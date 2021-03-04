Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Hindistan’da yapılan tanıtımla duyuruldu!
Global lansmanında hemen önce Hindistanda yapılan tanıtımla Redmi Note 10 duyuruldu. Özellikle fiyatıyla dikkat çeken modelin bir önceki nesil Note serisinden farklılıkları ve sunduklarıyla göze çarpıyor.
Bakmakta fayda var: Redmi Note 10 Pro Max Hindistan’da tanıtıldı!
Yeni Note serisinin baz modeli olan Redmi Note 10 neler vadediyor?
Bir önceki nesline göre en büyük atılımlardan ve iyileştirmelerden olan ekranı artık IPS LCD yerine Super AMOLED. 6.43 inç boyutundaki ekran 2400 x 1080 FHD+ çözünürlük ile geliyor. Gün ışığında da rahatlıkla görülebilen ekranın parlaklık değeri ise 1100nit. Ayrıca üç farklı ekran modu (Standart mod, gün ışığı modu ve gece modu) ve ekran sıcaklığı ayarlama ile beraber geliyor. Aynı zamanda koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 kaplaması mevcut.
Depolama ve RAM tarafında ise Redmi’nin orta seviyede yeterli bir seçenek getirmiş. 4GB veya 6GB RAM seçeneklerine sahip olan model 64GB veya 128GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 varken grafik birimde ise Adreno 612 eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 5000mAh pil değerine sahip Li-Polymer formunda geliyor. Ayrıca kutu içerisinden 33W değere sahip bir hızlı şarj da telefon ile beraberinde geliyor.
Kamera tarafında yenilikler neler?
Yenilenen kamerada ise 48MP Sony IMX582 sensöre sahip 1/2″, 0.8μm, f/1.79 değerinde ana kameraya sahip. 2MP boyutunda bir Makro kamerası sayesinde 4cm uzaklıktan makro çekimler yapabiliyor. Üçüncü kamerası ise 8MP IMX355 sensör, 1/4″, 1.12μm, f/2.2 değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Dördüncü kamera ise 2MP 1/5″, 1.75μm, f/2.4 değerlere sahip bir derinlik algılayıcı sensör. 4K çözünürlükte 30fps, 1080p de 60fps ve 30fps video çekimleri yapabiliyor. Ayrıca 1080p ve 720p olarak 30fps ultra geniş açılı video çekim yapabilme kapasitesine sahip. Ek olarak 1080p çözünürlükte 120fps, 720p çözünürlükte sırasıyla 960fps / 240fps / 120fps ağır çekim videolar kaydedebiliyor. Ön kameraya baktığımızda 13MP çözünürlüğünde OV13B10, 1/3.06″ değerlerine sahip. Ayırca ön kamera ile 1080p ve 720p de 30fps videolar çekmekte mümkün.
Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile gelen model ileriki süreçte MIUI 12.5 güncellemesini de alacağını söylemek yanlış olmaz. Çift sim ve microSD kard desteği de unutulmamış. Ayrıca bunu hibrid olarak değil üçlü slot şeklinde sunuyor. SD kart ile 512GB hafızaya kadar destek sağlıyor. 5G desteği bulunmayan model 4G+/4G/3G/2G olarak satışa çıkıyor. Her hattında VoLTE HD aramayı da destekliyor.
Ayrıca 160.46mm boyu, 74.5mm eni, 8.3mm kalınlığı ve 178.8g ağrılıyla elde tutuşu da rahat olduğu gözlerden kaçmıyor. 3.5mm kulaklık girişini de bulundurduğunu söylemeden geçmeyelim. Ses konusunda Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlör de mevcut. Aynı zamanda Z-Axis Titreşim motoruna sahip Böylece size 150 den farklı titreşim ile verdiği hissiyat üst seviyede.
Global tanıtımı bugün saat 15.00’te olacak Redmi Note 10, Hindistan’da 11999 Rupi ye çıkacak. Son olarak Aqua Green, Frost White and Shadow Black renkleriyle geldiğini de söyleyelim.
Akıllı Telefonlar
Meizu 18 serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Meizu 18 serisini bugün gerçekleştirdiği lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Seride standart ve pro olmak üzere iki farklı model mevcut. Her iki cihazda günümüzün en üst seviye yonga setlerinden olan Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. Ayrıca cihazlarda 12 GB’a kadar RAM seçeneği de bulunmakta. Telefonlar bugünden itibaren Çin’de ön siparişe çıkacak.
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Meizu 18 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Meizu 18 Pro, 6.7 inçlik 2K çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip Samsung E4 AMOLED bir panel ile gelecek. Bu modelde, dört taraftan kavisli ekran ve bu ekran üzerinde Qualcomm’un en yeni ultrasonik parmak izi okuyucusu mevcut. Cihaz, X60 5G modeme sahip Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunmakta. Meizu 18 Pro, arka tarafta 50 MP çözünürlüklü Samsung GN1 sensörü bulunan ana kamera ile geliyor. Bu ana kameraya, 32 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 8 MP periskop kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kamera kurulumunda bir de 3D ToF sensör mevcut. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Telefon, 40W hızlı şarj ve 10W tersine kablosuz şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek.
Standart model ise Pro model ile aynı panele sahip 6.2 inçlik bir ekran ile geliyor. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca depolama alanı ve RAM seçenekleri de Pro model ile aynı. Telefonun 5G ve UFS 3.1 desteği de bulunmakta. Arka tarafta, 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamera mevcut. Bu ana kameraya, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP periskop kamera ve ToF sensör eşlik ediyor. Bu modelde 36W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya bulunuyor. Bununla birlikte, Meizu cihazın kutusuna şarj cihazı koymayacak. Ancak 2 adet eski şarj cihazı getirene yeni şarj cihazının verileceği bir kampanya başlatacak.
