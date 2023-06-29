Ülkemizde 30.000 TL ve üzeri fiyatla satılan en iyi telefonları listeledik. 2023 Haziran/Temmuz ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
İlgizi çekebilir; 20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
İçindekiler
30.000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
- 5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR;
- 5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;
- 7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;
- 10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;
- 20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;
30000 TL ÜZERİ TELEFONLAR
Samsung Galaxy S23+
iPhone 13
iPhone 14
Huawei P60 Pro
Samsung Galaxy S23 Ultra
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
Huawei Mate X3