Ülkemizde 20.000 TL ile 30.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran/Temmuz ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

İlginizi çekebilir; 10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=NuFnxb8P7Q0

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=beoYkDGpS2c

7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=yBUqlGkzecY

10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=P9FIwjp9OfE

20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)

Xiaomi 12

Samsung Galaxy S23

TECNO PHANTOM X2 Pro

Samsung Galaxy Z Flip4

POCO F4 GT

Xiaomi 12T Pro

POCO F5 Pro

Xiaomi 12 Pro

Huawei Mate 50 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

iPhone 13 mini