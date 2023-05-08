General Mobile GM 23 serisi yeni ürünler ile devam ediyor. Bu sefer 3.799 TL fiyatıyla 4.000 TL altına imkansız fiyata çıkan General Mobile GM 23 SE ile beraberiz. Merakla beklenen ailenin en ucuz versiyonu olan GM 23 SE’nin ilk bakışını Aydoğan görüşleri ile aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan General Mobile GM 23 SE ürünü, inceleme örneği olarak General Mobile tarafından tedarik edilmiştir.

Detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://hwp.to/GM23SE

General Mobile GM 23 SE Teknik Özellikleri:

Boyut: 164,5 x 76 x 9,1 mm

164,5 x 76 x 9,1 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD

6,52 inç HD+ IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal)

4 GB (+4 GB Sanal) Depolama: 64 GB

64 GB Kamera: 8 MP + 0,08MP

8 MP + 0,08MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 7,5 Watt

7,5 Watt Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0

WiFi 5, Bluetooth 5.0 Fiyat: 3.799 TL