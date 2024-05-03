Türkiye’nin sevilen komedi filmlerinden Ölümlü Dünya 2 Netflix Türkiye kütüphanesine eklenmiş durumda. 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren ve milyonlarca seyirci tarafından izlenen Ölümlü Dünya 2 filmi, Netflix Türkiye kütüphanesine eklendi. Yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği ve senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı bu komedi filmi, son ayların en çok merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ölümlü Dünya 2 Netflix Türkiye Kütüphanesine Eklendi, Ölümlü Dünya 2 İzle

Ölümlü Dünya 2, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Reha Özcan ve Sarp Apak gibi usta oyuncuların yer aldığı film, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmayı hedefliyor.

Aralık ayında vizyona giren film, kısa sürede büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde bir ay gibi kısa bir sürede 1.47 milyon seyirci barajını geçen film, Türkiye’de 2023’ün en çok izlenen 5. filmi olmayı başardı. 2024 yılında da büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen film, vizyonda olduğu 18 hafta boyunca yaklaşık 1.7 milyon seyirci ile beyaz perdede buluştu.

Ölümlü Dünya 2’de, Mermer ailesinin maceraları devam ediyor. Kanun kaçağı olarak yaşamlarını sürdüren aile, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için tehlikeli bir plan yapıyor. Her bir üyesi kendi sorunlarıyla boğuşurken, aile fertleri bir arada kalabilmek için mücadele veriyor. Gazanfer, oğlu Zafer’i kurtarmak için eski bir dostundan yardım ister ve aile son bir vurgun yaparak Zafer’i kurtarmaya çalışıyor.

Her yerinden derinlik akan bu senaryo ile komedi, dram ve aile ilişkileri harika işlenmiş. Ölümlü Dünya 2, izleyicilere aksiyon dolu ve komik bir hikaye sunuyor. Netflix Türkiye kütüphanesine eklenen film, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. Ölümlü Dünya 2 Netflix kütüphanesinde seyiricisini bekliyor.

İlginizi Çekebilir: Sahte e-devlet uygulamalarını bitirecek özellik geliyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ölümü Dünya 2 Netflix kütüphanesine eklendikten sonra daha fazla izleyici ile buluşur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!