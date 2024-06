Deadpool Wolverine, son zamanların en çok beklenen Marvel Sinematik Evreni filmleri arasında yer alıyor. Deadpool & Wolverine filmi hakkında son zamanlarda birçok sızıntı duymuştuk ve hatta küfürlü reklam filmi kısa süre içinde sinemaseverlerin ilgisini çekmişti. Şimdi ortaya çıkan bilgilere göre, bu film hakkında beklentiler o kadar yüksek ki, film gişe rekortmeni bile olabilir.

Deadpool Wolverine Gişe Rekortmeni Olmaya Geliyor

Disney/Marvel Studios’un merakla beklenen filmi Deadpool Wolverine, altı haftalık izleme sonuçlarına göre oldukça iyi bir performans sergiliyor. Filmi altı hafta öncesinden izleyen The Quorum, filmin 200 milyon ila 239 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde edebileceğini bildiriyor. Servis, bu tahminin en kötü durum düşünülerek yapıldığını söylüyor.

Bu rakamlar, R-rated bir film, yani yetişkinler için oldukça yüksek. Daha önce 200 milyon dolar hasılat elde eden bir R-rated film olmamıştı ve Ryan Reynolds ile Hugh Jackman ikilisinin bu başarıyı yakalaması büyük bir olay olacaktır. Şu anda yurt içi gişede R-rated açılış rekoru, Şubat 2016’da 132,4 milyon dolar hasılat elde eden orijinal Deadpool’a ait.

Eğer Deadpool Wolverine 150 milyon dolar elde ederse, bu hem Reynolds’ın (Deadpool’u geçerek) hem de Jackman’ın (X-Men: The Last Stand’in 2006’daki 103 milyon dolarını geçerek) en büyük açılışı olacak. Bu seviyede, Disney/Pixar’ın Inside Out 2‘si için beklenen 120 milyon-130 milyon dolarlık açılış rakamını bile geride bırakarak yazın en yüksek açılışı olacak.

Deadpool Wolverine Yazı Kurtarmaya Hazırlanıyor

Shawn Levy’nin yönettiği bu yeni üçleme, sinemaseverler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Film, bu yaz vizyona giren diğer tüm filmleri geride bırakarak en yüksek puanı almayı başardı. Özellikle farkındalık ve ilgi ölçütlerinde en üst sıralarda yer alıyor. Film ayrıca The Quorum ile %28 ile en yüksek PLF (Premium Large Format) puanına sahip, bu da izleyicilerin bu filmi premium formatta, yani en donanımlı salonlarda izlemek istediğini gösteriyor.

Erkek izleyiciler arasındaki izleme rakamları da araştırılmış. Erkek izleyiciler arasındaki izleme rakamları , vizyona girdikten altı hafta sonra Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminden bile daha yüksek. O film 260,1 milyon dolarla tüm zamanların en iyi ikinci yurt içi açılışını yapmıştı. Bu nedenle, Deadpool Wolverine için tahminlerin daha da yükselebileceğini unutmayın.

Shawn Levy’nin yönetmenliğinde çekilen bu yeni Deadpool ve Wolverine filmi, gişede büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Film, yüksek izleyici ilgisi ve olumlu eleştirilerle yaz sezonunun en büyük hiti olmaya aday görünüyor. Üstelik, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman gibi yıldızların performansları, filmi izlemek için büyük bir neden oluşturuyor.

Bu nedenle, Deadpool Wolverine‘in gişe performansını yakından takip etmekte fayda var. Film, yazın en çok konuşulan yapımı olmaya aday ve şimdiden büyük bir ilgi topluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Deadpool Wolverine izlemeye gidecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!