Ülkemizde 30.000 TL ve üzeri fiyatla satılan en iyi telefonları listeledik. 2023 Haziran/Temmuz ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

İlgizi çekebilir; 20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR;

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;

7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;

10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;

20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR;

30000 TL ÜZERİ TELEFONLAR

Samsung Galaxy S23+

iPhone 13

iPhone 14

Huawei P60 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Huawei Mate X3