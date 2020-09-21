Dizi/Film/Kitap
Emmy ödülleri, 72. kez sahiplerini buldu
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Emmy ödülleri 72. kez sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle tören, Los Angeles’taki Staples Center’da çevrimiçi olarak gerçekleşti ve adaylar video konferans yoluyla katılım gösterdi.
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Netflix 160 adaylıkla rekor kırdı
Törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel gerçekleştirdi. Emmy ödül törenine, “En İyi Komedi Dizisi” ödülü başta olmak üzere 7 ödül kazanan “Schitt’s Creek” damgasını vurdu. Netflix, toplam 160 adaylıkla tören rekorunu kırarken yalnızca 2 dalda ödül almayı başardı. HBO ise 107 dalda aday gösterilirken 11 ödül almayı başardı. Törende, Apple TV+ ilk Emmy ödülünü kazanırken, Disney+ toplam 8 ödül almayı başardı.
72. Emmy ödüllerini kazananlar
- En İyi Drama Dizisi – Succession (HBO)
- En İyi Komedi Dizisi – Schitt’s Creek (Pop TV)
- En İyi Mini Dizi – Watchmen (HBO)
- En İyi TV Filmi – Bad Education
- En İyi Erkek Oyuncu / Drama – Jeremy Strong (Succession)
- En İyi Kadın Oyuncu / Drama – Zendaya (Euphoria)
- En İyi Erkek Oyuncu / Komedi – Eugene Levy (Schitt’s Creek)
- En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Regina King (Watchmen)
- En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Mark Ruffalo (I Know This Much is True)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama – Billy Crudup (The Morning Show)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama – Julia Garner (Ozark)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi – Dan Levy (Schitt’s Creek)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi – Annie Murphy (Schitt’s Creek)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Uzo Aduba (Mrs. America)
- En İyi Yönetmen / Drama – Andrij Parekh (Succession “Hunting”)
- En İyi Senaryo / Komedi – Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
- En İyi Yönetmen / Komedi – Andrew Cividino, Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
- En İyi Yönetmen / Mini Dizi-TV Filmi – Maria Schrader (Unorthodox)
- En İyi Senaryo / Mini Dizi-TV Filmi – Damon Lindelof, Cord Jefferson (Watchmen “This Extraordinary Being”)
Dizi/Film/Kitap
Dune filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Ünlü yazar Frank Herbert‘in meşhur roman serisi olan Dune aynı isimle tekrardan sinemaya uyarlanıyor. Filmin fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hayranları tarafından aylardır beklenen yapım 18 Aralık‘ta vizyona girecek.
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Dune filmi 2020’nin en büyük yapımlarından biri olacak!
Warner Bros. stüdyolarından çıkacak olan Dune, pandemi sürecinden nasibini almıştı. Serinin hayranları filmin ne olacağını merakla bekliyordu. Warner Bros. Pictures YouTube kanalından yayınlanan fragmanla aylardır filmi bekleyen hayranların meraklarını bir nebze de olsa gidermiş oldu. Timothée Chalamet’in başrol oynadığı film Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Jason Momoa, Charlotte Rampling ve Oscar Isaac gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Bu güzel oyuncu kadrosunun yanı sıra filme müzikleriyle Hans Zimmer eşlik ediyor. Film taşıdığı bu özelliklerle son yılların en büyük yapımlarından biri olacak gibi gözüküyor.
Dizi/Film/Kitap
Netflix Türk dizisi Atiye, 2. sezonuyla geri döndü!
Netflix, ikinci Türk orijinal dizisi olma özelliğini taşıyan Atiye’nin yeni sezonunu yayınladı. İlk sezonu geçen yılın aralık ayında yayınlanan dizi bugünden itibaren izlenebiliyor.
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Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına yönelik yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu bağlamda Hakan: Muhafız ve Aşk 101′in yanı sıra platformun en çok beğenilen ve izlenen dizilerinden biri Atiye (The Gift), bugün 2. sezonuyla geri döndü.
