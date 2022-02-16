10.000 – 15.000 TL ARASI LAPTOPLAR! | Öğrenciye, çalışana, oyuncuya!

Bu videomuzda sizler için fiyatları 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen laptop modellerine göz atıyoruz. Sade tasarım ve taşınabilirlik ile çalışanlara, bol bağlantısı ile öğrencilere ve harici ekran kartı ile oyunculara hitap edebilecek farklı modellerde seçtiklerimize bu videoda göz atabilirsiniz.

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Listedeki tüm modellere göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/6754ff4f

Eğer sizin de önerdiğiniz farklı bir model varsa yorumlar bölümünde belirterek diğer arkadaşların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.