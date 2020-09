2021 yılında vizyona girecek en iyi 10 film

Covid-19 salgını nedeniyle sinemaya gitmeyi özlediğimiz bir senenin son aylarındayız. Salgın sebebiyle film çekimleri ve setler de ertelendi. Örneğin bu yıl, James Bond gecikmiş olabilir, ancak birçok süper kahraman yılın ilerleyen saatlerinde tekrar harekete geçecek. Bu yıl Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Birds of Prey‘de kadınlar başı çekti. Seneye ise gelecek daha birçok devam filmi var, bunlardan en çok beklenenleri derledik.

2021’de sinemaseverleri neler bekliyor?

Tomb Raider 2

Uzun bir aranın ardından Tomb Raider 2021’nin Mart ayında hayranlarıyla buluşacak gibi görünüyor.

Jackass Movie

Aramount, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan MTV dublör-şaka reality serisine dayanan dördüncü filmin Deadline’a göre 5 Mart 2021’de vizyona gireceğini duyurdu.

2 Nisan 2021’de yayınlanacak olan Fast And Furious 9, popüler Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni bölümü olacak

Matrix 4, ünlü Matrix serisinin uzun zamandır beklenen 4. bölümü olacak. Lana Wachowski’nin yönettiği bu film, 18 yaşındaki The Matrix Reloaded filminin hikayesini devam ettirecek.

Venom: Let There Be Carnage, farklı Sony Marvel Evreninin ilk devamı. Andy Serkis tarafından yönetilen Venom devam filminin konusu şu anda bilinmiyor. Eleştirmenler tarafından kötü bir şekilde incelenmesine rağmen, Venom 856.1 Milyon Dolar hasılat yapan izleyiciler tarafından benimsendi.

Chris Pratt, 11 Haziran’da sinemaseverleri Jurassic World’e davet edecek. Colin Trevorrow’un yönettiği Jurassic World: Dominion, Jurassic World serisinin 3. filmi olacak.

Muhtemelen tarihin en çok beklenen animasyon devam filmi olan Looney Tunes basketbol topu filmi, sonunda Space Jam: A New Legacy ile ekranlara dönecek. NBA All-Star Michael Jordan’ın yerine üç kez NBA Şampiyonu LeBron James çıkıyor.

Jon Watts‘ın yönettiği İsimsiz Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni’ndeki 3. Örümcek Adam filmidir. Konu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da film, kimliğini açığa çıkaran ve Mysterio‘nun “ölümü” için çerçevelenen Peter Parker’ı takip edecek.

Harry Potter sequel serisinin 3. bölümü, 12 Kasım 2021’de sinemalarda sihri geri getirecek. Filmin yönetmenliğini David Yates üstlenecek ve kadroda, Gellert Grindelwald rolünde Johnny Depp, Tina Goldstein rolünde Katherine Waterston, Credence rolünde Ezra Miller yer alıyor.

Pandora dünyası 10 yılı aşkın süreden sonra nihayet 17 Aralık 2021′de beyazperdeye dönecek. James Cameron’ın yönettiği uzun zamandır beklenen devam filmi, orijinal filmin tüm çekirdek karakterlerini geri getirecek. Oyuncular arasında Neytiri rolünde Oona Chaplin, Vin Diesel ve Jake Sully rolünde Sam Worthington yer alıyor. Konu ise şu anda bilinmiyor.