Meizu’nun yeni amiral gemisi serisi nasıl bir fiyatlandırma ile gelecek?
Meizu 18 serisi, 8 Mart tarihinde mağazalarda satışa çıkacak. Taban model, beyaz, mavi ve mor renkler ile geliyor olacak. Pro modelde ise beyaz, mavi ve gri renk seçenekleri bulunmakta. Standart model, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB seçenekleri ile gelecek. Bunlar sırasıyla, 4399 CNY, 4699 CNY ve 4999 CNY üzerinden fiyatlandırılacak. Bununla birlikte, Pro model de aynı konfigürasyon seçeneklerine sahip olacak. Pro model ise 4999 CNY, 5499 CNY ve 5999 CNY fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Google Play Console’da ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A72 4G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Merakla beklenen akıllı telefon Google Play Console‘da ortaya çıktı.
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Akıllı telefon Snapdragon 720G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Piyasadaki güçlü isimlerden biri olan Güney Kore devi, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için kolları sıvadı. An itibariyle Galaxy A72 serisi için geri sayıma geçen firma, yakında cihazı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Bununla birlikte serinin 4G özellikli üyesi de Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Detaylı teknik özellikleri ortaya çıkmayan cihazın çıkışının yakın olduğuna dair söylentiler arttı.
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Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Samsung Galaxy A72 4G FullHD+ ekran ile geleceği de kesin olarak belli oldu. Google Play Console dışında bazı söylentilere göre akıllı telefon 6.7 inçlik delikli ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın bir adet ön ve üç adet arka olmak üzere toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 25W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Martın ikinci haftasında bizleri karşılayacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Pro Max Hindistan’da tanıtıldı!
Redmi Note 10 ailesinin global lansmanı öncesinde, cihazların Hindistan lansmanı gerçekleştirildi; Note 10 ailesine özel bütün detaylar ortaya çıktı. Gelin serinin amiral gemisi olan Redmi Note 10 Pro Max modelinin özelliklerine birlikte göz atalım.
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Redmi Note 10 Pro Max neler sunuyor?
Redmi Note 10 Pro Max, Samsung’un HM2 sensörüne sahip. Bu sensörde 108 megapiksel kamera sunan Redmi Note 10 Pro Max, klon fotoğraf gibi birçok kamera moduyla da desteklenmiş durumda. Ayrıca, yapılan bütün geliştirmelere rağmen cihaz, önceki nesillere göre %15 inceltilmiş durumda. Bu sayede Xiaomi’nin artık cihazları ince tutmaya önem vermeye başladığını bir kez daha görmüş olduk. Ana kameraya ek olarak; 5 megapiksel süper makro ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü de cihazda mevcut. Ön taraftaysa, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera var.
Bizce cihazın kullanıcıları şok eden özelliklerinden biri; kullanılan ekran paneli. Redmi, ekran panelini belirlemeden önce, sosyal medya üzerinden bir anket gerçekleştirmişti. Ankette kullanıcılara, “120 Hz IPS LCD mi yoksa AMOLED panel mi tercih edersiniz?” diye soran Redmi, anket sonuçlarını da Hindistan lansmanında paylaştı. Sonuçlara göre, büyük bir çoğunluk oyunu AMOLED panelden yana kullandı. Bunun akabinde, lansmanı izleyen çoğu kişi 60 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel beklerken; Redmi insanları şaşırtarak, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir AMOLED panel sunulacağını belirtti. Ayrıca kullanılan bu panel, 1.200 nit gibi yüksek parlaklık değerlerine de çıkabiliyor.
Devasa bataryasına rağmen Redmi Note 10 Pro Max, 200 gramın altında kalmayı başarabilmiş
Artık akıllı telefonlarda psikolojik sınır olarak gördüğümüz ağırlık değeri yaklaşık olarak 200 gram. Note 10 Pro Max de, 192 gramlık ağırlığıyla bu psikolojik sınırın altında kalmayı başarabilmiş. Cihazda kullanılan batarya ise, 5.020 mAh’lik bir kapasiteye sahip. Bu kadar büyük bir bataryaya rağmen cihazın 192 gramlık ağırlık yakalayabilmesi de; takdire değer. Bu batarya, şarj tarafında da 33W hızlı şarjla desteklenmiş durumda ve Redmi’nin belirttiği üzere cihazı 74 dakikada tam şarja ulaştırabilmek mümkün.
Cihaz, hangi işlemciye sahip
Redmi Note 10 Pro Max, Qualcomm’un Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. 720G’nin güncellenip geliştirilmiş versiyonu olan 732G, akıllı telefonuyla oyun oynayan kullanıcılar için iyi bir tercih. Snapdragon 732G, güç tüketimi ve performans arasında güzel bir balansa sahip. Hatta birçok kullanıcı Snapdragon 732G’yi Poco’nun X3 NFC modelinden hatırlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Hindistan fiyatları açıklanan cihazın 6 GB ram ve 64 GB depolamaya sahip olan baz modelinin fiyatı, 18.999 rupi yani yaklaşık 1.950 TL olarak açıklanmış durumda. Serinin en üst opsiyonu olan ve 8 GB ram ve 128 GB dahili depolamayla sunulan model de; Hindistan’da 21.999 rupiye (yaklaşık olarak 2.270 TL) satılacak.
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