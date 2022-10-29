Ülkemizde asgari ücret sınırı altında 5000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2022 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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Telefonların güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/6w57sxcp

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Kasım 2022 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;

Tecno Camon 18

Omix X600

Tecno Spark 8 Pro

Redmi 10 2022

Tecno Spark 7 Pro

Tecno Spark 7T

Vivo Y15s

TCL 20E