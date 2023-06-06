Apple, her yıl WWDC’deki Apple Tasarım Ödülleri için yarışmak üzere App Store’da bulunan birçok uygulamayı aday gösteriyor. Şirket, bu sabahki açılış konuşmasının ardından “sınıfının en iyi 12 uygulama ve oyunu kutlayarak” 2023 Apple Tasarım Ödülleri’nin kazananlarını duyurdu.

Apple’a göre, altı farklı kategori olan kapsayıcılık, zevk ve eğlence, etkileşim, sosyal etki, görseller ve grafikler ve yenilik her biri için bir uygulama ve oyun seçildi. Kazananlar, tümü “olağanüstü teknik başarı sergileyen” 36 finalist arasından seçildi.

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Apple konu ile ilgili olarak; “Uygulamalar ve oyunlar, nasıl yaşadığımızın, çalıştığımızın ve oynadığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Apple’ın Dünya Çapında Geliştirici İlişkileri Başkan Yardımcısı Susan Prescott, Apple’da uygulamaları inanılmaz yaratıcılığı ve tasarım mükemmelliğini yansıtan seçkin geliştiricileri tanımayı seviyoruz” dedi. “Düşünceli uygulama deneyimleri ve ilgi çekici oyun oluşturma, her yerdeki kullanıcıları güçlendirme ve eğlendirme için bu yılki Apple Tasarım Ödülü kazananlarının her birini kutlamak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Aşağıdan ödül kazanan uygulamalara ulaşabilirsiniz.