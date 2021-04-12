Akıllı Telefon
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
2500 – 3500 TL arası telefonlar için; https://youtu.be/3T5p13FX1jw
2500 TL altı telefonlar için; https://youtu.be/ZOgA9fk9OQI
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinden göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/ab3cb3fd
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3500 tl ile 5000 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonları listeledik.
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Akıllı Telefon
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Redmi Note 10 incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de en çok satılan telefon serilerinden olan Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10’un baz modeline yakından bakıyoruz.
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REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Redmi Note 10 modeline göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/221e7a99
Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin en popüler serisi Redmi Note için yeni seri Türkiye’de satışa çıktı. İlk aşamada satışa çıkan Redmi Note 10 ise 3.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 160.46 x 74.5 x 8.29 mm boyutlarında olan Redmi Note 10, 178,8 gram ağıırlığıyla oldukça hafif bir yapıda geliyor. 5.000 mAh bataryasına rağmen bu hafiflik ise oldukça iyi bir değer. 6,43 inç AMOLED tabanlı DotDisplay adı verilen ekran ile gelen Note 10, 1100 nite varan parlaklık sunabiliyor. Yalnız bunu sadece otomatik parlaklıkta yaptığını belirtelim.
Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 678 işlemcisinden alan telefona Adreno 612 graifk işlem birimiyle güncel oyunları orta ya da üst seviyede oynatabiliyor. 4 GB ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 ile 128 GB depolama seçeneği sunan ürün, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Batarya ve kamera özellikleri
Batarya kanadında 5.000 mAh değere çıkan Redmi Note 10, 33 Watt kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile geliyor. Bu sayede şarj aleti aramanıza da gerek kalmıyor. Günlük kullanımda rahat rahat günü tamamlayan cihaz, kullanıcıya göre iki güne varan ömür sunuyor. Kamera kanadında 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP değerlerindeki makro ve derinlik sensörü de bulunuyor. Genel performans olarak güzel diyebileceğimiz kameralar, rakibi POCO X3’e göre ve bazı gece durumlarında geride kalabiliyor.
Güzel artılarından biri ise 4K 30 fps çekim yapabilmesi ve Xiaomi klasiği kamera modları. Fakat 4K çekimde sabitleme işlemleri kapalı olduğu için fazla sarsıntılı görüntüler çıkabilir. 13 MP değerindeki ön kamerası ise biraz geride kalmış. Videoda ise yine Xiaomi klasiği FHD maksimum çekebiliyor. Güvenlik kanadında yanda parmak izi okuma ve yüz tanıma sunan üründe parmak izi okuyucusu oldukça iyi çalışıyor ve yanda yer alan okuyucular arasında en kullanışlısı olmuş. Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi alıcısı da olan telefon, fonksiyon bazında da oldukça verimli.
Note 10’un fiyatı iyi mi?
3.000 TL fiyatlandırmasına baktığımızda ise fiyatının biraz daha aşağıda olması satış başarısı açısından daha iyi olacaktır. Şu anda fiyat olarak rakibi POCO X3 NFC performans noktasında daha iyi sonuçlar verirken bu modelin 2.500 – 2.700 TL bandında olması çok daha alınabilir kılacağını düşünüyoruz.
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Akıllı Telefon
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
realme 7 pro deneyimlediğim telefonlar arasında favorilerimde yerini koruyor. Ancak uzun zamandır dengesiz fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çeken realme7 telefonu şuan neden alırdım? Sorusunu cevaplarken 7 neden buldum.
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Ekip arkadaşlarımdan realme 7 Pro’yu neden alırdınız sorusunu sordum. Gerek hızlı şarj özelliği, amiral gemisine göz kırpan kamera performansı orta segmentte tahta oturan telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu detaylar haricinde eleştirecek olduğumuz da ise NFC özelliği bulunmaması şaşırtıyor. Özellikle artık giriş segment telefonlarda bile 5G özelliği konumlandırılırken maalesef realme7 pro’da bu özellikte bulunmuyor. Peki hala satın alınacak bir cihaz olma özelliğini koruyan 7 neden ne?
Detayları videomuzda sizlerle…
Realme 7 Pro özellikleri
- Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
- Ağırlık: 182 gr
- Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
realme7 pro’yu Hepsiburada üzerinde incelemek için tıklayınız;
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefon
BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Özellikle ısınma konusunda başlarda eleştiri alan Exynos modelinin detayları bu videoda.
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BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Fiyat bilgisi ve satın alma için; https://app.hps.im/d7ct/42c5fcd8
16.000 TL fiyatla gelen S21 Ultra, sunduğu donanımsal özellikler ile dikkat çekiyor. Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olan cihaz, Exynos 2100 işlemcisi ile Türkiye pazarına çıktı.
165.1 x 75.6 x 8.9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy S21 Ultra, özellikle Gorilla Glass Victus kaplamalı arka mat yüzeyinde gerçektyen şık görünüyor. 6.8 inç 1440 x 3200 piksel Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nit gibi özelliklerin sıralandığı bir telefon olmuş. Ekran konusunda zaten iyi iş yapan Samsung kanadı bu telefonda fark yaratmayı başarmış. Artık 2K’da da 120 Hz deneyimi sağlayan telefonda içerik tüketmek gerçekten zevkli hale geliyor.
Exynos 2100 ve grafik kanadında Mali-G78 MP14 kullanan telefon, performans olarak normal kullanım ve oyunda gayet iyi. Hatta Genshin Impact’te en yüksek ayarlarda 60 kare seçimi ile rahat oynayabiliyorsunuz. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen iki güncelleme ile telefonda ısınma sorunu kökten çözülmüş. Kullanımda hiçbir şey hissetmeseniz bile AnTuTu skorlarında ciddi bir düşüş yansıtan bu durum biraz can sıkıcı olabilir.
108 MP ana kamerası iyi iş çıkartan telefon, 10 MP periskop ve 10 MP telefoto ile 100x’e kadar yakınlaştırma yapıyor. 12 MP geniş açı da oldukça başarılı. Genel olarak çok iyi olsa da DXOMARK kanadına da bakınca rakiplerine nazaran bir gerileme söz konusu. Fakat sizin yapacağınız çekimlerde telefondan oldukça memnun kalabilirsiniz.
40 MP ön kamera da oldukça iyi. 8K 24 fps, 4K 60 fps çekimler bu kameralar ile mümkün. 5.000 mAh batarya oldukça iyi bir değer olsa da 25 Watt desteği az kalmış. Kutudan çıkmaması da ayrı bir dert. Çünkü herhangi bir şarj aleti değil PD 3.0 destekli bir şarj aleti bulmanız gerekecek. En azından LG şarj aletlerinin işe yaradığını da gördük.
Diğer tüm detaylar videoda!
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
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3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
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