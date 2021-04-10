2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)

2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.

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2500 tl ile 3500 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;

TCL 10 Plus

Listemizin en uygun fiyatlı modeli olan TCL 10 Plus, özellikle ekranı ile göz dolduran bir model. Kıvrımlı ve HDR ekran arayanlar için ideal olan 10 Plus, TCL’in 20 serisi çıkmasından önce uygun fiyatlıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S, Redmi Note 9 ailesinin ortancası konumunda. Note 9’a göre tercih sebebi olabilecek telefonun Note 9 Pro fiyat farkı da dikkat çekiyor. Note 9 Pro’yu almak biraz daha mantıklı olsa da bütçesi kısıtı olanlar için ideal bir ürün. Türkiye’de de fazlasıyla ilgi görüyor.

realme 7

realme 7 Türkiye’de sevilen realme 6 ailesinin devamı olarak fazlasıyla ilgi gördü. Yüksek tazeleme hızını uygun fiyatlı bir telefonda isteyenlerin ve kamera konusunda da başarılı bir telefon arayanlar için mantıklı bir tercih olacağı kesin.

Redmi Note 10

Her ne kadar Pro modeli bekleniyor olsa da Redmi Note 10 genel toplamda da güzel bir telefon konumunda. Snapdragon 678 kullanması eleştiri almasına sebep olan modelin genel toplamda başarılı bir tasarım ve birçok detayı olduğu aşikar.

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 ailesinin en başarılı ve en güçlü versiyonu olan Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10’a göre daha farklı ve daha başarılı bir paket sunuyor. Listedeki en güzel telefonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 Lite, Xiaomi’nin tasarımsal olarak en güzel cihazlarından biri. Kamera ve performans noktasında da oldukça yeterli olan Note 10 Lite, bir dönem popülerleşen Note 10 ailesinden daha ilgi görmeyi başardı. Elbette listemizdeki yerini de alıyor.

realme 6 pro

realme 6 pro teknik olarak 2 nesil eskimiş olsa da tasarımı, oyun performansı ve kamera başarımı ile hala çok güzel bir telefon konumunda. Fiyatı biraz daha düşse tam bir fiyat-performans canavarı olacak olan 6 pro, bu fiyatıyla da alınabilecek en başarılı telefonlardan biri.