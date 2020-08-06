Galaxy Watch 3, 2300 TL’lik fiyatı ile duyuruldu!

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 3 adlı yeni akıllı saatini tanıttı. Cihazda önceki nesile göre önemli gelişmeler bulunuyor. Samsung‘a göre Galaxy Watch 3, akıllı saatler arasındaki en gelişmiş sağlık eklentilerine sahip cihaz.

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Galaxy Watch 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Galaxy Watch 3, tasarım bakımından Galaxy Watch ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Cihaz 1.2 inçlik ve 1.4 inçlik ekran, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Watch 3, önceki nesillere göre genel anlamda daha küçük boyutta olsa bile ince çerçeveleri ile daha büyük bir ekran sunuyor. Tasarımdaki bir diğer önemli değişiklik ise cihazın geleneksel düğmeler yerine dairesel düğmeler kullanıyor olması. Samsung‘a göre cihaz daha ince ve %15 oranında daha hafif olacak. Kayışa geldiğimizde ise cihazın kayışı birinci sınıf deri malzemeden üretilecek.

Watch 3 hangi teknik özellikler ile gelecek?

Watch 3, Exynos 9110 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanındaki iyileştirme, müzik ve podcastleri depolamayı seven ve bunları doğrudan saat üzerinden dinlemeyi sevenler için kullanışlı olacak. Cihazın işletim sistemi TizenOS 5.5’e güncellendi ve yeni işletim sisteminin oldukça ilgi çekici özellikleri mevcut. Saat, bilek döndürme, yumruk sıkma gibi hareketleri algılayabiliyor ve bunlar ile farklı işlevleri gerçekleştirebiliyor.

Watch 3, elektrokardiyogram, SpO2 ölçen bir sensör ve nabız ölçer ile geliyor. Ayrıca yeni akıllı saat artık düşmeleri algılayabiliyor ve buna göre tepki verebiliyor. Cihazın küçük modeli 247 mAh, büyük modeli ise 340 mAh pil ile kullanıma sunulacak.

Watch 3, bugünden itibaren 41 mm’lik modeli 400$, 45 mm’lik modeli ise 430$ olmak üzere satışa çıkacak. Cihazın siyah, gümüş ve bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Akıllı saatin titanyum modeli ise yakında piyasaya çıkacak. Cihazın Türkiye fiyatı ise 45 mm’lik model için 2300 TL olarak açıklandı.