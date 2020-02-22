Genel
Makyajlı 2021 MINI Countryman iç tasarımı sızdı!
Geçtiğimiz yıldan beri test edilen makyajlı MINI Countryman‘in kamuflajlı halinin, dış görünümüne dair birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı. Fakat bu kez sızan görüntüler, aracın iç mekan tasarımına dair merakları dindirecek cinsten detaylar içeriyor.
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Dış mekanda çok da büyük değişimler sunulmayacak olsa da, iç mekanındaki birkaç ufak yenilik dokunuşu dikkatleri hemen çekiyor. Dijital gösterge ekranı, yenilenmiş bilgi-eğlence sistemi ve BMW temelli vites kolu bunlardan bazıları. İç döşeme seçenekleri, direksiyon simidi, havalandırma menfezlerinin şekilleri ve tuşlar gibi daha birçok donanımın tasarımında değişiklik olması da bekleniyor.
2021 Countryman hakkında bilinenleri hatırlayacak olursak
Dış görünümde “Union Jack” diye tabir edilen Büyük Britanya bayrağı desenli arka far grubu, daha sportif bir görünüm için tamponlarda bal peteği desenli ızgaralar, yeni tasarım tamponlar ve ön far grubu gibi donanımların 2021 MINI Countryman‘de yer alması bekleniyor.
Motor seçeneklerinde, eski nesildeki dizel ve benzinli ünitelerin revize edilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor. Giriş seviyesindeki versiyonda 102 beygirlik motora yer verilirken, ateşli John Cooper Works (JCW) verisyonunda 306 beygir güç üreten motorun yer alması bekleniyor. Ailenin en üstünde yer alacak olan JCW versiyonu 0’dan 100’e 4.9 saniyede çıkabilecek ve 250 km/s maksimum hıza sahip olacak.
2021 Countryman‘in, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması, yaz mevsiminden önce ise satışına başlanması bekleniyor.
Genel
OnePlus 8 Pro canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!
Geçtiğimiz Ekim ayında OnePlus 8 Pro‘ya ilk kez sızan CAD renderları ile bakmıştık. Şimdi ise telefonun canlı görüntüleri ortaya çıktı. OnePlus 8 Pro‘nun arkasını gösteren bu resim yeni bir şey açığa çıkarmıyor ancak önceki sızıntıları destekliyor.
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OnePlus 8 Pro canlı görüntüleri bize neler gösteriyor?
Merkezde dikey olarak hizalanmış üç kamera var, ayrıca sol tarafa yerleştirilmiş bir flaş mevcut. Aşağıda ise bir 3D ToF sensörünün olduğunu görüyoruz. Elimizdeki görseller önceki sızıntıların bir kısmını doğrulamış oluyor. Ayrıca OnePlus 8 Pro versiyonuna benzeyen bir görselde OnePlus 8‘den geliyor. OnePlus 8‘de 3D ToF kamera bulunmuyor ve renderlara göre Pro versiyondan daha küçük bir çeneye sahip. Ayrıca daha ince bir üst çerçevesi var.
Cihazın özellikleri ile ilgili neler sızdırılmıştı?
Elimizdeki sızıntılara göre OnePlus 8 Pro‘nun 6.65 inçlik AMOLED bir ekran ile geleceğini tahmin ediyoruz. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 kullanacak olan telefonda 8 GB RAM veya 12 GB RAM seçeneklerinin olacağı öngörülüyor. Depolama alanı olarak 128 GB ve 256 GB varyasyonları ile geleceği düşünülüyor. Kamerası ile ilgili tahminler ise üçlü kamera düzeni olacağı yönündeydi, canlı görsellerle birlikte bu tahmin kesinleşti.
OnePlus 8‘in bir Lite çeşidi de var ancak farklı bir tasarıma sahip ve arkada ikili bir kamera kurulumu ile geliyor.
Donanım
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi neler sunuyor?
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi, ofisimize ulaştı. Biz de bu makalede ürünün kimlere hitap ettiğini, özelliklerini ve kullanım deneyimlerini anlatacağız. Bakalım TP-Link Deco P9 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
Kimler kullanmalı?
Sözünü ettiğimiz model hibrit bir mesh sistemi. Yani bizim halihazırda birçok videoda anlattığımız mesh teknolojisiyle birlikte elektrik hattı üzerinden internet ağını dağıtabileceğiniz powerline teknolojilerini tek bir bünyede buluşturuyor. Bu sayede elektrik hattı ile duvar veya mesafe sınırını kolayca ortadan kaldırabiliyor ve evin her noktasında sağlıklı bir kablosuz ağa kavuşabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre, ürünün 3’lü paketi 560 m2’ye kadar bir kablosuz kapsama alanını bizlere sunuyor. Bu sayede odalar arasında engellerin veya uzun mesafelerin olduğu evlerle birlikte, çok katlı evlerde internet sorununu kökten çözebiliyorsunuz.
Kutu içeriğine baktığımızda bizim incelediğimiz model üçlü olduğu için 3x Deco P9 birimi, güç kabloları ve bir ethernet kablosu çıkıyor.
Kurulum aşaması
Son dönemde incelediğimiz TP-Link ürünlerine benzer olarak, Deco P9 modelini de hem iOS hem de Android platformunda bulunan Deco uygulaması üzerinden yapıyoruz.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, uygulama size kurulumun nasıl yapılması gerektiği hakkında adım adım bilgilendirmeler sunuyor ve ardından bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii ki yine bu uygulama üzerinden, ağınızın tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.
Teknik özellikler & performans
TP-Link Deco P9 modeli, her şeyden önce evinde mesafeden veya aradaki engeller yüzünden kablosuz internet problemi yaşayanlar için müthiş bir çözüm. Zira hibrit bir Mesh teknolojisi olduğu için, katlı bir evde yaşasanız bile interneti taşımak problem olmuyor. Ayrıca Mesh teknolojisi sayesinde, ürünün kurulumunu bir kere yaptığınızda cihazlarınızla evin neresinde olursanız olun, otomatik olarak en iyi sinyalin geldiği birime bağlanılıyor ve karmaşa ortadan kalkıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla alt katta iken aşağıdaki birimden, üst kata çıktığınızda ise üst kata konumlandırdığınız birimden sinyaller alınıyor. Tek bir Wi-Fi ağı olduğundan, siz bu ağlar üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz.
Toplamda 100’den fazla cihazla bağlanabildiğiniz hibrit mesh sistemi, 802.11ac teknolojisiyle birlikte çift bant destekliyor. Böylece 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarını sunuyor.
Son olarak modelin tüm TP-Link Deco birimleriyle uyumlu çalıştığını da belirtelim. Yani örneğin gerçekten çok büyük bir evde yaşıyorsanız ve üç paketli Deco P9 paketinin üzerine bir de Deco M3W birimini ayrıca satın alarak sisteme dahil edebiliyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
Ev interneti için günümüzün en üst seviye çözümlerinden biri olan TP-Link Deco P9 sistemi, şu anda 2.100 TL civarında satılıyor. Çok katlı evlerde veya mesafe ile engeller gibi etmenler dolayısıyla tek katlı dahi olsa internetin problemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bu model günümüz teknolojisine göre en etkili çözümlerden biri olacaktır.
Ürünün şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz çözümlerden en büyük farkı mesh ile powerline teknolojisini birleştirmesi.
Genel
Marshall ses ürünleri – Sizin Yorumunuz (Emre Serbes)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu; bluetooth hoparlör ve farklı Marshall ürünlerini satın alan Emre Serbes oldu. Bakalım Emre Beyin, satın aldığı ürünlerle ilgili deneyimleri nasıl?