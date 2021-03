5.000 TL’ye ne alınır? | Samsung Galaxy S10+, POCO F2 Pro, Reno 4 Pro

Hepimizin de bildiği gibi 5.000 TL bandında insanların kafası ne alacaklarına dair çok karışıktı. Fakat 3 model var ki bu modeller ciddi fiyat düşüşleriyle 5.000 TL bandına geldi ve 5.000 bandında adeta bir şenlik oluştu. Hatırlarsanız Oppo Reno 4 Pro 7.000 TL’ye satışa sunulmuştu; ve fiyat konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Gün itibariyle Reno 4 Pro’nun fiyatı 4.750 TL’ye kadar geriledi ve çok da alınabilir bir seçenek haline geldi. Aynı şekilde Poco F2 Pro da ciddi bir fiyat düşüşü yaşadı ve 6.000 liralara satılan F2 Pro’yu bugün 4.950 TL’ye alabiliyorsunuz. Diğer bir seçenek de hala insanların alayım mı alayım mı diye sorduğu, Samsung’un eski amiral gemisi Galaxy S10+. O da ilk tanıtıldığı tarihte çok güzel bir cihazdı ve bugün de 5.000 TL’lik fiyatıyla; kaliteli ekranıyla ve kamerasıyla hala herkesin merak etiiği ve, ya alsak mı acaba dediği cihazlardan biri. Bu 3 cihazın da farklı avantajları ve dezavantajları var. Gelin beraber değerlendirelim.

Hafiflik avantajı Oppo Reno 4 Pro’da

Şimdi 3 cihazın da fiyatından bahsettim ama bu fiyatlar baz modellerin fiyatı. Her bir cihaz için depolamayı yükseltmek istediğiniz zaman fiyat ciddi anlamda yükseliyor aklınızda olsun. Şimdi tek tek burada şu opsiyon var burada şu opsiyon şu fiyata diyerek kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden ilk olarak bence herkesin en çok dikkatini çekebilecek konulardan biriyle başlayalım. 3 cihaz da, çok farklı ağırlık düzeylerinde. Örneğin kibar ve hafif cihaz isteyen biri için Poco F2 Pro çok cazip bir seçenek olmayabilir çünkü kullandığım hemen hemen en ağır cihazlardan biri konumunda 219 gram. Yani biz hep 200 gram psikolojik sınır diyoruz fakat burada o psikolojik sınırı neredeyse %10 oranında aşmış bir cihazdan bahsediyoruz. Ha ama iş malzeme kalitesine gelince çok kaliteli onu da söyleyeyim. Yani ağır ama, öyle boş bir ağırlık da değil hani.

Hem en büyük batarya da onda. 4.700 mAh batarya var Poco F2 Pro’da ve batarya ömrü konusunda çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi batarya mevzuları biraz çetrefilli olduğu için onu biraz daha sona saklıyorum çünkü S10+’a bu konuda bir çift lafım olacak. Batarya mevzusuna birazdan değineceğim o yüzden. Poco F2 Pro’nun ağırlığından bahsettik onun tam tersi olarak da bir Oppo Reno 4 Pro gerçeği var. Çok hafif, çok sade bir cihaz. Ha malzeme olarak çerçevelerin ve arka yüzeyin plastik olması sizi belki biraz düşündürebilir fakat öyle plastik diyip geçilecek bir plastik değil bu. Gerçekten kaliteli bir arka kapak var burada. Hem plastik arka kapaklarda cam arka kapaklar gibi kırılma ihtimali de yok. Oppo Reno 4 Pro’nun ağırlığı da 161 gr. Poco F2 Pro’yla arasında 58 gr var. Az buz bir fark değil. Galaxy S10+ da ikisinin arasında kalsa da hafif olan tarafta kalan bir cihaz yani öyle “çok ağır” vesaire dedirtmez size. Bu arada S10+’ın ağırlığı da 175 gr.

