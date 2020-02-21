Yazılım
Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler
Windows, Nisan 2020’de yayımlayacağı 20H1 sürüm numaralı güncellemesi ile bize ne gibi özellik ve geliştirmeler sunacak? Haberimizde bu soruya cevap veriyoruz.
Windows 10’un 20H1 sürüm numaralı bahar güncellemesi, Nisan 2020’de kullanıma sunulacak. Bu sürüm 2004 adıyla da biliniyor. Microsoft, bu güncelleme ile geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzün aksine daha büyük değişiklikler sunacak. Yeni sürüm büyük değişiklikler sunmasına karşın, sisteminizin özelliklerine göre 7 ile 17 dakika arasında kurulabiliyor.
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Windows 10, 20H1 özellikleri neler?
- Arama: Arama çubuğunda kolayca hava durumu, haber ve film aramaları yapabilirsiniz.
- Kaomoji: Microsoft, yeni sürüm ile emojilere ek olarak “¯\_(ツ)_/¯ ” gibi Kaomoji’leri de sisteme ekledi.
- Sanal masaüstü: Sanal masaüstü sekmelerine sistemin verdiği “Masaüstü 1” gibi isimler dışında istediğiniz ismi verebilirsiniz.
- Otomatik uygulama açılışı: Seçtiğiniz Windows uygulamalarını oturum açılışında otomatik açılır olarak atayabilirsiniz.
Eski sürümlere destek ne kadar sürecek?
Microsoft, Windows 10 1809 olarak bilinen Ekim 2018 sürümü için desteğini, Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstation versiyonları için, bu yılın Mayıs ayında sonlandıracak. Enterprise ve Education versiyonlarına verilen destek ise Mayıs 2021’de sona erecek.
20H1 sürümüne geçmek zorunda mısınız?
Bu soruya cevabımız hayır. Kullandığınız sürümün destek süresinin bitimine kadar güncelleme yapmak zorunda değilsiniz. Fakat Microsoft, 20H1 sürümüne geçmenizi öneriyor. Sisteminize kurulu olan Windows sürümünüzü Ayarlar-Sistem-Hakkında kısmından öğrenebilir ve kullandığınız sürüme ait desteğin sonlanacağı tarihe haberimizdeki tablodan ulaşabilirsiniz.
Yazılım
Android 11 geliştirici önizleme sürümü yayınlandı!
Android 11 işletim sisteminin, ilk geliştirici önizleme sürümü yayımlandı. Böylece yeni sürüm ile gelecek olan çoğu yenilik ortaya çıktı. Bu yeniliklere haberimizde yakından bakıyoruz.
Android geliştirici önizleme sürümleri, genellikle her yılın mart ayında yayımlanırdı. Normalden erken gelen sürüm, geliştiricilerin ilgisini Android 11’e çekmeyi amaçlıyor. Yayımlanan bu sürüm pek çok hata ve kararlılık sorunları barındırabileceğinden günlük kullandığınız Google Pixel serisi cihazlarınıza yüklememenizi tavsiye ediyoruz.
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Android 11 ile gelecek özellikler
- Ekran kayıt uygulaması: Google, uzun zamandır Android içine gömülü bir ekran kayıt uygulaması üzerinde çalışıyor. Geliştirici önizleme sürümünde sunulan özellik şuan için pek çok hataya sahip fakat, Android 11’in kararlı sürümü ile ekran kayıt özelliğininin tüm kullanıcılara sunulacağı kesinleşmiş oldu.
- Video çekimi sırasında sessiz bildirimler: Video çekimi sırasında bildirimler almak çoğu kullanıcıyı rahatsız eden bir konu. Android 11 ile video çekimi sırasında bildirimleri sessiz moda alabilmek mümkün olacak.
- Dokunmatik hassasiyetini arttırma: Ekran koruyucu cam kullanıcılarının hoşuna gidecek olan bu özellik, bazı markaların arayüzleri ile sunuluyordu. Android 11 ile dokunmatik hassasiyetini arttırma özelliği işletim sistemi içine gömülü olarak gelecek.
- Bluetooth açık konumda uçak modu: Android 11 öncesi sürümlerde uçak modunun aktifleştirilmesi ile cihazlarımızın bluetooth bağlantısı da sonlanıyordu. Kablosuz kulaklıkların yaygınlaştığı düşünülmüş olacakki yeni sürüm ile uçak modu bluetooth bağlantısını kesmeyecek.
- Ekran görüntüsü alırken kaydırma: Daha geniş çapta ekran görüntüleri almamızı sağlayan ekran görüntüsü alırken kaydırma özelliği, geliştirici önizleme sürümünde aktif değil. Fakat sürümün yapım kodları incelendiğinde kararlı sürüm ile gelecek özellikler arasında olduğu görülüyor.
- Paylaş menüsüne uygulama sabitleme: Android 10 öncesinde kullanıcılara sunulmuş olan sık kullanılan uygulamaları paylaş menüsüne sabitleme özelliği, son sürümde bulunmuyordu. Android 11 ile bu özellik geri dönüyor.
- Yeni teknolojiler: Android yeni sürümüyle günümüz teknolojilerine hiç olmadığı kadar uyum sağlayacağa benziyor. Android 11 5G, katlanabilir ekranlar ve Google Stadia gibi yeni oyun akış platformları için düşük gecikmeli video çözümleme teknolojilerine, tam uyumlu bir sürüm olacak.
