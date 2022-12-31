2022 yeni akıllı telefon lansmanlarıyla dolu bir yıl oldu. Qualcomm’un iki yeni nesil işlemcisi birçok üst düzey Android modelinin ortaya çıkmasını sağlarken Apple da ikonik iPhone’unun yeni neslini piyasaya sürdü.

2023 yılı da yeni model lansmanları açısından aynı derecede, hatta daha da heyecan verici olacağa benziyor ve bazıları şimdiden biliniyor. Yılın son döneminde, en çok beklenen ve gerçekleşecek olan lansmanların bir listesini hazırladık.

Samsung Galaxy S23

Samsung, Apple ve Xiaomi 2023’ün en çok beklenen akıllı telefonlarından bazılarını piyasaya sürecek.

Android dünyasında en çok beklenen ürünlerden biri Samsung’un yeni üst serisi Galaxy S23. Şubat ayında Galaxy S23 Ultra’nın öne çıktığı üç yeni model geliyor.

Bu kez Avrupa da Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmış bu akıllı telefonlara sahip olacak. Söylentiler, yeni modellerin bu Qualcomm çipinin özelleştirilmiş bir versiyonuna sahip olacağı söyleniyor.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi, Samsung’un 200 megapiksel çözünürlüğe sahip süper bir sensör sergileyen ilk akıllı telefonu olabilecek Galaxy S23 Ultra’nın yanı sıra bu modeli fotoğrafçılığın “yüce “sine dönüştürecek yeni teknoloji ve yazılımlar da öne çıkacak.

Google Pixel 8

Pixel 7 ve 7 Pro Ekim 2022’de geldi ve uluslararası alanda çok olumlu eleştiriler aldı. Bu durum, 2023 yılında gelecek olan Google 8 serisi için büyük beklentilere yol açıyor.

Henüz çok fazla ayrıntı bilinmiyor, ancak modellerin kontrollerde yeni Tensor 3 işlemciye, 12 GB’a kadar RAM’e ve daha fazla ve daha iyi fotoğraf yeteneklerine sahip olacağı zaten biliniyor.

Google’ın Series 8’inin rakibi Apple’ın izinden gideceği ve uydu iletişimini de içereceği söylentileri de mevcut.

Google Pixel Fold

Google’ın katlanabilir akıllı telefonunu uzun zamandır duyuyorduk, ancak görünüşe göre 2023’te nihayet kendini gösterecek ve kaynaklar yeni yılın Mayıs ayında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Şimdiye kadar, modelin 7,6 inç ana OLED ekrana ve 5,8 inç ikincil ekrana sahip olacağı söylentileri dolaşıyor. Ayrıca şu anda mevcut olan Pixel 7 Pro ile aynı olan Tensor G2 işlemciye sahip olacak.

Google’ın ilk katlanabilir modeli ayrıca 64 megapiksel birincil sensör ve 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı bir sensör içeren çift kamera kurulumuna sahip olacak.

iPhone 15

Yeni nesil bir iPhone’un piyasaya sürülmesi her zaman yılın en çok beklenen ve en önemli olaylarından biridir. Ve iPhone 15 serisi de bir istisna olmayacak. Görünüşe göre Apple, temel modelleri en gelişmiş modellerden farklılaştırma stratejisini sürdürecek.

Bu nedenle en büyük beklentiler iPhone 15 Ultra için ayrılmış durumda. Bu model iPhone 14 Pro Max’in yerini alacak ve söylentilere göre özel özellikler bile içerecek.

Bunlar arasında bir USB Type-C portu serideki diğer modeller USB 3.0 ile donatılacak ve bir periskop telefoto sensörü olacak. Son olarak Apple, bu özelliğe zaten sahip olan Galaxy Ultra ile rekabet edebilmek için en gelişmiş modelinde 10x optik zoom sağlayabilecek.

Kötü haber, yeni serinin fiyatı bir önceki nesle göre artacak ve en yüksek maliyete sahip model şüphesiz iPhone 15 Ultra olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Bu Samsung’un en iyi katlanabilir modeli. Resmi olarak tanımak için Ağustos ayına kadar beklememiz gerekecek, ancak Güney Koreli devin en alakalı lansmanlarından biri olacak.

Şimdilik çok az bilgi mevcut, ancak model muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve açıldığında Galaxy Z Fold5’i bir tablete dönüştürecek daha büyük bir ekranla donatılacak.

Xiaomi 13

Xiaomi’nin premium serisi Çin pazarında halihazırda mevcut ve küresel lansmanının 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yakın zamanda yayınlanan söylentilere göre, Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerine yeni Xiaomi 13 Ultra katılacak.

Temel ve Pro modellerin özellikleri zaten iyi biliniyor ve 120 watt hızlı şarj, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve neredeyse bir inç boyutunda birincil sensör ile geleceği özellikler arasında yer alıyor.

Buna karşılık, Xiaomi 13 Ultra, en son yayınlanan bilgilere göre “herkesi şok edecek” bir periskop sensörüyle gelecek.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung’un yeni katlanabilir kabuğunun da Ağustos 2023’te gelmesi bekleniyor. Bu model, daha uygun fiyatı sayesinde markanın en çok satan modeli. Teknik özelliklere gelince, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 3,4 inç ekran ile beraber gelecek.