Malzeme kaliteleri ve tasarımlar

Şimdi cam kapak plastik kapak vesaire dedik. Peki tasarımlar nasıl? Tasarım noktasında 3 cihaz da kavga çıkartacak cinsten; yani hemfikir olmak hemen hemen imkansız. Reno 4 Pro çok güzel çok sade bir cihaz diyorsunuz ama Poco F2 Pro’ya bir bakıyorsunuz pop-up kamera sayesinde full ekran sunuyor. Arka yüzeylere bakıyorsunuz Reno 4 Pro’da mat bir tasarım var ama S10+ ve Poco F2 Pro’ya bakıyorsunuz böyle bembeyaz sedefimsi bir cam kapak var arkada. Aynı şekilde uzaktan bakınca da çok şık cihazlar. Kamera çıkıntıları da yok denecek kadar az. Özellikle Reno 4 Pro ve Galaxy S10+’taki kamera çıkıntısı sizi hiç rahatsız etmiyor. Poco F2 Pro onlara göre biraz daha kalın ama yine tolere edilebilir düzeyde.

Ön tarafta da Reno 4 Pro’da ve Galaxy S10+’ta kıvrımlı bir ekran var. Fakat kıvrımlı demişken öyle şelale gibi bir ekran hayal etmeyin hafif kavisli ekranlar bunlar sadece. Poco F2 Pro’da da ekran düz fakat orda da ekran herhangi bir çentik veya kamera deliğiyle bölünmüyor yani tam ekran deneyimi var Poco F2 Pro’da. Bu da birçok insan için çok cezbedici bir seçenek. Burada S10+’ı eleştireceğim bir nokta var o da tuşların yerleşimi. Yani güç tuşu birkere çok yukarıda. E bir de solda Bixby tuşu var. İster istemez basıyorsunuz hoş olmuyor. Onun dışında 3 cihaz da tasarımsal anlamda benim gönlümü kazanmış cihazlar. Bir de S10+’ın bir artısı da IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olması.

İşlemciler

Gelelim şimdi işlemcilere. Burada şampiyon da 3. de net belli. Net yani. Şampiyondan başlayalım, tabiki işlemci şampiyonumuz Poco F2 Pro. Snapdragon 865’le geliyor ve 865, Snapdragon ailesinin amiral gemisi. 2. sıraya da Reno 4 Pro’yu koyuyorum. 3. Sırada da Galaxy S10+ var. Yaptığım sentetik testlerde cihazların aldığı puanlar da şu şekilde: AnTuTu: Reno 4 Pro: 280.024 Puan. Samsung Galaxy S10+: 434.318 puan Poco F2 Pro: 575.202 Puan. Geekbench’te tek çekirdekte Oppo Reno 4 Pro: 563, çoklu çekirdekte: 1.709 puan almış durumda. Galaxy S10+ tek çekirdekte: 783 çoklu çekirdekte 2.184 puan almış durumda. Poco F2 Pro da tek çekirdekte: 913 Puan, çoklu çekirdekte: 3.331 puan almış durumda. Peki neden Galaxy S10+ Reno 4 Pro’dan bariz bir şekilde daha güçlü olduğu halde 2. sıraya koydum?

Oyun performansı

Şimdi birçok kişi diyecek ki Exynos 9820 Snapdragon 720G’den daha güçlü. Evet daha güçlü ama güçlü olmak iyi bir işlemci olmak için tek başına yeterli değil. Gücün yanında verimlilik de çok önemli. Ve maalesef Exynos 9820 her ne kadar güçlü bir işlemci olsa da; verimlilik yönünden sınıfta kalıyor. Exynos 9820’nin çok ayarsız bir güç tüketimi var. Bu yüzden onu 3. sıraya koydum. Şimdi bu mevzuyu size özetlemeden önce Pubg performanslarına değineyim. Çünkü çoğu insan için Pubg önemli bir kriter. Bir de sentetik testler bazı kullanıcıların kafasında yeterli bir fikir oluşturmayabiliyor. Şöyle ki Oppo Reno 4 Pro GFX Tool gibi herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’yi HD grafiklerde Yüksek Kare Hızında oynatabiliyor. Poco F2 Pro da Ultra HD grafiklerde Aşırı Yüksek Kare Hızında oynatabiliyor. Galaxy S10+ da HDR grafiklerde Aşırı Kare Hızında oynatabiliyor.

