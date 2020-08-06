2500 TL’ye PUBG CANAVARLARI! | Realme C3 ve C3i inceleme

Realme C3 ve C3i inceleme videomuzda, firmanın 2500 TL seviyesindeki yeni fiyat/performans telefonunu inceliyoruz. Bakalım, bizlere neler sunuyor?

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Realme C3 modelinde, HD+ çözünürlüğüne sahip %84.1 ekran gövde oranı sunan 6.5 inç IPS ekranımız bulunuyor. Ekranımızın piksel yoğunluğu 264 ppi olarak belirtilmiş. Açıkçası ekran tarafında daha yüksek ppi değerleri görmek isterdim. Geniş boyutlarda bir ekranı olduğu için düşük piksel yoğunluğu ile birlikte, arayüz içerisinde dolaşırken çamurlaşmayı hissedebiliyorsunuz.

Realme C3 teknik özellikleri neler?

Android 10 işletim sistemi ve yeni Realme UI arayüzüyle bizi karşılayan Realme C3’te, MediaTek’in yeni Helio G70 yonga seti kullanılıyor. Helio G70’in isminde geçen G takısı, oyuncuları hedef alıyor. Haliyle oyuncuları odak olan yonga seti olması; PUBG, Asphalt 9 ve Modern Combat gibi oyunlarda yüksek performans almanızı sağlıyor.

Arayüz akıcılığına geleceğimiz zaman ise C3’te 3GB RAM bulunması ve C3i’de 2GB RAM bulunmasına karşın herhangi bir stabilizasyon problemi ile karşılaşmadım. Elbette, çoklu işlem tarafında, iki uygulama açınca üçüncü uygulamanın kapanması gibi problemler RAM kapasitesi nedeniyle yaşanabiliyor.

MediaTek’in kendi kanalında Helio G70’i kullanan Realme C3’ü ve Snapdragon 665 kullanan Oppo A9’un karşılaştırması mevcut. Siz de eğer performans testlerini izleme isterseniz buradaki linkten bakabilirsiniz Kamera kanadında incelemiş olduğumuz iki modelde de çok küçük farklılıklar bulunuyor.

Realme C3 modelinde f/1.8 odak açıklığına sahip 12 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro bulunuyor. C3i’de ise farklı olarak makro kameramız yer almıyor. Öz çekim kamerası ise f/2.4 odak açıklığına sahip 5 MP çözünürlükte bir kamera ile geliyor.

Realme C3’ü Hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinde (06.08.2020) 2500 TL civarında satın alabilirsiniz. Realme C3i’yi ise, 12 ay tarifeye ek 245 TL fiyat etiketiyle Vodafone üzerinden edinebilirsiniz.