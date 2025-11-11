Apple, iPhone Air 2 ile ilgili planlarını erteledi. Peki bu bekleyiş ne kadar sürecek? İnce tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkması beklenen iPhone Air 2, neden gündemden düştü? Apple kullanıcıları şimdi merak içinde, yeni nesil iPhone Air ne zaman piyasaya çıkacak?

iPhone Air 2 iptal edildi! İnce iPhone sizlere ömür!

iPhone Air 2 başlangıçta iPhone 18 Pro ve iPhone Fold ile birlikte önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Yeni nesil cihazın mevcut iPhone Air modelinden daha hafif olması ve pil kapasitesinin artırılması hedefleniyordu. Ayrıca, iPhone 17 Pro ile tanıtılan buhar odası soğutma sistemi de yeni iPhone Air modelinde kullanılacaktı.

Ek olarak, tedarik zincirinden gelen söylentilere göre cihazın çift kamera sistemi ile gelmesi de gündemdeydi. Ancak Apple, iPhone Air 2 için resmi bir lansman tarihi vermeden projeyi şimdilik askıya aldı. Bazı mühendisler ve üreticiler hâlâ cihaz üzerinde çalışıyor olsa da, planların ertelenmesi sektör için oldukça nadir bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bu kararın arkasında, mevcut iPhone Air satışlarının beklenenin altında kalması olduğu söyleniyor. Foxconn, ilk modelin üretim hatlarının büyük kısmını kapatmış durumda ve Ekim ayı sonunda üretimin tamamen durdurulması bekleniyor. Luxshare ise Ekim sonu itibarıyla üretimi durdurdu.

Apple’ın planına göre, önümüzdeki sonbaharda üç yeni iPhone modelinin tanıtılması bekleniyor: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold. Temel modeller olan iPhone 18 ve iPhone 18e ise 2027 baharında piyasaya sürülecek. Bu durumda iPhone Air 2 için kesin bir tarih bulunmuyor ve Apple ekosisteminde cihazın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Yeni iPhone Air ile ilgili bu gelişmeler, Apple kullanıcıları için heyecan ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İnce tasarımı, gelişmiş soğutma sistemi ve potansiyel çift kamerasıyla yeni iPhone Air hâlâ teknoloji meraklılarının gündeminde.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone Air 2 modelinin Apple ekosistemindeki geleceği hakkında fikirleriniz neler?