Batarya performansı

Şimdi bataryaları küçükten büyüğe sıralayalım. Oppo Reno 4 Pro’da 4.000 mAh’lik bir batarya var. Samsung Galaxy S10+’ta 4.100 mAh’lik bir batarya var ve Poco F2 Pro’da da 4.700 mAh’lik bir batarya var. Cihazlarla ben PCMark’ın pil testini full ekran parlaklığında gerçekleştirdim. Sonuçlar şok edici oldu. Poco F2 Pro 16 saat 38 dakika ekran süresi verirken; Oppo Reno 4 Pro 8 saat 8 dakika ekran süresi verdi. Samsung Galaxy S10+’sa sadece 5 saat 59 dakika yani kısaca 6 saat ekran süresi verebildi. Ve ekranı 2K’ya almadım bile. Yani ekranı 2K’ya alırsam neler olacak diye düşünemiyorsunuz bile muhtemelen. Şöyle, 2K çözünürlükte full ekran parlaklığında PCMark’ta aldığım ekran süresi 4 saat 21 dakika oldu.

Gördüğünüz gibi arada ciddi fark var. Bu tamamen işlemcinin harcadığı güç konusunda hiç de titiz ve tutarlı olmamasından kaynaklı. Yani bu haliyle S10+ ciddi bir dezavantaja sahip. Pilini en hızlı boşaltan cihaz olduğu gibi en yavaş dolan cihaz da S10+. Yani 15W hızlı şarj günümüz standartlarında sizin ihtiyaçlarınıza yeterli cevabı veremeyebilir. Öte yandan Poco’da 30W Oppo Reno 4 Pro’da da 65W hızlı şarj var. Özellikle 65W çok iddialı bir değer. Reno 4 Pro’yla şarjınızı yarım saatte fulleyebiliyorsunuz. Müthiş bir hız hep söylüyorum 65W hızlı şarjın şöyle telefonu 10 dakika takıp çıkayım lüksüne insan fena alışıyor. Şarjınızı neredeyse hiç dert etmemeye başlıyorsunuz. Ben bunun hastasıyım.

Ekranlar

Şimdi biraz da ekranlardan bahsedeyim ama bu noktada kafanız biraz karışacak. Ama en baştan size şöyle bir spoiler vereyim 3 ekranda da bu şundan daha iyi veya şu bundan daha iyi gibi bir şey söylemek gerçekten çok zor. Reno 4 Pro’da 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu Reno 4 Pro’nun artısı. S10+’ın artısıysa dinamik AMOLED bir ekran olması. Tabi dinamik AMOLED veya Super AMOLED arasında kullanırken ciddi bir fark sezemiyorsunuz o yüzden Poco F2 Pro da sizi üzmeyecek hatta üzmeyi de geçtim çok güzel bir tam ekrana sahip. Ama S10+’ın öyle bir artısı var ki, benim gibi yüksek çözünürlüklü ekranlar sevenler için çok cezbedici bir şey. S10+’da 2K ekran var!

Gerçekten başlı başına benim şahsım adına bir akıllı telefonu satın almak için bile bir sebep bu. Bu arada 3 ekranın da HDR destekli olduğunu söyleyeyim. Ama Reno 4 Pro’nun ekranında değinmeden geçemeyeceğim bir durum var. Şöyle ki always on displayi sıklıkla kullanan biriyseniz burada Reno 4 Pro’da always on displaye geçtiğinizde saat hemen hemen hiç yerinden kımıldamıyor hep aynı noktada görüyorsunuz. Bu uzun vadede bir dezavantaj çünkü ghost screen şansı artmış oluyor. Yeni güncellemelerde bence bu Oppo’nun acilen çözmesi gereken problemlerden biri. Buradaki saat görüntüsü hep aynı noktada kalmamalı. Bir de ekran boyutlarından bahsedelim. Galaxy S10+ 6.4 inç, Oppo Reno 4 Pro 6.5 inç, Poco F2 Pro da 6.67 inçlik bir ekrana sahip. Yani büyük ekran sevenlere Poco F2 Pro güzel bir seçenek. Daha ufak ekran arayanlar da muhtemelen S10+’a ve Oppo Reno 4 Pro’ya bakacaktır.

