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5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
3500 – 5000 TL arası telefonlar için tıklayın.
2500 – 3500 TL arası telefonlar için tıklayın.
2500 TL altı telefonlar için tıklayın.
5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
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5000 TL ile 6500 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;
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Otomobil
MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC ile İstanbul-Aydın-İstanbul yolculuğu yaptık. Bakalım bu güzel araç 1200 km süren toplam yolda ne kadar yakıyor?
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MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Hardware Plus olarak bu sefer farklı bir video ile karşınızdayız. Mercedes-Benz Türkiye tarafından gönderilen test aracı EQC 400 4MATIC ile bir anda uzun yol yapmaya karar verdik. 400 km’ye varan menzili ile dikkat çeken Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’nin uzun yol testini gerçekleştirmiş olduk.
Electric Art paketi ve AMG dış tasarımı ile bize teslim edilen modelde iki aks üzerinde iki farklı elektrik motoru bulunuyor. 300 kW güç üreten araç beygir bazında 408 beygir güç ve 760 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100’e hızlanması 5,1 saniye ve 180 km maksimum hıza ulaşıyor.
80 kWh batarya ile gelen aracı DC ile 40 dakikada AC ile 9 saatte evdeki prizden ise 38 saatte %10’dan %80’e şarj edebilirsiniz. Fabrika verilerine göre 21,7 kWh enerji tüketimi yapan araç, çok yüksek hızda 30 kWh’a kadar çıkabiliyor.
Tabiki bir Mercedes-Benz aracından bahsettiğimiz için Keyless-Go, Air-Balance, DISTRONIC aktif takip, Pre-Safe sistemi gibi birçok sistem mevcut. Multibeam Led farlar ise akıllı bir şekilde yolda kimseyi rahatsız etmeden sizlere mükemmel bir görüş sağlıyor.
MBUX adını alan multimedya sistemi ise Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile geliyor. Aslında USB ya da Bluetooth ile telefonunuzu aktarabilir, dahili navigasyon ve AR özellikleri ile oldukça rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Aydoğan’ın yaptığı 1200 km’lik yolculuğu bir vlog tadında izleyeceğiz. Bakalım Mercedes-Benz EQC ile yapılan uzun yolda neler sunuyor.
İyi seyirler…
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ORTA SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus | Kör Randevu #3
Kör Randevu #3 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
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ORTA SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus | Kör Randevu #3
Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.
Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.
Telefonlara baktığımızda ise burada orta seviyede 2500TL-3000TL arasında ilgi çeken telefonları ele aldık. OPPO A91, Huawei P40 Lite ve TCL 10 Plus bu segmentte seçtiğimiz modeller oldu. Aslında kamera konusunda pek iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var. Peki arasında hangi telefon özellikleriyle öne çıkıyor ona göz atalım:
OPPO A91
Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde F1.79 diyafram açıklığına sahip. Kameranın sensör boyutuna baktığımızda ise 1/2.25 İnçlik bir değer bizi karşılıyor. 1080p 30 fps videolar çekmenize olanak tanıyor. İkinci arka kameranın çözünürlüğü ise 8MP. Bu kamera ise F2.25 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası. 119° lik bir açıyla fotoğraf çekmenize yarıyor. Üçüncü kameraya baktığımızda 2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Dördüncü kamera ise yine 2MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcı sensör görevi görüyor. Ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde F2.0 diyafram açıklığına sahip HDR destekli bir kamera. Portre çekimler yapabilmesinin yanında 1080p 30 fps videolar da çekebiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite
Huawei P40 Lite’da aynı OPPO A91 gibi ana kamerasında 48MP çözünürlüğünde F1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kameraya sahip. Bu kamera 1080p 30 fps videolar çekmenize olanak tanıyor. İkinci arka kameranın çözünürlüğü ise 8MP. u kamera ise F2.4 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası. 120° lik bir açıyla fotoğraf çekmenize yarıyor. Üçüncü kameraya baktığımızda 2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Dördüncü kamera ise yine 2MP çözünürlüğünde F2.4 değerinde bir derinlik algılayıcı sensör görevi görüyor. P40 Lite’ın ön kamerasına baktığımızda ise 16 MP çözünürlüğünde F2.0 diyafram açıklığına sahip HDR destekli bir kamera. Portre çekimler yapabilmesinin yanında 1080p 30 fps videolar da çekebiliyorsunuz.
