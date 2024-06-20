Bu yılın başlarında milyonerlerin Porsche Carrera GT’leriyle yaşadığı sürüş yasağına benzer bir durum şimdi de milyarderleri vurdu. İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg, Yunanistan’da yaşanan bir yangının ardından, Jesko hiper otomobilleri için bir stop-drive emri verdi.

Yunanistan, şu anda 42 dereceye ulaşan sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, hafta sonu ülke genelinde çıkan yangınlar, Koenigsegg’i alarma geçirdi. Autoblog’un haberine göre, mega hiper otomobilin üreticisi, teslim edilen Jesko modellerinin hepsini kapsayan bir durdurma emri çıkardı.

İlginizi Çekebilir: Tesla uçan araba yapıyor, Tesla Roadster uçacak

Jesko sahiplik grubu oldukça sınırlı, ancak Koenigsegg, sevk ettiği 28 birimin tamamı için bu emri verdi. Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, “Tüm Jesko sahiplerinden ve sürücülerinden, durumu daha iyi anlayana kadar arabalarını kullanmamalarını rica ediyoruz” dedi. Koenigsegg, yangının nedenini henüz tam olarak belirleyememiş olsa da, önlem amaçlı bu kararı aldıklarını belirtti. Yangın sırasında araçta bulunan yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği de rapor edildi.

Jesko’nun satın alma fiyatı, 1 milyon dolardan fazla olup, en lüks hiper otomobilleri bile geride bırakıyor. Bu nedenle, sahiplerinin araçlarının kaybını kabul etmesi oldukça zor. Drive’ın haberine göre, yangından önce yanmış olan Jesko, Yunanistan’da lüks bir otomobil mitingine katılıyordu. Jesko’nun 5.0-litrelik ikiz-turbo V8 motoru ve 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, bu tür gezintiler için termal bir felaketin tarifini oluşturuyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör THE KOENIGSEGG OWNERS CIRCLE (@koenigseggownerscircle)’in paylaştığı bir gönderi

Koenigsegg, yangının nedenini araştırmaya devam ederken, diğer Jesko sahiplerinden araçlarının herhangi bir termal soruna işaret etmediğini belirten bir rapor alınmadı. Bu durum, araçların potansiyel risklerini göz önünde bulundurmayı ve sürücülerin güvenliğini önceliklendirmeyi zorunlu kılıyor.

Bu olay, lüks otomobil sahipleri için önemli bir uyarı niteliğinde. Özellikle yüksek performanslı araçlar, aşırı sıcak hava koşullarında beklenmedik riskler taşıyabiliyor. Koenigsegg’in aldığı bu önlem, diğer otomobil üreticilerinin de benzer durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda örnek teşkil edebilir.

Sonuç olarak, Koenigsegg’in Jesko hiper otomobilleri için verdiği stop-drive emri, lüks araç sahiplerinin güvenliğine verilen önemin bir göstergesi. Otomobil üreticisi, yangının sebebini bulana kadar araçların kullanımını durdurarak olası riskleri minimize etmeyi hedefliyor. Jesko sahipleri ve otomobil tutkunları, bu sürecin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.