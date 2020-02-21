Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler

Windows, Nisan 2020’de yayımlayacağı 20H1 sürüm numaralı güncellemesi ile bize ne gibi özellik ve geliştirmeler sunacak? Haberimizde bu soruya cevap veriyoruz.

Windows 10’un 20H1 sürüm numaralı bahar güncellemesi, Nisan 2020’de kullanıma sunulacak. Bu sürüm 2004 adıyla da biliniyor. Microsoft, bu güncelleme ile geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzün aksine daha büyük değişiklikler sunacak. Yeni sürüm büyük değişiklikler sunmasına karşın, sisteminizin özelliklerine göre 7 ile 17 dakika arasında kurulabiliyor.

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Windows 10, 20H1 özellikleri neler?

Arama: Arama çubuğunda kolayca hava durumu, haber ve film aramaları yapabilirsiniz.

Arama çubuğunda kolayca yapabilirsiniz. Kaomoji: Microsoft, yeni sürüm ile emojilere ek olarak “ ¯\_(ツ)_/¯ ” gibi Kaomoji’leri de sisteme ekledi.

Microsoft, yeni sürüm ile emojilere ek olarak “ ” gibi de sisteme ekledi. Sanal masaüstü: Sanal masaüstü sekmelerine sistemin verdiği “Masaüstü 1” gibi isimler dışında istediğiniz ismi verebilirsiniz.

Sanal masaüstü sekmelerine sistemin verdiği “Masaüstü 1” gibi isimler dışında istediğiniz ismi verebilirsiniz. Otomatik uygulama açılışı: Seçtiğiniz Windows uygulamalarını oturum açılışında otomatik açılır olarak atayabilirsiniz.

Eski sürümlere destek ne kadar sürecek?

Microsoft, Windows 10 1809 olarak bilinen Ekim 2018 sürümü için desteğini, Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstation versiyonları için, bu yılın Mayıs ayında sonlandıracak. Enterprise ve Education versiyonlarına verilen destek ise Mayıs 2021’de sona erecek.

20H1 sürümüne geçmek zorunda mısınız?

Bu soruya cevabımız hayır. Kullandığınız sürümün destek süresinin bitimine kadar güncelleme yapmak zorunda değilsiniz. Fakat Microsoft, 20H1 sürümüne geçmenizi öneriyor. Sisteminize kurulu olan Windows sürümünüzü Ayarlar-Sistem-Hakkında kısmından öğrenebilir ve kullandığınız sürüme ait desteğin sonlanacağı tarihe haberimizdeki tablodan ulaşabilirsiniz.