Netflix, Atiye’nin 2. sezonunu yayınladı
İlk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Atiye, gerek gizemli ve esrarengiz havası gerekse izleyiciyi kendisine çeken sürükleyiciliğiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta Netflix’in bir başka orijinal yapımı Dark’a da çokça benzetilen Atiye, 2. sezon ile bugün Netflix abonelerinin beğenisine sunuluyor.
Atiye, aynı isimde bir kadının görünürde İstanbul’dan Göbeklitepe’ye; ancak aslında kendini keşfetme noktasında uzun bir içsel yolculuğa çıkma sürecini konu alıyor. Ülkemizin başarılı oyuncularından Beren Saat’in canlandırdığı Atiye, ilk başta hayatını yaptığı resimler aracılığıyla idame ettirmeye çalışan bir ressam. Fakat aniden aldığı bir haber neticesinde, Göbeklitepe’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan esrarengiz bir sembolün kendi yaptığı resimlerle birebir aynı olmasından mütevellit, bu klasik yaşantısını geri de bırakıyor ve o andan itibaren hayatında yeni bir dönüm noktası gerçekleşiyor.
Ayrıca Atiye’ye bu dönüm noktasında, yine son derece klasik bir yaşantısı olan Arkeolog Erhan (Mehmet Günsür) eşlik ediyor. İsterseniz daha fazla detay vermeyelim; siz dizinin 2. sezonuyla baş başa kalın.
Atiye’nin 2. sezonu kaç bölümden oluşuyor?
Netflix, Atiye’nin yeni sezonunu 8 bölüm olarak yayınladı. Ayrıca her bölümü ise ortalama 35 dakika ile 45 dakika arası sürüyor. Dolayısıyla eğer diziyi bir oturuşta bitirmek isterseniz hayatınızdan en az bir 5 saatin gideceğini göze almalısınız.
Atiye 2. sezonu nereden izlenir?
Hem Türkiye’de hem de dünyada estirdiği rüzgarla adından söz ettirmeyi başaran Atiye dizisinin 2. sezonunu buradaki bağlantıyı kullanarak Netflix üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, ikinci Türk filmini duyurdu: Mücadele Çıkmazı
Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mücadele Çıkmazı adlı yeni yapım, ikinci Netflix Türk filmi olarak yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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Dizi, film ve belgesel platformu Netflix, Türkiye merkezli orijinal içerik kütüphanesini yeni bir filmle genişletiyor. Netflix’in Instagram’dan paylaştığı kısa videoya göre, başrolünde ‘Hakan: Muhafız’ ile tanıdığımız Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni yapımın adı; Mücadele Çıkmazı.
OGM Pictures tarafından yürütülen filmin, 4 Ağustos’ta başlayan çekimlerinin geçen hafta tamamlandığı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise belli değil; ancak çekimlerinin tamamlandığını düşünürsek, 2020 bitmeden filmin Netflix kataloğunda yerini alacağını öngörebiliriz.
Mücadele Çıkmazı, ne anlatıyor?
Hatırlayacak olursanız Hakan: Muhafız’da Çağatay Ulusoy’u İstanbul’u ölümsüzlerin şerrinden kurtarmakla görevli bir seçilmiş kişi olarak görmüştük. Mücadele Çıkmazı filminde ise başarılı oyuncuyu, hayatını çöp toplayarak idame ettirmeye çalışan ve bu noktada çeşitli zorluklarla mücadele etmeye çalışan bir baba rolünde göreceğiz. Yani anlaşıldığı üzere Netflix’in yeni Türk filmi, drama tarzında olacak.
Ayrıca Ranini’nin paylaştığı bilgilere göre ise Çağatay Ulusoy’a, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.
Netflix, bu yıl içerisinde ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet’i yayına almıştı. Ancak, sosyal medyada filme karşı yapılan eleştirilerden anlaşıldığı üzere bu film, pek bir rüzgar estiremedi. Şimdi Netflix’in Mücadele Çıkmazı ile Türk film endüstrisinde nasıl bir yer edineceğini hep beraber göreceğiz.