Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 Mayıs ayında en çok tercih edilen otomobilleri duyurdu. Türk tüketiciler, bu dönemde özellikle SUV modellere ilgi gösterdi. İşte en çok satan otomobiller.

Mayıs ayında sıfır otomobil satış verileri paylaşıldı ve en çok satan binek ve hafif ticari modeller listesi yayınlandı. Ayrıca, Türk tüketicilerin 2023 Mayıs ayında en çok tercih ettiği otomobil segmentleri de belirtildi. Ancak, tedarik sorunları hala devam ediyor ve bu durum otomobil alıcılarını etkiliyor.

Türkiye’deki sıfır otomobil tedarik sorunları nedeniyle, alıcılar istedikleri otomobilleri değil, bayilerde bulabildikleri otomobilleri tercih etmek zorunda kalıyor. Özel sipariş bir otomobil almak isteyenlerin en az 6 ay, üretim bandından çıkmış bir sıfır otomobil almak isteyenlerin ise en az 3 ay beklemesi gerekiyor.

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Geçtiğimiz ay, tedarik sorunları Toyota’yı olumsuz etkilemiş ve Corolla modelinin satış rakamları düşmüştü. Ancak, Mayıs ayında durum düzeldi ve Toyota Corolla, en çok satan otomobiller listesinde 6. sıraya yükseldi.

Fiat, en çok satan model listesinde liderliğini korudu. Fiat Egea, Nisan 2023’te toplam 9.298 adet satarak başarısını sürdürdü. Bu sayı, geçen ay 8.003’tü.

Renault ise beklenmedik bir başarı elde etti. Uzun süredir Clio ve Captur dışında modelleri listelerde göremediğimiz Fransız marka, bu kez Megane Sedan ile 2. sırada yer aldı. Megane Sedan, 4.383 adet satışla 2. sıradaydı. Megane Sedan’ın ardından Egea Cross ve 4. sırada Clio bulunuyor. Clio satışlarında önceki aylara göre küçük bir düşüş yaşanırken, Megane Sedan satışlarında önemli bir artış görüldü.

Tedarik sorunları ve yüksek fiyatlara rağmen, 2023 Mayıs ayında otomobil satışlarında rekor kırıldı. Mayıs ayında toplam 87.218 adet otomobil satıldı. Bu sayı, geçen aya göre daha düşük olmasına rağmen, tarihteki en yüksek Mayıs ayı otomobil satışlarından biri olarak kaydedildi. Bu nedenle, aylık bazda yeni bir rekor kırılmış oldu.