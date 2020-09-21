Emmy ödülleri, 72. kez sahiplerini buldu

Netflix, ikinci Türk orijinal dizisi olma özelliğini taşıyan Atiye’nin yeni sezonunu yayınladı. İlk sezonu geçen yılın aralık ayında yayınlanan dizi bugünden itibaren izlenebiliyor.

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Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına yönelik yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu bağlamda Hakan: Muhafız ve Aşk 101′in yanı sıra platformun en çok beğenilen ve izlenen dizilerinden biri Atiye (The Gift), bugün 2. sezonuyla geri döndü.

Netflix, Atiye’nin 2. sezonunu yayınladı

İlk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Atiye, gerek gizemli ve esrarengiz havası gerekse izleyiciyi kendisine çeken sürükleyiciliğiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta Netflix’in bir başka orijinal yapımı Dark’a da çokça benzetilen Atiye, 2. sezon ile bugün Netflix abonelerinin beğenisine sunuluyor.

Atiye, aynı isimde bir kadının görünürde İstanbul’dan Göbeklitepe’ye; ancak aslında kendini keşfetme noktasında uzun bir içsel yolculuğa çıkma sürecini konu alıyor. Ülkemizin başarılı oyuncularından Beren Saat’in canlandırdığı Atiye, ilk başta hayatını yaptığı resimler aracılığıyla idame ettirmeye çalışan bir ressam. Fakat aniden aldığı bir haber neticesinde, Göbeklitepe’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan esrarengiz bir sembolün kendi yaptığı resimlerle birebir aynı olmasından mütevellit, bu klasik yaşantısını geri de bırakıyor ve o andan itibaren hayatında yeni bir dönüm noktası gerçekleşiyor.

Ayrıca Atiye’ye bu dönüm noktasında, yine son derece klasik bir yaşantısı olan Arkeolog Erhan (Mehmet Günsür) eşlik ediyor. İsterseniz daha fazla detay vermeyelim; siz dizinin 2. sezonuyla baş başa kalın.

Atiye’nin 2. sezonu kaç bölümden oluşuyor?

Netflix, Atiye’nin yeni sezonunu 8 bölüm olarak yayınladı. Ayrıca her bölümü ise ortalama 35 dakika ile 45 dakika arası sürüyor. Dolayısıyla eğer diziyi bir oturuşta bitirmek isterseniz hayatınızdan en az bir 5 saatin gideceğini göze almalısınız.

Atiye 2. sezonu nereden izlenir?

Hem Türkiye’de hem de dünyada estirdiği rüzgarla adından söz ettirmeyi başaran Atiye dizisinin 2. sezonunu buradaki bağlantıyı kullanarak Netflix üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.