MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G incelemesiyle karşınızdayız. Ekran kartları arasında şu anda en iyi konumda olan RTX 4090’ın MSI yorumuyla harmanlanmış halini inceliyor ve 10 oyunda test ediyoruz. Detayları Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan ekran kartı modeli inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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