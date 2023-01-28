Porsche, bu yıl 75. yılını kutlayan orijinal Porsche 356’ya bir saygı duruşu niteliğindeki yeni konsept otomobili Porsche Vision 357‘yi tanıttı. Otomobil, 718 Cayman GT4 RS ile aynı platform üzerine inşa edildi ve 500PS güç üretiyor. Otomobil, Volkswagen Grubu’nun Berlin’deki “DRIVE” Forumu’nda düzenlenen “Porsche Spor Otomobillerinin 75 Yılı” adlı özel sergide görücüye çıktı.

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Porsche’ye göre konsept, “1950’lerde zaten popüler olan gri tonlardan” esinlenildiği söylenen iki renk olan Grivola Gri Metalik ve Buz Gri Metalik ile kaplandı. Mavi ve kırmızı ’75’ markası kaputu ve kapıları süslüyor.

Vision 357 konsepti, üretim 718 Cayman GT4 RS’i temel alıyor, yani 368kW güç üreten ve arka tekerleklere yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla güç veren, ortaya monte edilmiş 4.0 litrelik doğal aspirasyonlu düz altı silindirli bir motordan güç alıyor.

Porsche, yıldönümüne Porsche Vision 357 ile giriyor ve Ferry Porsche’nin spor otomobil hayali olan Porsche 356’ya bir gönderme yapıyor. Buna bir saygı duruşu niteliğindeki tasarım çalışması, monolitik formu günümüze taşıyor.

Stil Porsche Başkan Yardımcısı Michael Mauer, “Tasarım DNA’mızın önemini vurgulamak için 356’yı temel alan Porsche Vision 357 şeklinde çok özel bir doğum günü hediyesi yarattık” diyor. “Tasarım çalışması, geçmişi, bugünü ve geleceği tutarlı bir şekilde bir araya getirme çabasıdır ve tarihsel arketipini anımsatan oranlara ve geleceğin görünümünü görselleştiren ayrıntılara sahiptir.”

Porsche Vision 357, Şubat ayı ortasına kadar Volkswagen Grubu’nun Berlin’in merkezindeki ‘Drive’ showroomunda Porsche temalı bir sergide gösterilecek.

Porsche, otomobilin Mart ayında ABD’nin Teksas eyaletindeki South by Southwest film festivalinde sergileneceğini ve “yıl boyunca başka uluslararası etkinliklere” katılacağını açıkladı.