Samsung Galaxy S10+, çok hızlı bir parmak izi okuyucuya sahip

Parmak izi okuyuculardan bahsedeceğim. Bu noktada Sezar’ın hakkı Sezar’a, en hızlı ve doğru tepki veren parmak izi okuyucu Galaxy S10+’ta. Direk tanıyor ve hemen açıyor. Fiziksel parmak izi okuyucularla yarışabilecek düzeyde bir ekran altı parmak izi okuyucu var. Cidden çok başarılı bir iş çıkarmışlar. Onun ardından 2. sıraya Poco F2 Pro’yu koyuyorum yine hızlı ve stabil bir parmak izi okuyucu var. 3. sırada da Reno 4 Pro geliyor. 3 cihazda da, ekran altı parmak izi okuyucuların başarılı birer örneğini görüyoruz bunu söyleyeyim. Çünkü her ekran altı parmak izi okuyucu herzaman çok da başarılı performans gösteremiyor.

Kablosuz bağlantı tarafında Oppo Reno 4 Pro ve Poco F2 Pro’da Bluetooth 5.1 desteği var. Galaxy S10+’ta da Bluetooth 5.0 desteği var. 5.1 ve 5.0 arasında kayda değer bir fark olmadığı için bu Samsung için bir dezavantaj değil aslında. Ama Samsung’un dezavantajlı olduğu konu da kablosuz müzik noktasında. Oppo Reno 4 Pro ve Poco F2 Pro’da hem AptX hem de aptxHD desteklenirken Galaxy S10+ sadece standart aptX’i destekliyor. Ama bu açığı kapatabilmek için 3.5 mm’lik girişten 32 bit yüksek kaliteli ses çıkışı sunmuşlar. Bu değer genellikle 24 bit olur burada 32 bit sunulması birçok cihaza kıyasla büyük bir artı. Örneğin Poco F2 Pro’da da 24 bit çözünürlüklü ses çıkışı var. Ve ek olarak merak eden ve kullananlar için üç cihazda da NFC var.

Ses konusunda Poco F2 Pro gerçekten 5.000 TL için en iyisi mi?

Ses konusunda biraz da cihazların hoparlörlerinden bahsedelim. Sonuçta herkes her an müziğini bir hoparlörden veya kulaklıktan dinlemiyor. Burada Poco F2 Pro’da stereo hoparlör olduğunu söyleyelim. Reno 4 Pro’da ve Galaxy S10+’ta stereo hoparlör yok. Poco F2 Pro’nun bir de Hi-Res Audio sertifikası var. Peki bakalım Poco F2 Pro Hi-Res Audio sertifikasının hakkını ne derece verebiliyor? Bence her ne kadar Hi-Res Audio sertifikası olsa da ben ses kalitesi ve yüksekliğiyle pek barışamadım. Yani bana böyle uf – vay canına falan dedirtmedi. Burada kendisini tekrardan anayım Poco X3 NFC’nin hoparlör performansı buradaki 3 cihazdan da ucuz olmasına rağmen hepsinden daha iyi. Burada yapacağım sıralamaysa şu şekilde: 1 Poco F2 Pro 2 – Reno 4 Pro 3 – Galaxy S10+. Ama ben bu 3 cihazda da aradığım ses performansını bulamadım onu tekrardan söylüyorum.

