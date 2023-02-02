Land Rover yeni 2023 Range Rover Velar‘ı tanıttı, araç makyajlandı ve bir dizi motor seçeneğiyle geliyor. Güncellenmiş tasarımın yanı sıra yeni bir model olan Velar P400e plug-in hybrid, 40 millik bir EV menzili ile geliyor ve dört silindirli benzinli motora ve 398 beygir gücüne sahip. Yeni Range Rover Velar, modern lüksün saf bir ifadesi olup, en son teknolojiye, Range Rover’a özgü rafineliğe ve dramatik, temiz ve indirgeyici yeni bir tasarıma sahip.

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Range Rover’ın TikTok kanalında 1 Şubat’ta erken saatlerde yayınlanan bir dizi tanıtım filmi, tasarımıyla ilgi çekici ve cazip olan dramatik, indirgeyici Range Rover Velar’daki dış ve iç değişiklikleri vurguluyor.

Yeni bir ızgara, dünyanın en çok arzu edilen lüks SUV ailesini tanımlayan karakteristik yüzer tavan, kırılmamış bel çizgisi ve aynı hizada açılabilen kapı kollarıyla birleşiyor. Yeni süper ince Pixel LED farlar 5 teknik açıdan mücevher gibi bir görünüm ve optimize edilmiş görüş sağlarken, dış tasarım yeni bir alt arka tampon ve koyu renk vurgularla zenginleştirilmiştir.

Range Rover’ın indirgeyici tasarım felsefesi içeride de devam ediyor; orta konsola entegre edilen yeni tek bir yüzer 11,4 inç kavisli cam dokunmatik ekran, tüm önemli araç fonksiyonlarına anında ve sezgisel kontrol sağlıyor. Bu arada, el yapımı iç mekânda yeniden tasarlanmış koltuklar ve deri içermeyen kabin seçeneği de dahil olmak üzere yeni renkler ve malzemeler yer alıyor.