TCL 10 Plus
Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde F1.8 diyafram açıklığına sahip. Kameranın sensör boyutuna baktığımızda ise 1/2.25 İnçlik bir değer bizi karşılıyor. 2160p 4K 30 fps videolar çekmenize olanak tanıyor. İkinci arka kameranın çözünürlüğü ise 8MP. Bu kamera ise F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası. 118° lik bir açıyla fotoğraf çekmenize yarıyor. Üçüncü kameraya baktığımızda 2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Dördüncü kamera ise yine 2MP çözünürlüğünde F2.4 değerinde bir derinlik algılayıcı sensör görevi görüyor. TCL 10 Plus’ın ön kamerasına baktığımızda ise 16 MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Portre çekimler yapabilmesinin yanında 1080p 30 fps videolar da çekebiliyorsunuz.
Özelliklerine hızlıca göz attığımızda aslında birçok özelliğinin birbirlerine benzer hatta aynı olduklarını bile görebiliyoruz. Peki sizce en iyisi hangisiydi? Size göre kameraların iyi olduğu veya eksik olduğu noktalar nelerdi?
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Genel
OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
HTam kablosuz kulaklıklar, günümüzde en çok kullandığımız teknolojik ürünlerin başında geliyor. Bu alanda bir çok marka varken ülkemizde ismi bilinen en büyük markalardan OPPO ve Huawei’nin kulaklıklarını karşılaştırmasak olmazdı. Çünkü ikisi de aynı segmentte yer alıyor ve fiyatları da birbirilerine oldukça yakın.
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OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
Özellik bakımından da ikisi birbirlerine çok benzese de bu kulaklıkları birbirinden ayıran özellikleri de yok değil. Videomuzda da bu özelliklerin neler olduğunu, hangi özelliklerinin öne çıktığını ve bu özelliklerden hangisi sizin için önemli ve satın almanız için yararlı onlardan bahsediyoruz.
OPPO Enco W51
Oppo’nun tam kablosuz kulaklıklar pazarına iki ürünle girdiler. Bunlardan biri Enco W31 bir diğeri ise Enco W51. Enco W51, sunduğu özellikler bakımından gerçekten güzel bir kulaklık. Üç farklı renkle geliyor bunlar Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi. 7mm ses sürücüsü ile birliklte kalitesi sesler veriyor. Basslar, tizzler ve midler yerinde, enstrümanlar rahat duyulur bir şekilde ayarlanış. Kulaklık ile görüşme kalitesi de bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.
|Renkler
|Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi
|AĞIRLIK
|55.5g
|Sürücüler
|7mm dinamik sürücü
|Bluetooth
|BT 5.0
|Kablosuz aralığı
|10 metreye kadar
|Pil Kapasitesi
|25 mAh (kulaklık) / 480 mAh (şarj kutusu)
|Müzik çalma süresi
|ANC açık: 3,5 saat (tek şarj) / 20 saat (şarj kutusu ile)
|ANC kapalı : 4 saat (tek şarj) / 24 saat (şarj kutusu ile)
|Şarj süresi
|Kutu ile beraber 80 dakika/ kablosuz 2,5 saat
|Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık)
|IP54
Huawei Freebuds 4i
Huawei arafında baktığımızda geçen sene bu segmentte Freebuds 3i ile yer alıyordu. Bu model kullanıcılar tarafından o kadar sevildi ki Huawei, Freebuds 4i modelini bu sene piyasaya sürdü. Kullanım kolaylığı, kutu tasarımı, kulağa iyi oturan yapısı ses sürücüsünün 10 mm büyüklüğünde olması öne çıkan özelliklerinden bir kaç tanesi. Ayrıca modlar (ANC açık/ANC kapalı/ Farkındalık modu) arasında geçişin olması gibi kolaylıklar sunarak bu alanda da farkını gösteriyor. Ek olarak OPPO Enco W51’de olduğu gibi kulaklık ile görüşme kalitesi bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.
|Renkler
|Kırmızı,Seramik Beyazı,Karbon Siyahı
|AĞIRLIK
|5.5 g her bir kulaklık 36.5 g kutu toplam 46,5 gram
|Sürücüler
|10 mm dinamik sürücü
|Bluetooth
|BT 5.2
|Kablosuz aralığı
|10 metreye kadar
|Pil Kapasitesi
|55 mAh (kulaklık) / 215 mAh (şarj kutusu)
|Müzik çalma süresi
|7.5 saat (gürültü engelleme etkinken)
|10 saat (gürültü engelleme devre dışıyken)
|Şarj süresi
|kulaklıklar 1 saat kutuyla 1,5 saat 4 saat kullanım için 10 dakika şarj
|Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık)
|YOK
OPPO Enco W51 ve Huawei Freebuds 4i kulaklıklarını Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/6213c273
OPPO Enco W51 ve Huawei Freebuds 4i kulaklıklarını Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://ty.gl/tb3wqftb
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OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
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