Samsung, 2023 Galaxy serisi cihazlar için Galaxy AI paketi adını verdiği yeni bir güncelleme duyurdu. Bu paket, Galaxy S24 serisindeki yapay zeka destekli özellikler bütünü olan Galaxy AI özelliklerini 2023 yılında tanıtılan Samsung cihazlara getiriyor. Peki hangi Galaxy AI özellikleri size gelecek? Hiçbir özellik kırpılmadan kullanabilecek misiniz? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı.

Galaxy AI Hangi Cihazlara Gelecek? Galaxy AI Destekli Cihazlar Neler? Hangi Özellikler Gelecek?

Galaxy AI paketi, Samsung’un yazılımında bir dizi yapay zeka özelliği sunuyor. Bu özellikler arasında Canlı Çeviri, Sohbet Yardımı, Üretken Düzenleme, Circle to Search gibi birçok farklı işlev bulunuyor. Galaxy AI paketi, 28 Mart itibariyle Galaxy S23, Tab S9, Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi 2023 model Samsung Galaxy cihazlarında kullanıma sunulacak. Ancak, bazı özelliklerin tüm cihazlarda kullanılamayacağı ortaya çıktı.

Samsung, özellikle Galaxy S23 FE modelinde görüntüleri yavaşalatmaya yarayan Instant Slow-Mo özelliğinin Galaxy Gallery uygulamasında bulunmayacağını açıkladı. Bu özellik, kullanıcıların bir videoyu izlerken uzun basarak, o bölümü ağır çekim yapmasını sağlıyor. Ancak, bu özellik yalnızca belirli cihazlarda mevcut olacak.

Bir diğer dikkate değer nokta ise Canlı Çeviri özelliğinin yalnızca 5G sürümlerinde kullanılabileceği. Yani bu özelliği kullanmak için SIM kart takılan bir cihaza ihtiyaç var. Bu özellik, telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak tercüme etmeyi sağlıyor ve WiFi Galaxy Tab S9 versiyonlarında bulunmayacak.

Samsung, Galaxy AI özelliklerinin geri kalanının 2023 Galaxy cihazlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Bu özellikler arasında Circle to Search, Sohbet Asistanı, Tercüman, Not Asistanı, Transkript Asistanı, Tarama Asistanı, Üretken Düzenleme ve Düzenleme Önerisi gibi bir dizi fonksiyon bulunuyor.

Ancak, bu yılın başlarında tanıtılan “Fotoğraflı Ortam Duvar Kağıdı” özelliği, sadece Galaxy S24 Ultra’da kullanılabilecek. Bu özellik, hava durumunu gösteriyor ve mevcut koşullara göre değişebiliyor. Diğer Galaxy cihazlarında bu özelliğin kullanılamayacağı belirtiliyor.

Son olarak, Samsung’un One UI 6.1 güncellemesi 28 Mart itibariyle 2023 Galaxy cihazlarına sunulmaya başlayacak. Bu güncelleme, yapay zeka özelliklerine sahip olan Galaxy cihazlarının performansını artıracak ve kullanıcı deneyimini geliştirecek.

Galaxy AI Paketi ile Gelen Yenilikler Neler?

Samsung’un yeni güncelleme paketi ile getirdiği yeni özellikler şunlar:

– Circle to Search

– Sohbet Asistanı

– Tercüman

– Canlı Çeviri (Wi-Fi Galaxy Tab S9’da değil)

– Not Asistanı

– Transkript Asistanı

– Tarama Asistanı

– Üretken Düzenleme

– Düzenleme Önerisi

– Anında Ağır Çekim (Galaxy S23 FE’de değil)

– Generative Duvar Kağıdı

Galaxy AI Alacak Cihazlar Hangileri?

Galaxy AI alacak telefonlar hangileri sorusu da çok sık soruluyor. Samsung cephesi yaptığı açıklama ile güncellemeyi alacak tüm cihazları doğruladı. Bu listedeki cihazlar şöyle sıralanıyor:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Bu özellikleri bizler de merakla bekliyoruz. Bakalım bu yeni Samsung yapay zeka özellikleri eski cihazlarda da aynı verimle kullanılabilecek mi?

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung güncelleme için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!