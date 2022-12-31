Yılın son gününe geldik. Bu haberi kaleme aldığım 20.25 saati itibariyle 2023 yılına 4 saatten az kaldı. Tüm okurlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

4 Ocak tarihinde yeni bir OnePlus lansmanı yapılacak. Bu lansmanda OnePlus 11 serisini ve OnePlus Buds Pro 2’yi göreceğiz. Lansman öncesinde OnePlus 11 serisinin bir üyesi olan OnePlus 11R’ın bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Yogesh Brar, OnePlus 11R’ın özellikleri “Device Info HW” uygulaması aracılığıyla paylaştı.

Rapora göre OnePlus 11R, Snapdragon 8 Gen 1’in geliştirilmiş bir sürümüne sahip olacak. Bu yonga seti Oppo Reno 9 Pro Plus, Honor 80 Pro, Honor 80 GT gibi başka cihazlarda da kullanılmıştı. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti normalde 3.0 GHz hıza sahip Cortex X2 ana çekirdeğe ve 2.5 GHz hıza sahip Cortex-A710 Gold çekirdeğe sahip. Geliştirilmiş sürüm ise 3.2 GHz hıza sahip Cortex X2 ana çekirdeğe ve 2.75 GHz hıza sahip Cortex-A710 Gold çekirdeğe sahip. Aradaki temel fark bu. Yonga setine 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama eşlik edecek. Cihaz gücünü 100W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bataryadan alacak.

Ekran görüntülerine göre OnePlus 11R, 2772×1240 çözünürlükte ve 6.67 inç büyüklükte bir ekrana sahip olacak.

Kamera tarafında ise cihazın Sony IMX890 ve Sony IMX766 olmak üzere iki farklı arka kamera görülüyor. Bu, cihazın nihai sürümünde iki sensörden birisinin tercih edileceği anlamına geliyor.

Sızıntılara göre OnePlus 11R, OIS destekli 50MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP üçüncül bir kameraya ev sahipliği yapacak.

Şimdilik cihaz hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.