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Donanım

500 TL ALTI 5 TWS KULAKLIK DENEDİK! | Hangisi alınır?

500 TL altı fiyatla satılan 5 farklı kulaklığı sizler için satın alıp inceledik.

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500 TL ALTI 5 TWS KULAKLIK DENEDİK! | Hangisi alınır?

Listemize dahil olan kulaklıklar, Taotronics Soundliberty A10, BlitzWolf BW-FLB5, Haylou GT6, QCY T7 ve i14 TWS oldu. 100 TL, 200 TL, 300 TL, 400 TL ve 500 TL bandında fiyatlar şeklinde dikkat ettiğimiz ürünlerin değerlendirmeleri videomuzda!

Listedeki ürünlerin fiyat bilgisi ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/408656f2

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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