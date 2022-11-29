Apple Music, Spotify’ın retrospektifi kadar ses getirmeden, yayın kullanıcılarına 2022’den itibaren en iyi şarkılarını, sanatçılarını, albümlerini ve türlerini gösterecek olan Replay’i yayınladı.

Replay, 2022 yılında genişletilmiş dinleme içgörüleri ve yeni özelliklerle yeniden tasarlandı. Öne çıkanlar kişiselleştirilir ve süper hayranlar en sevdikleri sanatçı veya türün ilk 100 dinleyicisi arasında olup olmadıklarını öğrenebilirler.

İçindekiler Apple Music Replay 2022 yayınlandı

Apple Music Replay 2022 yayınlandı

Apple Music ve Beats’in başkan yardımcısı Oliver Schusser, “Replay özelliğini ilk kullanıma sunduğumuzda, bu özellik Apple Music’te hayranların anında favorisi haline geldi ve biz de bu deneyimi daha da geliştirerek abonelerimiz için daha da özel, kişisel ve benzersiz hale getirmek istedik,” dedi.

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Apple Music Replay’inizi nasıl alacağınız aşağıda açıklanmıştır:

replay.music.apple.com adresine gidin ve Apple Music için kullandığınız Apple Kimliği ile giriş yapın Daha ayrıntılı bilgi için öne çıkanları oynatın veya sayfayı aşağı kaydırın Geriye dönük görünüm, Instagram hikayelerine benzer şekilde mobil cihazlar düşünülerek tasarlanmıştır. Sayfalar arasında geçiş yapmak için yanlara tıklamanız yeterlidir

Yıl boyunca platformdan yeterince müzik dinlediyseniz, aynı sitede kişiselleştirilmiş bir ilerleme çubuğu ile yeterliliğinizi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, eğer hak kazanırsanız, istatistikleri inceleyebilirsiniz.

Yayın platformu kullanıcıları 31 Aralık’a kadar Replay’i kontrol edebilirler. Apple Music retrospektifine 39 dilde ve servisin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde erişilebiliyor.

Apple, Replay’in deneyim sırasında şirketin standart veri gizliliğini koruduğunu garanti ediyor. İçgörüler paylaşılmaz, satılmaz veya pazarlama materyallerinde kullanılmaz ve diğer aboneler de bu bilgilere erişemez.

Kaynak: Apple, 9to5Mac