5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC ile İstanbul-Aydın-İstanbul yolculuğu yaptık. Bakalım bu güzel araç 1200 km süren toplam yolda ne kadar yakıyor?

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Hardware Plus olarak bu sefer farklı bir video ile karşınızdayız. Mercedes-Benz Türkiye tarafından gönderilen test aracı EQC 400 4MATIC ile bir anda uzun yol yapmaya karar verdik. 400 km’ye varan menzili ile dikkat çeken Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’nin uzun yol testini gerçekleştirmiş olduk.

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Electric Art paketi ve AMG dış tasarımı ile bize teslim edilen modelde iki aks üzerinde iki farklı elektrik motoru bulunuyor. 300 kW güç üreten araç beygir bazında 408 beygir güç ve 760 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100’e hızlanması 5,1 saniye ve 180 km maksimum hıza ulaşıyor.

80 kWh batarya ile gelen aracı DC ile 40 dakikada AC ile 9 saatte evdeki prizden ise 38 saatte %10’dan %80’e şarj edebilirsiniz. Fabrika verilerine göre 21,7 kWh enerji tüketimi yapan araç, çok yüksek hızda 30 kWh’a kadar çıkabiliyor.

Tabiki bir Mercedes-Benz aracından bahsettiğimiz için Keyless-Go, Air-Balance, DISTRONIC aktif takip, Pre-Safe sistemi gibi birçok sistem mevcut. Multibeam Led farlar ise akıllı bir şekilde yolda kimseyi rahatsız etmeden sizlere mükemmel bir görüş sağlıyor.

MBUX adını alan multimedya sistemi ise Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile geliyor. Aslında USB ya da Bluetooth ile telefonunuzu aktarabilir, dahili navigasyon ve AR özellikleri ile oldukça rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Aydoğan’ın yaptığı 1200 km’lik yolculuğu bir vlog tadında izleyeceğiz. Bakalım Mercedes-Benz EQC ile yapılan uzun yolda neler sunuyor.

İyi seyirler…