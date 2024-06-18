Mercedes-Benz, 2024 model yılı için Mercedes EQS SUV’unu, 2023 modeline kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş bir EPA serisiyle güncelliyor. Bu güçlendirme, önceki 108,4 kWh üniteye göre oldukça büyük bir yükseltme olan daha büyük 118 kWh pil paketiyle sağlanıyor.

2024 Mercedes EQS neler sunuyor?

Arkadan çekişli Mercedes EQS 450+ SUV artık EPA’nın tahmin ettiği 546 km menzile sahip ve bu da 2023 modeline göre 34 mil gibi önemli bir artışa işaret ediyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar olan 450 4Matic ve 580 4Matic ise 531 km menzil sunuyor. Gösterişli Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic, daha büyük pil paketinden 517 km menzil elde ediyor. İlginç bir şekilde 450+ modeli, önceki 20 inçlik jantlara kıyasla artık daha büyük olan 21 inçlik jantları nedeniyle daha küçük bir menzil artışı görüyor.

Enerji tüketimi genel anlamda biraz arttı. EQS 450+ SUV, 2,6 mil/kWh (4,18 km/kWh) verimliliğe sahip olarak derecelendirilirken, dört tekerlekten çekişli modeller 2,5 mil/kWh (4,02 km/kWh) verimi yönetiyor. Enerjiye aç Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic SUV, 2,4 mil/kWh (3,86 km/kWh) verimliliğe ulaşıyor.

2024 Mercedes EQS SUV için başlangıç satış fiyatı değişmeden temel model için 104.400 dolar olarak kalırken, dört tekerlekten çekişli versiyon da 107.400 dolar fiyat etiketini koruyor. Ancak EQS 580 4Matic SUV’un fiyatı 1.400 dolar artarak şu anda 127.350 dolardan satılıyor. Ayrıca 1.150 dolarlık ek varış ücretini de unutmayın.

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Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic SUV’un 179.900 dolar olarak listelenen fiyatı belirsizliğini koruyor çünkü şu anda üreticinin web sitesinde listelenen model hala eski 108 kWh bataryaya sahip. Bu lüks EV’lerin hiçbirinin 7.500 dolarlık federal vergi kredisine hak kazanmasını beklemeyin çünkü fiyat etiketleri 80.000 dolar sınırını kolayca aşıyor.