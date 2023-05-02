General Mobile GM 23 5.199 TL fiyatıyla satışa çıktı. Merakla beklenen ailenin ilk versiyonu olan GM 23’ün sunduğu özellikleri ve detayları ile Aydoğan görüşlerini aktarıyor.
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İçindekiler
5.199 TL’lik General Mobile GM 23 İncelemesi | Neler Sunuyor?
https://youtu.be/K6sSpein1dw
Not: Bu ürün General Mobile tarafından tedarik edilmiştir.
General Mobile GM 23 Teknik Özellikleri:
- Boyut: 164, 75 x 76, 3 x 8, 9 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6, 52 inç HD+ IPS LCD 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal)
- Depolama: 128 GB
- Kamera: 50 MP + 8MP + 2MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 15 W
- Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0
- Fiyat: 5. 199 TL
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