde seyahat eder. Hepside farklı ülkeler vizesi ayrı. Bunun nedeni nedir?
3:23 Batarya ömrümüzu en iyi nasıl koruma şansımız olur? Günümüz normal bir akıllı telefon için genel olarak.Aynı şekilde powerbank bataryamızı da.Telefonu ilk aldığımızda herhangi bir şey yapmalımıyız ? 1 gün şarjda bekletmek doğru mudur?
4:50 Hwp youtube kanalına katıl butonu gelse de desket olsam diye onu bekliyorum. ne zaman gelecek? İlk katılan kişi olarak rekor kırmak istiyorum.
5:42 Mart sonu tanıtılacak olan iPhone’u almak sizce mantıklı mı?
7:49 6000-6500 liraya bu yaz alınmak üzere hangi telefonu önerirsiniz?Çok fazla oyun oynamayacağım.P30 pro yaz için uygun mudur?
11:07 HSR servisi seviyor muyuz + Teknoess nasıl bilirsiniz?
13:28 Bilindiği gibi çinli markalar genellikle kutuya kulaklık koymuyorlar. Bahaneleri düşük maliyet ama bence çok mantıksız standart bir kulağı fiyatı max 10$ ola bilir. Mesela bir telefona 300$ ödeyen insan 310$ dolar da öder. Veya hızlı şarj adaptöründede aynı durum telefon mesela q.c 4.0 destekliyor kutuya q.c 2.0
adaptörü koyuyorlar aradan en fazla 10$-20$ fark vardır. sizce bu 2 saçma durumun asıl sebebi ne ola bilir ?😁
bilmesenizde tahminlerinizi söyleyin
18:34 Yönetici olmayan sürekli mail göndermeyen biri için 5 bin lira ve üst telefon almak sizce mantıklı mı ?
20:54 1 evde 2 internet abonesi olır mu?
21:44 Ben telefon alacağım Xiaomi mi note 10 ile Xiaomi mi 10 un arasındayım. Benim için kamera ve batarya kapasitesi çok önemli. İşlemcide pubg i yi en yüksek ayarlarda hiç kasmadan donmadan oynatsın yeter. Sizin kararlarınız hangisi siz olsaydınız hangisini alırdınız sizce hangisini almalıyım? Beni 2 3 sene götürsün yeter.
24:45 iPad 7 şu anda ortalama 2200TL ye satılıyor. Sizce ders notlarını tutmak, makale yazıp okumak için alınır mı ?