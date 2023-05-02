General Mobile GM 23 5.199 TL fiyatıyla satışa çıktı. Merakla beklenen ailenin ilk versiyonu olan GM 23’ün sunduğu özellikleri ve detayları ile Aydoğan görüşlerini aktarıyor.

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https://youtu.be/K6sSpein1dw

Not: Bu ürün General Mobile tarafından tedarik edilmiştir.

General Mobile GM 23 Teknik Özellikleri:

Boyut: 164, 75 x 76, 3 x 8, 9 mm

164, 75 x 76, 3 x 8, 9 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Ekran: 6, 52 inç HD+ IPS LCD 90 Hz

6, 52 inç HD+ IPS LCD 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 Bellek: 4 GB (+4 GB Sanal)

4 GB (+4 GB Sanal) Depolama: 128 GB

128 GB Kamera: 50 MP + 8MP + 2MP

50 MP + 8MP + 2MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 15 W

15 W Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.0

WiFi 5, Bluetooth 5.0 Fiyat: 5. 199 TL