- Otomatik karanlık mod: Çoğu markanın kendi arayüzlerinde kullanıma sunduğu belirlenen saatte karanlık modun aktif olması özelliği yeni sürüm ile Android’e geliyor.
- Tek seferlik uygulama izinleri: Android 10 işletim sistemi uygulamalara konum, mikrofon kullanımı gibi izinleri tek seferlik veya sadece kullanım sırasında izin vermemize olanak sağlamıyordu. Android 11 bu seçeneklere sahip olacak.
- Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri: Android 10 ile sunulan özellik sayesinde sisteme gelen güncellemelerin bazıları Google Play Store üzerinden yapılabiliyordu. Yeni sürüm ile bu güncellemelerin kapsamı arttırılıyor.
Haberimize konu olan özellikler geliştirici önizleme sürümü temel alınarak belirlenen özelliklerdir. Kararlı sürüm yayımlandığında bu özellikler kapsamında değişiklikler olabilir. Bu özelliklere ek olarak geliştirici önizleme sürümünde olmayan özelliklerin de kararlı sürüm ile kullanıcılara sunulacağını belirtelim.
Yazılım
Microsoft Office, tek uygulama ile iPhone’da!
Microsoft, tüm ofis uygulamalarını bir araya toplandığı Microsoft Office uygulamasının beta testlerine geçtiğimiz sonbaharda başlamıştı. Beta testleri sona eren uygulama bugün itibarıyla tüm iPhone kullanıcıları için App Store’da yayımlandı.
Office uygulamasının kararlı sürümü, mobil odaklı özellikler başlığı ile yayımlandı. Yapılan açıklamada, “Yeni uygulama Word, Excel ve Powerpoint uygulamalarını bir araya getirerek telefon üzerinde çalışmanızı kolaylaştırıyor ve tek uygulama içinde yapabileceğiniz işlemleri arttırıyor. Yeni uygulama Word, Excel ve Powerpoint uygulamalarının içerdiği tüm özellikleri tek uygulamada, 3 ayrı uygulamaya nazaran daha az depolama alanı işgal ederek sunuyor. Yeni “Eylemler” sekmesi ile uygulamalar arasında geçiş yapmadan pek çok mobil işlemi gerçekleştirebileceksiniz.” ifadelerine yer verildi.
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Yeni uygulama ile sunulan özellikler şu şekilde:
- Yeni fotoğraf çekerek, cihazınızdaki fotoğraflardan veya ofis belgelerinden PDF formatında dosyalar oluşturmak.
- PDF formatındaki belgeleri parmağınız ile çizerek kolayca imzalamak.
- QR kod taramak.
- Telefonlarınız veya telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kolay belge paylaşımı yapmak.
- iCloud, Google Drive, Dropbox ve Box desteği.
Bu özelliklere ek olarak önümüzdeki günlerde Microsoft Office uygulamasına eklenecek özellikler ise şu şekilde:
- Word Dictation özelliği ile konuşmaları Word uygulaması üzerinde yazıya çevirebilmek.
- Excel Card View özelliği ile tüm verileri tek ekranda görüntüleyerek düzenleyebilmek.
- Outline to Powerpoint özelliği ile sunum konunuzun ana başlığına göre sunum formatı ve ikon seçimlerinizi otomatik olarak oluşturabilmek.
Uygulama şuan için sadece iPhone’lar için yayında ve iPad sürümünün ne zaman yayımlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Yeni Microsoft Office uygulamasını App Store üzerinden iPhone’unuza indirebilirsiniz.
Basın Bülteni
Huawei Türkiye’den geliştiricilere 50 milyon TL teşvik!
Huawei Türkiye, bugün Türkiye’de ilk kez gerçekleştirmiş olduğu Huawei Developer Day (HDD) etkinliğinde, şirketler ve geliştiricilerle bir araya geldi. Firma, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak.
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Çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katılımı ile birlikte Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alan Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD’de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller vereceğini açıklandı.
HMS, tüketicileri, yazılım geliştiricileri ve içerik sağlayıcıları yakından ilgilendiren bir konu. HMS’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.
Huawei Türkiye’nin, geliştiriciler ve tüketiciler arasında HMS’i yaygınlaştırması için ayırdığı bütçe de günün önemli konu başlıklarından biri oldu.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
“HMS sistemi, yüksek performanslı firmamızın akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, AppGallery’i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz.
Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. HMS; daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak.
Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu projede Huawei’nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum”
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise yaptığı sunumda sistemin işleyişini anlattı:
“1+8+N uzun dönem stratejisi, üçüncü parti şirketlerin de iştirakleri ile birlikte çok daha geniş ve kapsamlı bir hale gelecek” dedi. HMS’nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalardan bahseden Kaan Arlı, yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kaan Arlı, son olarak HMS ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de markamız yepyeni bir deneyime tanıklık edecek”
Huawei, HMS entegrasyon çalışmalarına hızla devam ediyor!
Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensupları ile paylaştı.
Konferans katılımcıları HMS entegrasyon sürecini, workshop alanları ile canlı olarak da deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu. Geliştiriciler, HMS Core’u kullanarak, ürünleri ekosistemimize nasıl kolayca entegre edebileceklerini ve Huawei’nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery’den indirilebilir hale getirecek araçları incelediler.
Huawei Ar&Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi. Marka tarafından oluşturulan “Huawei AI” gibi yenilikleri sundu. HMS Core servisleri, uygulama içi satın alma, konum vb. servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları sunuldu.