Ülkemizde asgari ücret sınırı altında 5000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2022 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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5000 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (KASIM 2022)
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Kasım 2022 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;
- Tecno Camon 18
- Omix X600
- Tecno Spark 8 Pro
- Redmi 10 2022
- Tecno Spark 7 Pro
- Tecno Spark 7T
- Vivo Y15s
- TCL 20E