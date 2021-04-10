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2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
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2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
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2500 tl ile 3500 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;
TCL 10 Plus
Listemizin en uygun fiyatlı modeli olan TCL 10 Plus, özellikle ekranı ile göz dolduran bir model. Kıvrımlı ve HDR ekran arayanlar için ideal olan 10 Plus, TCL’in 20 serisi çıkmasından önce uygun fiyatlıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.
Redmi Note 9S
Redmi Note 9S, Redmi Note 9 ailesinin ortancası konumunda. Note 9’a göre tercih sebebi olabilecek telefonun Note 9 Pro fiyat farkı da dikkat çekiyor. Note 9 Pro’yu almak biraz daha mantıklı olsa da bütçesi kısıtı olanlar için ideal bir ürün. Türkiye’de de fazlasıyla ilgi görüyor.
realme 7
realme 7 Türkiye’de sevilen realme 6 ailesinin devamı olarak fazlasıyla ilgi gördü. Yüksek tazeleme hızını uygun fiyatlı bir telefonda isteyenlerin ve kamera konusunda da başarılı bir telefon arayanlar için mantıklı bir tercih olacağı kesin.
Redmi Note 10
Her ne kadar Pro modeli bekleniyor olsa da Redmi Note 10 genel toplamda da güzel bir telefon konumunda. Snapdragon 678 kullanması eleştiri almasına sebep olan modelin genel toplamda başarılı bir tasarım ve birçok detayı olduğu aşikar.
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 ailesinin en başarılı ve en güçlü versiyonu olan Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10’a göre daha farklı ve daha başarılı bir paket sunuyor. Listedeki en güzel telefonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Mi Note 10 Lite, Xiaomi’nin tasarımsal olarak en güzel cihazlarından biri. Kamera ve performans noktasında da oldukça yeterli olan Note 10 Lite, bir dönem popülerleşen Note 10 ailesinden daha ilgi görmeyi başardı. Elbette listemizdeki yerini de alıyor.
realme 6 pro
realme 6 pro teknik olarak 2 nesil eskimiş olsa da tasarımı, oyun performansı ve kamera başarımı ile hala çok güzel bir telefon konumunda. Fiyatı biraz daha düşse tam bir fiyat-performans canavarı olacak olan 6 pro, bu fiyatıyla da alınabilecek en başarılı telefonlardan biri.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
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kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
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İnceleme
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
2500 TL altı fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonları listeledik. 2021 yılındaki güncel fiyatlarla listedik.
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2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
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2500 tl altı ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi hazırlarken gerçekten zorlandık. Döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;
Redmi 9C
Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikada da üretmeye başladığı Redmi 9C, şu anda global versiyon olarak fiyatlandırılıyor. Yani TR üretim versiyonu satışa çıkınca 9C modelini daha uygun fiyata bulabileceğiz. 6,53 inç ekran, Helio G35 işlemci ve farklı bellek ile depolama seçeneği mevcut. 13 MP değerindeki üçlü kamerası ise idare eder. 5.000 mAh batarya ile gelen ürün şu anda 1800 TL bandında.
Samsung Galaxy M20
Samsung’un uygun fiyatlı modellerinden Galaxy M20 de fiyatıyla listemize dahil oldu. 6,3 inç FHD+ ekrana sahip olmasıyla önemli bir artıya sahip. Exynos 7904 bu seviyede günlük kullanımı da karşılayabilir. Farklı RAM ve depolama mevcut. 13 MP kamerası ise fiyatına göre iyi denebilir. 5.000 mAh bataryası ise günlük kullanımda oldukça iyi bir değer.
Redmi 9
Xiaomi’nin uygun fiyatlı telefonlar arasında en dikkat çeken modeli olabilir. 2.500 TL altı telefonlar denildiğinde bize çok sorulan Redmi 9 da listemizde. 6,53 inç FHD+ ekran, Helio G80 ile oyun oynamada bile rahat olacak. 13 MP değerindeki ana ve 3 yardımcı kamerası ile 4’lü kamera sistemine sahip. 5020 mAh bataryası ise 1900 TL fiyatlı telefon için
OPPO A12
OPPO’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı telefonu olabilecek A12, 6,22 inç boyutlu ekranı ile tek elde kullanım rahatlığı da sunuyor. Helio P35 ise günlük kullanım için yeterli olsa da oyun konusunda sıkıntı yaratabilir. 12 MP değerindeki kamerası ise eş dost çekmek için işinize yarayacaktır. 4230 mAh bataryası da yeterli durumda.
TCL 10L
Özellikle ekranı ile göz dolduran TCL 10L, 6,53 inç FHD+ ekranında HDR desteği de sağlıyor. 2.000 TL bandındaki telefonda Netflix’te HDR film izleme keyfini yaşatan en uygun fiyatlı telefon konumunda. Snapdragon 665’ten gücünü alan 10L’de 48 MP ana kamera yer alıyor. Yardımcı kameraları ile beraber oldukça iyi çekimler vadeden telefon 4.000 mAh bataryası ile beraber geliyor. Günlük kullanımda ekran ve kamera deneyimi isteyenlerin tercihi olabilir.
Redmi Note 9
Oyuncu odaklı bir telefon olan Redmi Note 9, 2500 Tl altı en iyi akıllı telefonlar listemizin önemli cihazlarından. MediaTek Helio G85 oyun konusunda oldukça iyi bir işlemci konumunda. İstediğiniz her oyunu oynatabilme kabiliyetine sahip bir telefon Note 9. Her ne kadar 9S daha iyi performans verse de fiyat konusuna eğilenler için iyi bir tercih olacak. 48 MP kamerasında güzel fotoğraflar çekebilir, 5020 mAh batarya ile günü rahatlıkla geçirebilirsiniz.