Kamera performansları

Yine en önemli konuyu en sona sakladım. Kameralar… Poco F2 Pro’da 64 MP ana kamera var. Reno 4 Pro’da 48 MP ana kamera var. Samsung Galaxy S10+’ta da 12 MP ana kamera var. Poco F2 Pro’nun en büyük artısı 8K video çekebilmesi ama şimdi şöyle bir şey var ki bence 8K’ya geçiş için çok erken. Yani 8K videoyu çekmesi, depolaması, işlemesi hepsi büyük bir mesele. Yani bu seçenek Poco F2 Pro’da olsa da çok fazla kullanamayacağınızı çok rahat söyleyebilirim. Diğer cihazlarda 8K yok ama 4K video tabi ki çekebiliyorsunuz. Reno 4 Pro’da 4K 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Poco F2 Pro’da 4K 30 FPS ve 60 FPS de var. Galaxy S10+’ta da 4K 60 FPS var fakat 60 FPS’te EIS devre dışı kalıyor. 30 FPS çekerseniz EIS’i de devreye alabiliyorsunuz. Tabi S10+’ta OIS de var. Bu da stabilizasyon başarımını ciddi anlamda artırıyor. 5.000 TL bandı için başarılı bir performans diyebiliriz.

EIS performansları

Cihazların EIS karşılaştırmaları da şu şekilde: Galaxy S10+’ta EIS desteği 4K açıkken maalesef devreye alınamıyor. Aynı durum Oppo Reno 4 Pro için ve Poco F2 Pro için de geçerli. 1080p yaptığınız çekimlerdeki EISk performansı da şu şekilde: Ben en çok Samsung Galaxy S10+’ın video sabitleme performansını beğendim. Samsung o yıllarda kamera olayına iyi çalışmış belli. Onun ardından 2. sırada Poco F2 Pro iyi bir stabilizasyon performansı gösterdi. 3. sırada da Oppo Reno 4 Pro var çünkü orada titreşimi biraz daha fazla hissediyorsunuz.

Arka kameraların fotoğraf performanslarına gelirsek de; Meyve fotoğraflarında gördüğünüz gibi Reno 4 Pro renkleri biraz patlatabiliyor. Canlı renkler iyidir fakat burada ben biraz abartı buldum. S10+ da hala şaşırtıcı derecede iyi fotoğraf çekebiliyor yani bugün çok beğendiğimiz Poco F2 Pro’yla hala kafa kafaya gidiyor.

Gece performansı: S10+ beni acayip şaşırttı. Gerçekten çok iyi gece fotoğrafları çıkarıyor S10+. Ardından Poco ve Reno 4 Pro geliyor.”

Ön kameralar

Gelelim ön kameralara. Ön Kamera çözünürlükleri şu şekilde. Poco F2 Pro’da 20 MP’lik bir pop-up kamera var. Reno 4 Pro’da 32 MP’lik bir ön kamera var. S10+’ta da 10 MP ve 8 MP olmak üzere 2 adet ön kamera var. S10+’ın ön kameradaki en büyük artısı bu üç cihaz arasında ön kamerayla 4K video çekebilen tek cihaz olması. Hatta ve hatta 4K 60 FPS bile çekiyor. Yani ön kamerayla video çeken insan sayısı nispeten daha az ama siz de o az sayıdaki insanlardan biriyseniz işinizi görebilir. Bilginiz olsun diye belirttim. Ön kamera fotoğraf performansı da şu şekilde: Oppo Reno 4 Pro ve Galaxy S10+’ı beğendim Poco F2 Pro onları biraz daha geriden takip ediyor. 5.000 TL için alışkın olduğumuz bir performans.

Özetleyecek olursam; S10+’ı soruyorsunuz evet eski bir amiral gemisi ama bugün baktığınızda 5.000 TL bandında olsa bile; birçok cihazla hala yarışabilecek düzeyde. Ama S10+’ın şöyle de ciddi bir dezavantajı var yani burada pil büyük sorun. iPhone kullanıcıları gibi sürekli priz arayacaksınız powerbankle gezeceksiniz vesaire. Ha bu benim için çok önemli değil ben ille de Samsung istiyorum ille de Galaxy S10+ istiyorum diyorsanız o zaman bunu göze almanız gerekiyor.