Ülkemizde 20.000 TL ile 30.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran/Temmuz ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
- 5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=NuFnxb8P7Q0
- 5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=beoYkDGpS2c
- 7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=yBUqlGkzecY
- 10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://www.youtube.com/watch?v=P9FIwjp9OfE
20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
- Xiaomi 12
- Samsung Galaxy S23
- TECNO PHANTOM X2 Pro
- Samsung Galaxy Z Flip4
- POCO F4 GT
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5 Pro
- Xiaomi 12 Pro
- Huawei Mate 50 Pro
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- iPhone 13 mini
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