POCO M3
Tam 2.500 TL bandında seyreden POCO M3, fiyatının biraz düşmesi ile daha iyi bir telefon haline geldi. Tasarımı farklı ve dikkat çekici olan cihaz, Snapdragon 662 ile geliyor. 48 MP kamera diziliminde geniş açı olmaması önemli bir eksi. Fakat tasarım ve performans olarak oldukça yerinde bir cihaz. 6.000 mAh bataryası ise POCO seven oyuncuların tercihi olacak.
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Video
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
Çok kıyaslanan iki telefon! Hemen hemen tüm özellikleri birbirine çok benzemiş olsa da rakamsal değerlerden de anlıyoruz ki kamerada farklılıklar söz konusu. Şubat ayı boyunca Mi 10T kullanan Dilşah, fotoğraf konusunda farklılıkları gözlemlemiş olacak ki video tarafında Mİ 10T ve Mİ 10T Pro arasında nasıl farklar olduğunu Hardware Plus ekranlarında sizlerle paylaşıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
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Gerçekleştirilen çekimde gündüz, gece, yoğun ışık ve yoğun ses durumları gözetilerek gerçekleştiren çekimde iki telefonun farklarını sizlerin yorumuna sunuyoruz. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.
Xiaomi Mi 10T özellikleri;
Xiaomi Mi 10T yapısal olarak Mi 10T Pro ile bire bir tasarıma ve özelliklere sahip. Sadece kamera tarafında ve kutusunda değişiklik gördüğümüz Mi 10T modeli 9,33 mm inceliğe ve 216 gram ağırlığa sahip. Kamera çıkıntısı biraz fazla olduğu için kılıfla kullanmanızı öneriyoruz. Tasarımsal olarak Mi 10T Pro ile aynı olan baz model, bizdeki siyah seçeneği ile fazlasıyla parmak izi bıraktığını ve arka yüzeyin Gorilla Glass 5 ile de kaplantıdğını belirtmiş olalım.
144 Hz ekran deneyimi Xiaomi Mi 10T özellikle ekran deneyimi ile farklı bir noktada. 144 Hz tazeleme hızı sunan 6,67 inç boyutundaki FHD+ ekranı, HDR10+ desteği de sunuyor. Renk gamutunda %96 oranında NTSC, %98 oranında da DCI-P3 desteği var. Renk doğruluğu noktasında ise JNCD≈0.39, Delta E≈0.63 gibi fazlasıyla iddialı bir konumda. Üst seviye performans yarı fiyatına Donanımsal olarak Snapdragon 865 kullanan en uygun fiyatlı telefon konumundaki Mi 10T, performans bazında 10.000 TL bandında satılan telefonların performansını yarı fiyatına verebiliyor.
6 ya da 8 GB bellek ile 128 GB depolama alanı sunan telefon bu noktada 144 Hz ekran ile birleşince mükemmel bir iş çıkarıyor. Kamera özellikleri Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı. Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.
Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi 10T gerçekten bir fiyat/performans canavarı olmayı başarıyor. 5.000 TL bandında 144 Hz ekran, Snapdragon 865 ve diğer özellikleriyle üst seviye deneyimi çok daha uygun fiyata verebilmiş.
Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri;
Siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle gelen telefon, cam ve metalin karşımı bir materyal kullanıyor. Cihazın önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihazda stereo hoparlör olmasına karşın, hoparlörün hem ses çıkış gücünü hem de ses kalitesini pek beğenmedik. Ayrıca modelde suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile kulaklık girişi bulunmuyor. Parmak izi sensörü yan tarafta konumlandırılmış ve oldukça hızlı çalışıyor.
Cihazda 6.67 inç boyutlu IPS LCD panel ve Full HD+ çözünürlük sunan bir ekran bulunuyor. Ekranın öne çıktığı konu ise tazeleme hızı. Zira 144 Hz’lik, telefonda yaptığınız işe göre adaptif olarak tazeleme hızını ayarlayan bir ekran kullanılmış. Bu ekranda HDR10+ desteği yer alıyor ve maksimum 650 nit parlaklığa ulaşıyor. Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alan modelde 8 GB RAM ve iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Dahili depolama alanının UFS 3.1 olması da önemli bir detay. Doğal olarak böylesi güçlü donanımla telefon hem genel performans olarak hem de oyun konusunda bir hayli kuvvetli.
Xiaomi Mi 10T Pro inceleme yazımıza kamera ile devam edelim. 108 MP’lik ana kamera, F/1.7 diyafram değerinde ve OIS destekliyor. Bu kameralara 13 MP geniş açı ve 5 MP makro kamerası eşlik ediyor. Cihaz video tarafında 8K/4K 30 FPS video kaydedebiliyor. Yaptığımız denemelerde genel kamera performansı, özellikle cihazın fiyatını düşündüğümüzde iyi. Ancak oluşan titreşimlerden özellikle gece modunda normalden daha fazla etkileniyor ve bazı sonuçlar tatmin edici olmayabiliyor. Büyük ihtimalle yazılım tarafında bir güncelleme ihtiyacı var. Yaptığımız çekim örneklerini video kıyaslamasında inceleyebilirsiniz. Son olarak bataryadan söz edecek olursak 5000 mAh pille birlikte 33W hızlı şarj desteği sunuluyor. Cihaz yaklaşık 1 saate şarj oluyor.
Video karşılaştırma detayları videoda!
İyi Seyirler!
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
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