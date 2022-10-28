TOGG yetkilileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının açılacağını duyurmuştu. Bugün Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamayla TOGG’un C sınıfı SUV modelinin renkleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre TOGG’un C SUV modeli 2023’ün ilk çeyreğinde son tüketiciye ulaşacak.

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TOGG’un C sınıfı SUV modeli dört farklı renkle piyasaya sürülecek. Bunlar: Gemlik Mavisi, Anadolu Kırmızısı, Oltu Siyahı, Kula Grisi, Kapadokya Beji, Pamukkale Beyazı.

2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı #Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları… pic.twitter.com/NlNxtSk7nb — Togg (@Togg2022) October 28, 2022

TOGG’un ağzından:

Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları…

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…



Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…



Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini…

Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını…

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“Bir otomobilden fazlası” için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarladığı ilk akıllı cihazının dış renklerine “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini verdi. Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi ‘duygusal’ Doğu kültürü ve ‘rasyonel’ Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Siz TOGG C SUV modelinin “Türkiye’nin Renkleri” hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.