General Mobile GM 23 serisi yeni ürünler ile devam ediyor. Bu sefer 3.799 TL fiyatıyla 4.000 TL altına imkansız fiyata çıkan General Mobile GM 23 SE ile beraberiz. Merakla beklenen ailenin en ucuz versiyonu olan GM 23 SE’nin ilk bakışını Aydoğan görüşleri ile aktarıyor.
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İçindekiler
3799 TL’YE TELEFON?! | General Mobile GM 23 SE Kutu Açılışı
Not: Bu videoda yer alan General Mobile GM 23 SE ürünü, inceleme örneği olarak General Mobile tarafından tedarik edilmiştir.
Detaylı bilgi ve ön sipariş için; https://hwp.to/GM23SE
General Mobile GM 23 SE Teknik Özellikleri:
- Boyut: 164,5 x 76 x 9,1 mm
- Ağırlık: 190 gram
- Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal)
- Depolama: 64 GB
- Kamera: 8 MP + 0,08MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 7,5 Watt
- Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0
- Fiyat: 3.799 TL